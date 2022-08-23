لاعب جديد يقرر مغادرة ريال مدريد بعد رحيل كاسيميرو

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وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني بعد رحيل كاسيميرو، قرر الرحيل عن الفريق الملكي قبيل أيام على انتهاء سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

ماريانو دياز

وكشفت صحفية (ماركا) الإسبانية، الثلاثاء، بأن اللاعب الدومينيكاني ماريانو دياز مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني (الملكي)، يرغب في الرحيل عن النادي إلى أحد الأندية المنافسة في الدوري الممتاز هذا الصيف نظراً لقلة حصوله على الفرص للعب مع الفريق.

🚨Mariano Díaz is interested in leaving Real Madrid in this market, according to the daily 'AS'.

The 29-year-old forward wants to stay in Spain and intends to join a club in the Spanish Premier League, reveals the same source. pic.twitter.com/VqPqwdkWcA — World of Football (@Infogenuino) August 23, 2022

كما ورحل عن ريال مدريد منذ انتهاء الموسم الماضي، العديد من اللاعبين، وهم البرازيلي مارسيلو، الويلزي غاريث بيل، الإسباني إيسكو، الصربي لوكا يوفيتش، البرازيلي كاسيميرو حتى يومنا هذا.

ولم يجري ريال مدريد العديد من الصفقات هذا الصيف، سوى التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني لتدعيم خط الوسط، وكذلك الألماني أنطونيو رودريجر في مركز دفاع الفريق الملكي.

-🚨الأس : قرر ماريانو دياز المغادرة لكن شرطه الوحيد هو البقاء في الدوري الإسباني . pic.twitter.com/gkeiogt8wQ — ¡El Càpitano! (@YnRMC) August 23, 2022

ماريانو دياز بديل كريستيانو رونالدو

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع الدمينيكاني دياز في صيف 2018، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه لم يحظى بثقة المدربين خلال مشواره مع الفريق الملكي، كما وفقد تواجده في التشكيلة الأساسية للنادي.

وانتقل ماريانو دياز صاحب 29 عاماً إلى صفوف ريال مدريد، بصفقة بلغت قيمتها 23 مليون يورو. لمدة 5 أعوام كاملة، لكنه لم يشارك سوى في 42 مباراة في مختلف المسابقات، أغلبها كان بديلاً. استطاع من خلال تلك المباريات تسجيل 6 أهداف.

📰 صحيفة برنابيو ديجيتال /

سيوقع ريال مدريد مع مهاجم في الليغا إذا خرج ماريانو دياز أو ماركو أسينسيو، والأقرب هو راؤول دي توماس 25 مليون يورو. pic.twitter.com/hlCF6vPqPK — عالم ريال مدريد (@madrid_wld) August 17, 2022

منافسات الدوري الإسباني

كما ويستعد بطل الدوري الإسباني ريال مدريد لملاقاة نظيره إسبانيول، الأحد، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الفريق الملكي وصافة ترتيب الدوري الإسباني، متساوياً بعدد النقاط مع المتصدر فياريال (الغواصات الصفراء) برصيد 6 نقاط لهذا الموسم.