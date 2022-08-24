نسرين طافش.. خطوة مفاجئة من زوجها تعزز أنباء انفصالهما بسبب صورة!

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وطن– عادت أنباء انفصال الفنانة السورية نسرين طافش، عن زوجها طبيب الأسنان والمعالِج بالطاقة شريف شرقاوي، إلى الواجهة من جديد، بعد خطوة مفاجئة من الأخير.

هل صورة المايوه السبب؟

حيث قام شريف شرقاوي، زوج نسرين طافش، بحذف جميع الصور والفيديوهات التي تجمعهما عبر حسابه على “انستجرام”.

وتساءل الجمهور عما يحدث دون أن يرد أي طرف منهما بشكل مباشر على هذه التساؤلات.

ورجح بعض المتابعين، أن تكون صور وفيديوهات نسرين طافش بالمايوه، وهي تمرح على الشاطئ. والتي نشرها زوجها، هي سبب الأزمة خاصة أنها آخر صور جمعتهما.

لها مطلق الحرية

وكان شرقاوي قد نشر عبر خاصية الستوري ، في حسابه على “انستجرام”، صورة تجمعه بنسرين.

وكتب شرقاوي: “نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها. من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم”.

وكانت الفنانة السورية قد فاجأت جمهورها، بحذف جميع صورها التي تجمعها بزوجها المصري عبر “انستجرام”.

زواج مفاجئ

وكانت نسرين كشفت بداية يوليو الجاري، لجمهورها عن إعلان زواجها ودخولها القفص الذهبي.

ونشرت نسرين صورة على حسابها في انستغرام، تُظهر يدها على يد رجل، وتُظهر خاتم الـزّواج، دون الكشف عن هوية العريس.

كما أرفقت نسرين الصورة بتعليق: “بارك الله في هذه الوحدة، وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”

شهر العسل

وظهرت “نسرين طافش” بفيديو بلحظات رومانسية، حيث ضمّها زوجها “شريف شرقاوي” وقبّلها، خلال استمتاعهما بشهر العسل.

وعلّقت نسرين على الفيديو: “السعادة تكمن في الأشياء البسيطة، والتفاصيل الحقيقية التي تتدفق من القلب بسلام وتناغم، الطبيعة جنة الله على الأرض، نعمة عظيمة وشفاء للروح، حبيت شارك معاكون أنا وزوجي حبيبي و شريك روحي بعض اللحظات الجميلة من أرض الفيوم الطيبة”.