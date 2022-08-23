الثلاثاء, أغسطس 23, 2022
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رياضة

لاعب جديد يقرر مغادرة ريال مدريد بعد رحيل كاسيميرو

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
لاعب ريال مدريد دياز يقرر ترك النادي بعد رحيل كاسيميرو watanserb.com
لاعب ريال مدريد دياز يقرر ترك النادي بعد رحيل كاسيميرو
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وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني بعد رحيل كاسيميرو، قرر الرحيل عن الفريق الملكي قبيل أيام على انتهاء سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

ماريانو دياز

وكشفت صحفية (ماركا) الإسبانية، الثلاثاء، بأن اللاعب الدومينيكاني ماريانو دياز مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني (الملكي)، يرغب في الرحيل عن النادي إلى أحد الأندية المنافسة في الدوري الممتاز هذا الصيف نظراً لقلة حصوله على الفرص للعب مع الفريق.

كما ورحل عن ريال مدريد منذ انتهاء الموسم الماضي، العديد من اللاعبين، وهم البرازيلي مارسيلو، الويلزي غاريث بيل، الإسباني إيسكو، الصربي لوكا يوفيتش، البرازيلي كاسيميرو حتى يومنا هذا.

ولم يجري ريال مدريد العديد من الصفقات هذا الصيف، سوى التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني لتدعيم خط الوسط، وكذلك الألماني أنطونيو رودريجر في مركز دفاع الفريق الملكي.

ماريانو دياز بديل كريستيانو رونالدو

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع الدمينيكاني دياز في صيف 2018، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه لم يحظى بثقة المدربين خلال مشواره مع الفريق الملكي، كما وفقد تواجده في التشكيلة الأساسية للنادي.

وانتقل ماريانو دياز صاحب 29 عاماً إلى صفوف ريال مدريد، بصفقة بلغت قيمتها 23 مليون يورو. لمدة 5 أعوام كاملة، لكنه لم يشارك سوى في 42 مباراة في مختلف المسابقات، أغلبها كان بديلاً. استطاع من خلال تلك المباريات تسجيل 6 أهداف.

منافسات الدوري الإسباني

كما ويستعد بطل الدوري الإسباني ريال مدريد لملاقاة نظيره إسبانيول، الأحد، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الفريق الملكي وصافة ترتيب الدوري الإسباني، متساوياً بعدد النقاط مع المتصدر فياريال (الغواصات الصفراء) برصيد 6 نقاط لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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