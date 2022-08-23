الثلاثاء, أغسطس 23, 2022
الرئيسيةحياتنا"بدر خلف" يوثّق لحظة ولادته لـ"رشاش بن سعد العتيبي"! (فيديو)
حياتنا

“بدر خلف” يوثّق لحظة ولادته لـ”رشاش بن سعد العتيبي”! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بدر خلف يوثق لحظة ولادته لـ
بدر خلف
- Advertisement -

وطن– ادّعى الإماراتي المتشبّه بالنساء بدر خلف، أنه أنجب طفله الأول، بعدما وثّق لحظة الولادة بفيديو لمتابعيه عبر تويتر.

ولدي رشاش

ونشر “بدر خلف” صورة لمولود جديد، وعلّق عليها: “الحمدلله توني ولدت.. اعرفكم على ولدي رشاش بن سعد العتيبي”.

واستفز بدر خلف متابعيه، بفيديو ظهر خلاله مرتدياً عباءة سوداء وحجاب. ويستعدّ للولادة بتعبئة حوض السباحة.

وتعالت أصوات “بدر خلف” من ألم الطلق كما يدّعي. ما جعل الناشطون ينهالون عليه بالسباب والشتيمة.

حمل بدر خلف

وكان خلف يستعرض مؤخراً حجم بطنه الكبير، طالباً من الجمهور أن يدعو له بسلامته وسلامة الجنين.

وقال خلف في أحد الفيديوهات: “الدكتورة قالت ولادتي راح تكون الشهر الجاي، بتاريخ 10 أو 15، مدري. يعني باقي أسبوعين أو 3 أسابيع ويجي رشاش”.

أما اسم “رشاش العتيبي” الذي اختاره بدر خلف، ليطلقه على مولوده المزعوم، فيعود لشاب سعودي يدعى رشاش العتيبي. عاش في ثمانينيات القرن الماضي.

كان رشاش واحداً من أشهر المجرمين وقاطعي الطرق في المملكة.

ألقت الشرطة القبض عليه ونفّذت فيه حكم الإعدام هو واثنين من أفراد عصابته. وقضى رابعٌ في مواجهة مع رجال الأمن.

نشط “رشاش” وعصابته في المنطقة الصحراوية الواقعة جنوب غرب نجد (وادي الدواسر والسليل).

قطر تمنع بدر خلف دخول أراضيها!

وفي سياق آخر، زعم خلف، أن السلطات في دولة قطر، منعته من دخول أراضيها لحضور معرض العطور في العاصمة الدوحة.

وادّعى بدر خلف في تغريدة له، أن منعه من دخول قطر؛ بسبب ما أسماها “حملة إعلامية ضالة وسيئة” استهدفته.

لكن المغرد القطري البارز “بوغانم”، أكد أن لا جهة في قطر قدمت الدعوة للإماراتي بدر خلف، مشيراً الى أنّ تعليمات أمنية من جهاز أمن أبوظبي وراء ما زعمه؛ بهدف إثارة البلبلة في قطر .

من هو بدر خلف؟

ودائماً ما يثير “خلف” جدلاً واسعاً بإطلالته وتشبّهه بالنساء والتحدّث بطريقتهن، والرقص مثلهن، وينادي متابعيه بصيغة المؤنث، ويعطي نصائح لإبراز المؤخرة والصدر، وإشعال رغبة الزوج.

وكان خلف إعلامياً، بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويُعرِّف “بدر” عن نفسه بأنه مُدوّن جمال، ويحثّ الفتيات دائماً على الاهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

الإماراتي بدر خلف يزعم منع قطر دخوله أراضيها ومغرّد قطري بارز يكشف الحقيقة

حياتنا

كوميدي أردني يسخر من حجاب بدر خلف الإماراتي المتشبه بالنساء! (شاهد)

حياتنا

الإماراتي بدر خلف يتعرض للتحرش في الشارع! (شاهد)

حياتنا

مسلسل رشاش يثير جدلاً واسعاً بعد عرض أول حلقتين واتهامات بإثارة العصبية القبلية!

الهدهد

لماذا قررت MBC إيقاف عرض مسلسل “رشاش”؟! وما علاقة قبيلة عتيبة بالأمر؟!

حياتنا

“شاهد” أمل الشهراني تهاجم هند القحطاني وتتهمها بالتحرش والإماراتي المتشبه بالنساء “يسوق الشرف”

حياتنا

بعد الدورة الشهرية.. الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف يتعرى و”يرقص بدلع” لإظهار “أنوثته”!

حياتنا

“عيال زايد” يُبدعون في الدياثة! .. هكذا استقبل الاماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف العام الجديد!

حياتنا

الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف يُغضب المتابعين بما فعله بعد وفاة المشهور القطري جابر آل مسعود!

حياتنا

“شاهد” الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف يثير غضباً واسعاً بعد إعلانه الحمل من طليقه!

حياتنا

“شاهد” الإماراتي المتشبه بالنساء بدر خلف يستفز الكويتيين ويتحرش بالشاعر شريان الديحاني!

حياتنا

“شاهد” بعد إعلان حمله .. الإماراتي المُتشبه بالنساء بدر خلف يتحرش بالفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

مصر.. عقوبة صادمة بانتظار شاب أشعل النيران في مدرسة خطيبته انتقاماً لرسوبها!

دراسة: لماذا تزيد الحرارة من الشهية عند الرجال؟

مقال ساخر من رحلات عبدالله الثاني يتسبب في سجن عدنان الروسان!

صحيفة كولومبية تكشف تفاصيل “مخزية” عن واقعه تورط الدبلوماسيين المغاربة مع العاهرات!

نادين نجيم وهيفاء وهبي بملابس البحر على شواطئ مصر!

تلوث كارثي يضرب 10 شواطئ جميلة في بريطانيا (صور)

أسطورة الملاكمة مايك تايسون على كرسي متحرك.. وهذا ما يعاني منه (صور)

4 ملايين تونسي يعانون من الفقر.. رواتب التونسيين من بين الأدنى في العالم

انخفاض الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020

بحضور “ابن سلمان”.. تصرف مشين وغير أخلاقي من “جوشوا” بعد خسارته في نزال جدة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC