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مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي يصدم ملك المغرب ويحرجه

وطن
كتب وطن
الاتحاد الأوروبي وتصريحات ملك المغرب watanserb.com
الاتحاد الأوروبي وتصريحات ملك المغرب
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وطن- في أول تصريح رسمي صادر عن مسؤول رفيع المستوى داخل الاتحاد الأورربي، ردّ الممثل السامي للشؤون الخارجيـة والسياسة الأمنيـة لـ الإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على تصريحات ملك المغرب محمد السادس حول قضية الصحرء الغربية.

موقف الاتحاد الأوروبي

حيث أكد، جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، في تصريح للتلفزة الإسبانية الأولى، بتاريخ 23 آب، أن سياسة الحكومة الإسبانية كانت ومازالت تمثل موقف الاتحاد الأوربي، الذي يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وقال المسؤول الأوروبي في تصريحه للتلفزة الإسبانية “إن موقف الحكومة الإسبانية كان ولا يزال موقف الاتحاد الأوروبي.. أي الدفاع عن تنظيم استفتاء ليكون الشعب الصحراوي هو الذي يقرر كيف يريد أن يكون مستقبله”.

إسبانيا سانشيز تُغير من موقفها

إلى ذلك، تندرج هذه التصرحيات في ما قد يُعتبر من قبل الكثيرين تحدٍ لموقف رئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز الذي كان قد عبر سابقا بصريح العبارة عن دعمه للموقف المغربي فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.

حيث كان “سانشيز” قد صرح في أبريل الماضي، بأن إسبانيا تعتبر مقترح الحكم الذاتي في الصحراء “أكثر الأسس جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع”.

معتبراً أن موقف دعم المقترح المغربي هو “قضية دولة” وأنه “يسعى من خلال ذلك إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة”.

وهو أيضا نفس الموقف الذي عبرت عنه وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، التي صرحت أمس الإثنين، بأن العلاقة بين إسبانيا والمغرب ستكون دائمة رائعة”

كما أضافت الوزيرة في تصريحاتها للإعلام، أن الحكومة الإسبانية تؤكد أن موقف إسبانيا واضح فيما يتعلق بالصحراء المغربية. وأن حكومة بلادها ” ستبقى متشبثة برأيها.”

هذا ما قالته وزيرة دفاع إسبانيا رداً على خطاب ملك المغرب

وتأتي تصريحات “بوريل” يومين فقط من الخطاب الذي ألقاه ملك المغرب، محمد السادس، والذي حذر فيه جميع دول العالم بأن موقفهم من الصحراء الغربية سيحدد طبيعة علاقة بلادهم مع المغرب.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
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هذا ما قالته وزيرة دفاع إسبانيا رداً على خطاب ملك المغرب

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