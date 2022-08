لاعب جديد يقرر مغادرة ريال مدريد بعد رحيل كاسيميرو

وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني بعد رحيل كاسيميرو، قرر الرحيل عن الفريق الملكي قبيل أيام على انتهاء سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وكشفت صحفية (ماركا) الإسبانية، الثلاثاء، بأن اللاعب الدومينيكاني ماريانو دياز مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني (الملكي)، يرغب في الرحيل عن النادي إلى أحد الأندية المنافسة في الدوري الممتاز هذا الصيف نظراً لقلة حصوله على الفرص للعب مع الفريق.

🚨Mariano Díaz is interested in leaving Real Madrid in this market, according to the daily 'AS'.

The 29-year-old forward wants to stay in Spain and intends to join a club in the Spanish Premier League, reveals the same source. pic.twitter.com/VqPqwdkWcA

