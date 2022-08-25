الأضخم في الأندية الأفريقية.. حقيقة تعاقد الأهلي مع الخطوط القطرية

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وطن- ترددت في الآونة الأخيرة، عن توصل نادي الأهلي المصري إلى اتفاق للتوقيع مع الخطوط الجوية القطرية لرعاية قميص المارد الأحمر خلال المواسم المقبلة، بصفقة هي الأضخم على مستوى الأندية في القارة الأفريقية السمراء.

وكشفت تقارير صحفية مصرية، بأن الأهلي لم يصل بعد إلى اتفاق نهائي مع الشركات الراعية لقميص الفريق خلال السنوات القادمة، مؤكدة بأن هناك العديد من الشركات المحلية والعربية تسعى إلى رعاية خدمات النادي المصري.

حقيقة توقيع الأهلي مع الخطوط القطرية

وبينت تلك التقارير نقلاً عن مصدر داخل النادي، بأن إدارة الأهلي المصري ( المارد الأحمر)، تدرس في الوقت الحالي العروض المقدمة مع الشركة المتحدة للرياضة للحصول على رعاية الفريق الأول.

كما وأردفت، ” الأخبار المتداولة عن استقرار نادي الأهلي على شركة الطيران القطرية هي غير صحيحة، موضحاً بأن اللجنة المسؤولة عن التفاوض، قد أجلت جميع العروض بعد فسخ التعاقد مع شركة الكوورة لعملها داخل النادي خلال الأيام الماضية برئاسة ياسين منصور”.

عرض الخطوط الجوية القطرية لرعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات مقابل مليار 400 مليون جنية المتحدة هتكون هي المسوق لرعاية الاهلي pic.twitter.com/wyX4u4SdAV — Trend Ahlawy (@Trend_Ahlawy74) August 24, 2022

الأهلي والاتفاق مع الشركة المتحدة للرياضة

واستكملت التقارير، “النادي الأهلي توصل بالفعل إلى اتفاق مع الشركة المتحدة للرياضة، لرعاية كرة القدم بالنادي لمدة 4 مواسم قادمة، على أن يكون ذلك بدءا من الموسم القادمة. دون الموافقة على أي قرارات خلال الأيام القليلة الماضية”.

الخطوط الجوية القطرية راعٍ رسمياً للأهلي المصري في الموسم الجديد ♥️ pic.twitter.com/ziAnAfmDS0 — خالد القاسمي 🇦🇪 (@keam72) August 24, 2022

وتابعت، ” لم يكشف عن القيمة المالية لاتفاق الأهلي المصري مع الشركة المتحدة لرعاية الفريق، كما وتم الاتفاق أن يحصل المارد الأحمر على نسبة من الراعاة الذين سيتم الإعلان عنهم على قميص الفريق واللوحات الإعلانية خلال المباريات الموسم المقبل”.

وكانت تقارير آخرى، تحدثت عن اتفاق الأهلي المصري إلى اتفاق لرعاية الفريق بعد إنهاء تعاقده مع شركة الكوورة، لاتفاق مع الشركة القطرية للخطوط الجوية لمدة 4 مواسم قادمة، مقابل حصول النادي على عائد مالي كبير. يقدر ب 200 مليون دولار وطائرة خاصة للفريق.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وفي سياق آخر، يستعد فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، لخوض مباراة قوية في الجولة ال33. ما قبل الأخيرة أمام منافسه طلائع الجيش في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يشار إلى أن الأهلي المصري يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف بيراميدز، و10 نقاط عن غريمه التقليدي فريق الزمالك المتصدر برصيد 76 نقطة.