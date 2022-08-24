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مشاهير سعوديون أمام قصر هيثم بن طارق.. شاهد ما فعلوه!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
هيثم بن طارق watanserb.com
سلطان عمان هيثم بن طارق
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وطن – نشر الإعلامي العماني محمد المخيني مقطع فيديو من أمام قصر المعمورة في ظفار برفقة عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المملكة العربية السعودية.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر “المخيني” برفقة المشاهير السعوديين ووجهوا فيه تحية للسلطان هيثم بن طارق المتواجد حاليا في القصر.

وقد ظهر المشاهير السعوديين وقد وجهوا أيديهم نحو قصر المعمورة كتحية للسلطان.

رددوا النشيد الوطني العماني

وبحسب الفيديو، فقد ردد “المخيني” برفقة المشاهير السعوديين كلمات من النشيد الوطني العماني: “يا عمان نحنُ من عهدِ النبي..أوفياء من كرامِ العرب..فارتقي هام السماء..واملئي الكونَ الضياء..واسعدي وانعمي بالرخاء”.

مرسوم بتعديل كلمات النشيد الوطني لسلطنة عمان

وكان السلطان هيثـم بن طارق، قد أصدر مرسوما في فبرير/شباط 2020 يقضي بحذف كلمات في النشيد الوطني كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد، غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية لوفاته.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية حينها بأن “السلطان هيـثم بن طارق أصدر مرسوما بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني”.

وبموجب المرسوم، تم إبدال كلمات في النشيد كانت تقول “أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء” بكلمات جديدة هي “فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء”.

وكان السلطان هيثـم بن طارق قد وصل إلى محافظة ظفار قبل أيام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماع لقطات تظهر لحظة وصول موكب جلالة السلطان وحرمه السيدة الجليلة إلى مدينة صلالة بمحافظة ظفار.

هيثم بن طارق هو السلطان التاسع لعمان

والسلطان هيثم بن طارق هو السلطان التاسع لعمان، وابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741.

وتوفي السلطان قابوس، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا للبلاد.

وجرت مراسم انتقال الحكم إلى السلطان هيثم بن طارق بسلاسة وسرعة.

ومنذ توليه مقاليد الحكم، رجح محللون أن يحافظ السلطان هيثم بن طارق على إرث قابوس ويستمر في سياسته التي جلبت الاستقرار السياسي إلى مسقط في منطقة غالبا ما تعصف بها الأزمات.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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