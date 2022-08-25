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رياضة

بلد الوليد يتعاقد مع نجم المنتخب المغربي (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بلد الوليد يوقع مع نجم المنتخب المغربي زهير فضال watanserb.com
بلد الوليد يوقع مع نجم المنتخب المغربي زهير فضال
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وطن – تعاقد نادي بلد الوليد مع نجم المنتخب المغربي زهير فضال 32 عاماً، قادماً من صفوف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

ونشر نادي بلد الوليد الإسباني، صورة تعاقده مع اللاعب المغربي زهير فضال، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، معلقاً عليها: ” زهير فضال لاعب ريال بلد الوليد الجديد .. مرحباً لكم في بيتكم الجديد!”.

زهير فضال يوقع مع بلد الوليد

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نجم المنتخب المغربي (أسود الأطلس) فضال، انتقل إلى صفوف فريق ريال بلد الوليد في صفقة انتقال حر بالمجان لموسم وحيد، هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع نادي سبورتينغ لشبونة.

كما وسيجوار اللاعب المغربي زهير فضال لاعب بلد الوليد الجديد، مواطنيه المغربين أنور توهامي وجواد الياميق مع الفريق الإسباني.

من هو المغربي زهير فضال؟!

اللاعب زهير فضال، مغربي الجنسية، ويمتلك الجنسية الإسبانية، وهو من مواليد شهر ديسمبر عام 1989. يبلغ من العمر 32 عاماً، كما ويلعب في مركز الدفاع.

بدأت مسيرته الكروية عام 2005 مع فريق المغرب التطواني، ليتنقل بعدها للاحتراف في عالم الكرة المستديرة في الملاعب الأوروبية، متنقلاً بين النوادي الإسبانية. التي كان من أبرزها إسبانيول، ريال بيتيس، ألافيس، ليفانتي وغيرها.

كما ولعب مع أندية أيطالية، وهي بارما، وباليرمو، وسيينا على سبيل الإعارة التعاقد، وكان محطته الأخيرة. قبل التوقيع مع نادي ريال بلد الوليد هذا الصيف، هو اللعب في صفوف فريق سبورتينغ لشبونة الذي انتقل إليه في عام 2020.

نهائيات مونديال كأس العالم 2022

ويتطلع المغربي زهير فضال المشاركة مع صفوف المنتخب المغربي (أسود الأطلس) المتأهل، في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها آواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم داخل دولة قطر.

المصدروطن + صفحة بلد الوليد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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