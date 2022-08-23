أسطورة الملاكمة مايك تايسون على كرسي متحرك.. وهذا ما يعاني منه (صور)

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وطن – أثار ظهور أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون المعتزل، على كرسي متحرك وبصحبة عكاز عبر منصات التواصل الاجتماعي، العديد من التساؤلات والشكوك لدى متابعيه ومحبيه حول حالة الصحية ومرضه الجديد.

مرض مايك تايسون

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن بطل العالم المعتزل تايسون يعاني من التهاب (عرق النسا)، قي منطقة أسفل ظهره، وهو ما أجبره قبل عامين من الآن من الجلوس على فراشه لأسابيع.

كما وأردفت الصحفية، ” المشكلة الصحية ذاتها أصابت أسطورة الملاكمة المعتزل تايسون، مع ختام مسيرته. وإعلان اعتزاله ممارسة اللعب قبل نحو 17 عاماً تقريباً”.

وأضافت، ” هذا المرض أثر على مايك تايسون كثيراً مع تقدمه بالعمر، كما وظهر اللاعب بأنه غير قادر على المشي في آخر ظهور له”.

ما هو مرض عرق النسا؟!

مرض عرق النسا، هو ألم العصب الوركي ناتج عن التهاب العصب الشوكي. ويمتد هذا الألم على طول العصب الوركي، كما ويتفرع من أسفل الظهر ويمتد إلى الوركين والأرداف وحتى أسفل الساق.

كما ويحدث هذا المرض، عندما تضغط الفقات في العمود الفقري على جزء من العصب، ويتسبب ذلك في الشعور بالألم وبعض الوخز في منطقة الساق.

ونال أسطورة الملاكمة المعتزل تايسون 56 عاماً، الشهر الواسعة في عالم الملاكمة خلال مشواره الاحترافي، كما ويعد أصغر بطل للوزن الثقيل في تاريخ الرياضة بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 عاماً. حيث كان يبلغ حينها من العمر 20 عاماً.

وخاض الأمريكي المعتزل مايك تايسون قبل الاعتزال عام 2005، في عالم رياضة الملاكمة 58 نزلاً، حقق من خلالها الفوز في 50 نزلاً.