كلب رهف القحطاني يثير غضب السعوديين.. و”الدانوب” يعتذر ويستجدي!

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وطن – أثارت ظهور شهيرة السناب “رهف القحطاني” بصحبة كلبها داخل أحد المتاجر بالمملكة العربية السعودية غضب الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر مقطع فيديو “القحطاني” وهي تضع كلباً صغير الحجم في عربة التسوق فيما تقوم بمعاينة إحدى السلع.

بعد تداول مقطع لإحدى مشهورات السناب برفقة كلبها الدانوب تعلن تعقيم فرعه

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–#رهف_القحطاني pic.twitter.com/YxD1RMd5t8 — تحديث (@Updateksa) August 24, 2022

المطالبة بمقاطعة الدانوب

وطالب البعض بمقاطعة المتجر وعدم التعامل معه حتى عن طريق التطبيق مما دفع شركة الدانوب التي يتبع لها المتجر إلى إصدار بيان أعلنت فيه أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة وتعقيم الفرع وعربات التسوق.

وأكد البيان على عدم السماح بدخول الحيوانات الأليفة أو ما من شأنه المساس بصحة عملائنا.

وفي تغريدة للدانوب على حسابها الشخصي في “تويتر” أشارت إلى “أنها تحرص على رضى العملاء وترفض أي تصرفات فردية قد تسيئ لنا ولهم في ذات الوقت، وشكرت الجميع على إتباع التعليمات للمحافظة على شريك الأسرة كما تعودوا عليه دومًا –في إشارة إلى الكلب.

عدم احترام المكان والتعليمات

وعلق صاحب حساب باسم”ميسي ” مخاطباً القحطاني: “اتركي الكلب بالبيت الناس ليس مطلوب منهم تحمل سلوكات أشخاص لا تحترم المكان ولا التعليمات”.

وأضاف أن ما قامت به الزبونة يمكن أن يكون فيه ضرر على أي شخص يلمس العربة ويمكن أن يكون مصاباً بحساسية من الكلاب والقطط

انت جايبه ومخصص له مكان في البيت اتركه في البيت الناس مو مطلوب منهم تحمل سلوكيات اشخاص ماتحترم المكان ولا التعليمات هذا ممكن يكون فيه ضرر على اي شخص يلمس العربيه بعدها اذا كان يعانى من امراض وبذات حساسية الكلاب والقطط خله في البيت طبيعي مارح تاخذه المدرسه او الجامعه او العمل ✋🏻 — Messi (@g_hwh) August 24, 2022

وعقبت أخرى : “أنا في صدمة دايما اقضي من الدانوب طلع يدخل الحيوانات النجسه معقولة هالشيئ مسموح وعلى عربيات المقاضي انا في حالة انهيار”.

انا في صدمة دايما اقضي من الدانوب طلع يدخل الحيوانات النجسه معقولة هالشيئ مسموح وعلى عربيات المقاضي!!!!!! انا في حالة انهيار #مفقود_الرياض_تركي_الدوسري pic.twitter.com/Z80zq7IPdC — laberla sweet (@laberla_sweet) August 23, 2022

وقال “ميمو”: “من اليوم وطالع ما ندخل الدانوب بعد القرف الي شفناه”.

من اليوم وطالع ما ندخل الدانوب بعد القرف الي شفناه 😖 — ميمو✨💕. (@5_qab) August 23, 2022

وتساءل “ريان” أن من لديه كلب ماذا يفعل إذا اضطر لدخول الدانوب.

وتابع بلهجة خليجية: “يحطه بالسيارة يموت من الحر يحطه عند الباب ينسرق لازم توفرون غرفة للكلاب عند المدخل وتكون مكيّفة ونظيفة”.

اللي عنده كلب وش يسوي اذا اظطر انه يدخل لدانوب؟ يحطه بالسيارة يموت من الحر يحطه عند الباب ينسرق لازم توفرون غرفة للكلاب عند المدخل وتكون مكيّفة ونظيفة. — rayan (@pNcGpZMUlYoUxEV) August 24, 2022

فانبرى آخر ليرد عليه بنبرة تهكم: “واضح ان فكرة الكلاب توها توصلكم .. لكن الأجانب يربطون كلابتهم برا السوبرماركت والمطعم والمستشفى وغيرها من الأماكن العامة. وما أنسرقت وإذا تخاف عليه ينسرق خله بالبيت وشغل له المكيف”.

واضح ان فكرة الكلاب توها توصلكم .. لكن الأجانب يربطون كلابتهم برا السوبرماركت والمطعم والمستشفى وغيرها من الأماكن العامة. وماأنسرقت واذا تخاف عليه ينسرق خله بالبيت وشغل له المكيف — It's me!🍃 (@993A_) August 24, 2022

وتساءلت “شذى” لماذا لم يمنعها أحد ولو كانت هناك عقوبة ستطبق عليها. واستدركت: “لماذا لا يضعون لافتات تنبيه إذا كان إدخال الحيوانات ممنوعاً”.

شدخلها هي دخلت ودخلوها الغلط منهم ليش محد منعها ولو فيه عقوبة راح تطبق عليهم ليش مايحطون لافتات تنبيه انه ممنوع الحيوانات — Shatha (@The_shatha) August 24, 2022

اقتناء الكلاب

ولم يتوقف البعض عند ما يمكن أن يسببه الكلب من أضرار صحية بل تناول سلوكيات البعض باقتناء الكلاب وهي الظاهرة التي بدأت المملكة العربية السعودية تشهدها في السنوات الأخيرة رغم أنها مخالفة للشريعة الإسلامية

وتساءل “أبو سند” باستغراب: “كلب ببقالة ؟ من متى عندنا هالثقافة اصلًا عشان توضع لافتات ! محد سواها قبل”

وأضاف أن المتبرجة إمعة الغرب-في إشارة إلى القحطاني- قامت بإدخال كلب نجس ومحرم حتى تربيته لغير الحراسة إلى البقالة لتقوم بالتصوير والإستعراض”.

كلب ببقالة ؟ من متى عندنا هالثقافة اصلًا عشان توضع لافتات ! محد سواها قبل السفيهه المتبرجة امعة الغرب الي مصورة يعني كلب ونجس ومحرم حتى تربيته لغير حراسة تدخلينه ببقالة ليه عشان تصوير واستعراض عجيب تحليلكم لامور مثل ذي ناقصات عقل الا من رحم ربي — Abu Sanad (@Tukwaz) August 24, 2022

وعبر “سعيد عبدالله الغامدي عن خشيته من أن تصبح تربية الكلاب ظاهرة منتشرة يصعب فيما بعد علاجها.

وقالت “اميرة نفسي” القضية ليست قضية دخول كلب انما محاربة لظاهرة منبوذة دينيآ واجتماعيآ وعملآ نهى عنه ديننا الحنيف وهو اقتناء الكلب دون الحاجة الماسة له .

وأضافت:”أن التهاون يشجع على تكرار الخطأ ويعين على المنكر”.