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حياتنا

كلب رهف القحطاني يثير غضب السعوديين.. و”الدانوب” يعتذر ويستجدي!

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
كلب رهف القحطاني watanserb.com
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وطن – أثارت ظهور شهيرة السناب “رهف القحطاني” بصحبة كلبها داخل أحد المتاجر بالمملكة العربية السعودية غضب الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر مقطع فيديو “القحطاني” وهي تضع كلباً صغير الحجم في عربة التسوق فيما تقوم بمعاينة إحدى السلع.

المطالبة بمقاطعة الدانوب

وطالب البعض بمقاطعة المتجر وعدم التعامل معه حتى عن طريق التطبيق مما دفع شركة الدانوب التي يتبع لها المتجر إلى إصدار بيان أعلنت فيه أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة وتعقيم الفرع وعربات التسوق.

وأكد البيان على عدم السماح بدخول الحيوانات الأليفة أو ما من شأنه المساس بصحة عملائنا.

وفي تغريدة للدانوب على حسابها الشخصي في “تويتر” أشارت إلى “أنها تحرص على رضى العملاء وترفض أي تصرفات فردية قد تسيئ لنا ولهم في ذات الوقت، وشكرت الجميع على إتباع التعليمات للمحافظة على شريك الأسرة كما تعودوا عليه دومًا –في إشارة إلى الكلب.

عدم احترام المكان والتعليمات

وعلق صاحب حساب باسم”ميسي ” مخاطباً القحطاني: “اتركي الكلب بالبيت الناس ليس مطلوب منهم تحمل سلوكات أشخاص لا تحترم المكان ولا التعليمات”.

وأضاف أن ما قامت به الزبونة يمكن أن يكون فيه ضرر على أي شخص يلمس العربة ويمكن أن يكون مصاباً بحساسية من الكلاب والقطط

وعقبت أخرى : “أنا في صدمة دايما اقضي من الدانوب طلع يدخل الحيوانات النجسه معقولة هالشيئ مسموح وعلى عربيات المقاضي انا في حالة انهيار”.

وقال “ميمو”: “من اليوم وطالع ما ندخل الدانوب بعد القرف الي شفناه”.

وتساءل “ريان” أن من لديه كلب ماذا يفعل إذا اضطر لدخول الدانوب.

وتابع بلهجة خليجية: “يحطه بالسيارة يموت من الحر يحطه عند الباب ينسرق لازم توفرون غرفة للكلاب عند المدخل وتكون مكيّفة ونظيفة”.

فانبرى آخر ليرد عليه بنبرة تهكم: “واضح ان فكرة الكلاب توها توصلكم .. لكن الأجانب يربطون كلابتهم برا السوبرماركت والمطعم والمستشفى وغيرها من الأماكن العامة. وما أنسرقت وإذا تخاف عليه ينسرق خله بالبيت وشغل له المكيف”.

وتساءلت “شذى” لماذا لم يمنعها أحد ولو كانت هناك عقوبة ستطبق عليها. واستدركت: “لماذا لا يضعون لافتات تنبيه إذا كان إدخال الحيوانات ممنوعاً”.

اقتناء الكلاب

ولم يتوقف البعض عند ما يمكن أن يسببه الكلب من أضرار صحية بل تناول سلوكيات البعض باقتناء الكلاب وهي الظاهرة التي بدأت المملكة العربية السعودية تشهدها في السنوات الأخيرة رغم أنها مخالفة للشريعة الإسلامية

وتساءل “أبو سند” باستغراب: “كلب ببقالة ؟ من متى عندنا هالثقافة اصلًا عشان توضع لافتات ! محد سواها قبل”

وأضاف أن المتبرجة إمعة الغرب-في إشارة إلى القحطاني- قامت بإدخال كلب نجس ومحرم حتى تربيته لغير الحراسة إلى البقالة لتقوم بالتصوير والإستعراض”.

وعبر “سعيد عبدالله الغامدي عن خشيته من أن تصبح تربية الكلاب ظاهرة منتشرة يصعب فيما بعد علاجها.

وقالت “اميرة نفسي” القضية ليست قضية دخول كلب انما محاربة لظاهرة منبوذة دينيآ واجتماعيآ وعملآ نهى عنه ديننا الحنيف وهو اقتناء الكلب دون الحاجة الماسة له .

وأضافت:”أن التهاون يشجع على تكرار الخطأ ويعين على المنكر”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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