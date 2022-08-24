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ويجز يعترض على الشرط الوحيد لحفله في الأردن: ” إلبس واقلع اللي إنت عايزه”!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ويجز يعترض على الشرط الوحيد لحفله في الأردن:
ويجز
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وطن– اعترض مطرب الراب المصري ويجز، على أحد الشروط المفروضة على جمهوره، في الحفل الغنائي الذي يحييه في الأردن، يوم الجمعة 2 سبتمبر المقبل.

“ما ينفعش حد يلبس فسفوري”

حيث تم الإعلان في وقت سابق عن اشتراط حضور الحفل بالملابس البيضاء، الأمر الذي دعا ويجز لتوجيه رسالة إلى جمهوره.

ونشر ويجز فيديو عبر حسابه على “انستجرام”، قال فيه: “بخصوص حفل الأردن. في حد قرر يطلع يقول إني عايز الناس كلها تلبس أبيض، لأ عادي يا جماعة. ممكن الناس كلها تلبس أحمر أو أزرق أو أخضر. أي لون إنت عايزه، طالما مش هيوجع عينينا، وطالما مش فسفوري، لإن مفيش حد ينفع يلبس فسفوري”.

وتابع: “ياريت كل واحد يلبس حاجة تعبر عن شخصيته. ماتسمحش لحد يقول لك تلبس إيه وماتلبسش إيه. مفيش حد له الحق يقول لك تلبس إيه، إلبس واقلع اللي إنت عايزه”.

حفل ويجز في العلمين

وسيلتقي ويجز جمهوره في الأردن لأول مرة. وطرحت الشركة المنظمة له التذاكر في فئتين. الأولى قيمتها 60 دينارا، والثانية 40 دينارا.

ومؤخراً، أحيا ويجز حفلاً في العلمين الجديدة بمشاركة مطرب الراب المغربي طه فحصي المعروف بـ “الكراندي طوطو”.

وقدم ويجز العديد من أغانيه الشهيرة مثل “دورك جي” و”بورش” و”أسياد الصوت” و”مش فير” و”كيفي كده” و”بعودة يا بلادي”.

وقبل حفل العلمين، تحدث ويجز أيضاً عن شروط الحضور.

وقال مطرب الراب المصري في مقطع فيديو: “أعزائي المشاهدين في كل مكان. مستنيكم يوم الجمعة الجاية بقى إن شاء الله في الساحل الشمالي، بقالنا كتير مشتغلناش في الساحل، أنت فاهم بقى يا صاحبي أخوك الدولي”.

وتابع : “إن شاء الله كل الناس تيجي ما عدا أي حد مش سالك ميجيش مش ناقصة”.

في لبنان لأول مرة

وأحيا ويجز مؤخرا حفلا غنائيا في ميدان الخيل ببيروت بلبنان بمشاركة العديد من مطربي الراب وفرق الأندر جراوند.

وعبر ويجز عن سعادته لأول حفل له في لبنان. وقال: “متحمس جدًا لأول حفلة ليا في لبنان. متحمس أشوفكم ونغني سوا، في الذكرى الـ15 لآفاق، في ميدان سباق الخيل يوم 16”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال مغني الراب أغنية “البخت” التي طرحها فبراير الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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