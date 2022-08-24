عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوي.. هل احتفلت العروس بزفافها الأسطوري وهي حامل؟

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وطن– احتفل الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني، بزفافه على مواطنته الفنانة جميلة البدوي، بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

جميلة بدوي حامل!

وادعى الاعلامي المغربي محمد بوصفيحة الشهير بـ”مومو”، أن جميلة البدوي احتلفت بزفافها وهي حامل.

ولمح “مومو” بطريقة غير مباشرة، خلال مقطع فيديو نشره عبر خاصية “الستوري” عبر صفحته الرسمية على “الانستغرام”. أن جميلة وعبد الفتاح ينتظران مولودهما الأول.

واعتذر مومو على عدم حضوره حفل زفافهما لظروف خاصة.

ووعد “مومو” العرسان بالحضور في حفل عقيقة مولودهم أو مولودتهم الجديدة، كونه لم يحضر العرس رغم العزومة. لأنه كان خارج أرض الوطن.

قفطان مغربي

وأطلت جميلة بدوي في بداية الحفل بقفطان مغربي، وارتدت منه 3 من تصميم فاطمة الزهراء، واكسسوارات من دار من جلون، ويحمل تراث بلدها.

وارتدى العريس عبد الفتاح الجريني أيضا الزي المغربي الرسمي.

وتميز زفاف عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوي، بالاحتفالات الفلكورية على الطريقة المغربية، وسط عائلاتهم وأصدقائهم ووجوه فنية وإعلامية كثيرة.

طقوس مغربية

وتصدر اسم عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوي، مؤشر البحث جوجل بسبب زفافهما المميز. والذي شهد عدة طقوس مغربية من حمل العريس والعروسة في العمارية بلباس الفاسية. إلى الرقص على الشطح المغربي، وغيرها من مظاهر الاحتفال التي جعلت الجمهور يصف الزفاف بالأسطوري.

وأشعلت الفنانة سعيدة شرف حفل زفاف الجريني والبدوي، بأغاني شعبية يغلب عليها الطابع الصحراوي.

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واستبدل العروسان ملابسهما، لتطل جميلة بفستان أبيض فخم مطرز بالفضي فخم من تصميم السورية منال عجاج. بينما ارتدى الجريني بدلة رسمية.

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وحضر عدد من الفنانين والاعلاميين المغاربة والمصريين. كالفنان عبد الرحيم الصويري الذي شارك في إحياء الحفل.

كما حضر كل من الفنان خالد بناني وزكريا الغافول، ورجاء وعمر بلمير وصديقتهم مريم أصواب. وعادل أصيل ومهدي مزايين والكثير من الفنانين الذين أطل معظمهم بملابس مغربية تقليدية.

وشارك الممثل المغربي رشيد الوالي وزوجته ابتسام أجواء عرس عبد الفتاح وجميلة، عبر خاصية “الستوري” بصفحته الرسمية على “الانستغرام”، حيث كان من بين الحاضرين، واصفا العرس بـ”الرائع”.

وحرصت الفنانة المغربية سلمى رشيد، على حصور زفاف صديقيها، بإطلالة مغربية متميزة. وارتدت قفطان باللون الأخضر مرصع بأحجار ذهبية. ووضعت وماكياج ناعم برز ملامحها الجميلة.

وتم بدء حفل الزفاف بأغنية سلمى رشيد الرومنسية “سمعني نبضك”.

ومن بين الحاضرين الذين شاركوا أجواء العرس كانت الاعلامية المصرية بسنت شمس الدين الاعلامية وعبير شورى.

الجدير بالذكر أن شائعات طاردت الثنائي الجريني والبدوي، حول ارتباطهما عاطفياً منذ سنوات.لكنهما نفيا الأمر في وقتها.

وقدم الثنائي سويا أربع أغاني هم: “شكرا” باللهجة المغربية البيضاء، و”عهود الحب” و”ظالمة” وهي الأغنية الدعائية العربية من فيلم شاروخان وماهيرا خان. وأغنية “سمع صوتك للعالم” وهي النسخة العربية من أغنية La Gozadera للمطرب العالمي مارك انتوني.