جثة فتاة أجنبية في البحرين تستنفر الأمن وما كشفته التحقيقات صادم

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وطن- أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن السلطات الأمنية تمكنت من ضبط قاتل فتاة أجنبية، كان قد عثر على جثتها في مبنى بالقضيبية.

ضبط قاتل الفتاة الإفريقية بالقضيبية

وفي هذا السياق ذكرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بأن شرطة المباحث الجنائية تمكنت من القبض على آسيوي (34 عاماً) لقيامه بقتل فتاة من جنسية أفريقية (36 عاماً).

وأوضحت الإدارة بأنها تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثة في أحد المباني بمنطقة القضيبية.

وتابعت أنه على الفور تم الانتقال إلى الموقع والكشف عليها حيث تبين وجود شبهة جنائية.

مضيفةً بأنه بعد تكثيف عمليات البحث والتحري تم التعرف على هوية الجاني والقبض عليه.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة.

ضبط مخمور أعاق حركة السير على طريق عام

ويشار إلى أنه في حادثة أخرى وقبل أيام، ألقت الشرطة البحرينية القبض على إفريقي مخمور تسبب في إعاقة حركة السير في منطقة “القضيبية” شرق العاصمة المنامة.

البحرين | الشرطة تلقي القبض على افريقي سكران تسبب في اعاقة حركة السير في منطقة القضيبية بالعاصمة المنامة pic.twitter.com/ZM7JkqtNgf — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) August 7, 2022

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته (وطن) وقتها، المخمور وهو مستلق وسط أحد الشوارع. فيما تبدو بعض السيارات وهي تحاول أن تتجنبه.

وكان يسمع صوت أحد الأشخاص وهو يشير إلى أن جنسيته نيجيرية.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها في ” تويتر” أنها ألقت القبض على الشخص المخمور وهو من جنسية أفريقية (30 عاما).

وأوضحت أن ذلك جاء إثر استلقائه على الطريق بمنطقة القضيبية معرضا نفسه للخطر. ومتسببا في إعاقة حركة المرور بالطريق العام.

حيث تبين بأنه في حالة غير طبيعية وقد تم إحالته إلى النيابة العامة.