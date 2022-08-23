“بدر خلف” يوثّق لحظة ولادته لـ”رشاش بن سعد العتيبي”! (فيديو)

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وطن– ادّعى الإماراتي المتشبّه بالنساء بدر خلف، أنه أنجب طفله الأول، بعدما وثّق لحظة الولادة بفيديو لمتابعيه عبر تويتر.

ولدي رشاش

ونشر “بدر خلف” صورة لمولود جديد، وعلّق عليها: “الحمدلله توني ولدت.. اعرفكم على ولدي رشاش بن سعد العتيبي”.

واستفز بدر خلف متابعيه، بفيديو ظهر خلاله مرتدياً عباءة سوداء وحجاب. ويستعدّ للولادة بتعبئة حوض السباحة.

يارب سهل ولادتي ادعولي بنات 😭💔 pic.twitter.com/4GWgwAockk — Bader Khalaf | بدر خلف (@iambaderkhalaf) August 22, 2022

وتعالت أصوات “بدر خلف” من ألم الطلق كما يدّعي. ما جعل الناشطون ينهالون عليه بالسباب والشتيمة.

حمل بدر خلف

وكان خلف يستعرض مؤخراً حجم بطنه الكبير، طالباً من الجمهور أن يدعو له بسلامته وسلامة الجنين.

وقال خلف في أحد الفيديوهات: “الدكتورة قالت ولادتي راح تكون الشهر الجاي، بتاريخ 10 أو 15، مدري. يعني باقي أسبوعين أو 3 أسابيع ويجي رشاش”.

أما اسم “رشاش العتيبي” الذي اختاره بدر خلف، ليطلقه على مولوده المزعوم، فيعود لشاب سعودي يدعى رشاش العتيبي. عاش في ثمانينيات القرن الماضي.

كان رشاش واحداً من أشهر المجرمين وقاطعي الطرق في المملكة.

ألقت الشرطة القبض عليه ونفّذت فيه حكم الإعدام هو واثنين من أفراد عصابته. وقضى رابعٌ في مواجهة مع رجال الأمن.

نشط “رشاش” وعصابته في المنطقة الصحراوية الواقعة جنوب غرب نجد (وادي الدواسر والسليل).

قطر تمنع بدر خلف دخول أراضيها!

وفي سياق آخر، زعم خلف، أن السلطات في دولة قطر، منعته من دخول أراضيها لحضور معرض العطور في العاصمة الدوحة.

وادّعى بدر خلف في تغريدة له، أن منعه من دخول قطر؛ بسبب ما أسماها “حملة إعلامية ضالة وسيئة” استهدفته.

لكن المغرد القطري البارز “بوغانم”، أكد أن لا جهة في قطر قدمت الدعوة للإماراتي بدر خلف، مشيراً الى أنّ تعليمات أمنية من جهاز أمن أبوظبي وراء ما زعمه؛ بهدف إثارة البلبلة في قطر .

من هو بدر خلف؟

ودائماً ما يثير “خلف” جدلاً واسعاً بإطلالته وتشبّهه بالنساء والتحدّث بطريقتهن، والرقص مثلهن، وينادي متابعيه بصيغة المؤنث، ويعطي نصائح لإبراز المؤخرة والصدر، وإشعال رغبة الزوج.

وكان خلف إعلامياً، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويُعرِّف “بدر” عن نفسه بأنه مُدوّن جمال، ويحثّ الفتيات دائماً على الاهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.