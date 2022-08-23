الثلاثاء, أغسطس 23, 2022
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رياضة

أسطورة الملاكمة مايك تايسون على كرسي متحرك.. وهذا ما يعاني منه (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مرض مايك تايسون watanserb.com
مايك تايسون أسطورة الملاكمة
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وطن – أثار ظهور أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون المعتزل، على كرسي متحرك وبصحبة عكاز عبر منصات التواصل الاجتماعي، العديد من التساؤلات والشكوك لدى متابعيه ومحبيه حول حالة الصحية ومرضه الجديد.

مرض مايك تايسون

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن بطل العالم المعتزل تايسون يعاني من التهاب (عرق النسا)، قي منطقة أسفل ظهره، وهو ما أجبره قبل عامين من الآن من الجلوس على فراشه لأسابيع.

أسطورة الملاكمة مايك تايسون
مرض مايك تايسون

كما وأردفت الصحفية، ” المشكلة الصحية ذاتها أصابت أسطورة الملاكمة المعتزل تايسون، مع ختام مسيرته. وإعلان اعتزاله ممارسة اللعب قبل نحو 17 عاماً تقريباً”.

وأضافت، ” هذا المرض أثر على مايك تايسون كثيراً مع تقدمه بالعمر، كما وظهر اللاعب بأنه غير قادر على المشي في آخر ظهور له”.

بطل العالم في الملاكمة تايسون
بطل العالم في الملاكمة تايسون

ما هو مرض عرق النسا؟!

مرض عرق النسا، هو ألم العصب الوركي ناتج عن التهاب العصب الشوكي. ويمتد هذا الألم على طول العصب الوركي، كما ويتفرع من أسفل الظهر ويمتد إلى الوركين والأرداف وحتى أسفل الساق.

كما ويحدث هذا المرض، عندما تضغط الفقات في العمود الفقري على جزء من العصب، ويتسبب ذلك في الشعور بالألم وبعض الوخز في منطقة الساق.

مرض مايك تايسون
مرض مايك تايسون

ونال أسطورة الملاكمة المعتزل تايسون 56 عاماً، الشهر الواسعة في عالم الملاكمة خلال مشواره الاحترافي، كما ويعد أصغر بطل للوزن الثقيل في تاريخ الرياضة بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 عاماً. حيث كان يبلغ حينها من العمر 20 عاماً.

مرض تايسون أسطورة الملاكمة
مايك تايسون

وخاض الأمريكي المعتزل مايك تايسون قبل الاعتزال عام 2005، في عالم رياضة الملاكمة 58 نزلاً، حقق من خلالها الفوز في 50 نزلاً.

المصدروطن + ماركا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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