الخميس, أغسطس 25, 2022
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رياضة

الأضخم في الأندية الأفريقية.. حقيقة تعاقد الأهلي مع الخطوط القطرية

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الأهلي المصري وحقيقة التوقيع مع شركة الطيران القطرية watanserb.com
الأهلي المصري وحقيقة التوقيع مع شركة الطيران القطرية
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وطن- ترددت في الآونة الأخيرة، عن توصل نادي الأهلي المصري إلى اتفاق للتوقيع مع الخطوط الجوية القطرية لرعاية قميص المارد الأحمر خلال المواسم المقبلة، بصفقة هي الأضخم على مستوى الأندية في القارة الأفريقية السمراء.

وكشفت تقارير صحفية مصرية، بأن الأهلي لم يصل بعد إلى اتفاق نهائي مع الشركات الراعية لقميص الفريق خلال السنوات القادمة، مؤكدة بأن هناك العديد من الشركات المحلية والعربية تسعى إلى رعاية خدمات النادي المصري.

حقيقة توقيع الأهلي مع الخطوط القطرية

وبينت تلك التقارير نقلاً عن مصدر داخل النادي، بأن إدارة الأهلي المصري ( المارد الأحمر)، تدرس في الوقت الحالي العروض المقدمة مع الشركة المتحدة للرياضة للحصول على رعاية الفريق الأول.

كما وأردفت، ” الأخبار المتداولة عن استقرار نادي الأهلي على شركة الطيران القطرية هي غير صحيحة، موضحاً بأن اللجنة المسؤولة عن التفاوض، قد أجلت جميع العروض بعد فسخ التعاقد مع شركة الكوورة لعملها داخل النادي خلال الأيام الماضية برئاسة ياسين منصور”.

الأهلي والاتفاق مع الشركة المتحدة للرياضة

واستكملت التقارير، “النادي الأهلي توصل بالفعل إلى اتفاق مع الشركة المتحدة للرياضة، لرعاية كرة القدم بالنادي لمدة 4 مواسم قادمة، على أن يكون ذلك بدءا من الموسم القادمة. دون الموافقة على أي قرارات خلال الأيام القليلة الماضية”.

وتابعت، ” لم يكشف عن القيمة المالية لاتفاق الأهلي المصري مع الشركة المتحدة لرعاية الفريق، كما وتم الاتفاق أن يحصل المارد الأحمر على نسبة من الراعاة الذين سيتم الإعلان عنهم على قميص الفريق واللوحات الإعلانية خلال المباريات الموسم المقبل”.

وكانت تقارير آخرى، تحدثت عن اتفاق الأهلي المصري إلى اتفاق لرعاية الفريق بعد إنهاء تعاقده مع شركة الكوورة، لاتفاق مع الشركة القطرية للخطوط الجوية لمدة 4 مواسم قادمة، مقابل حصول النادي على عائد مالي كبير. يقدر ب 200 مليون دولار وطائرة خاصة للفريق.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وفي سياق آخر، يستعد فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، لخوض مباراة قوية في الجولة ال33. ما قبل الأخيرة أمام منافسه طلائع الجيش في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يشار إلى أن الأهلي المصري يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف بيراميدز، و10 نقاط عن غريمه التقليدي فريق الزمالك المتصدر برصيد 76 نقطة.

المصدروطن + وسائل الإعلام المصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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