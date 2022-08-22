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الهدهد

مصرية تهاجم من وصفتهم بـ”حاسدي الكويت” في فيديو مثير للجدل

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
إيمان وهبي watanserb.com
الدكتورة "إيمان وهبي" المصرية الأصل المولودة في الكويت
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وطن – عبرت الدكتورة “إيمان وهبي” المصرية الأصل، والتي تحمل الجنسية الهولندية، والملقبة بسفيرة السلام والإنسانية في هولندا عن حبها للكويت التي ولدت فيها، وانتقدت بشكل قاس من وصفتهم بـ”كارهي الكويت”.

وقالت في مقطع فديو نشرته على حسابها في “تويتر” ولاقى تفاعلا واسعا، إن الكويت أصبحت بالنسبة للوافدين والمقيمين “مطرقة من حديد”.

واستشهدت بمسؤول لم تتذكر اسمه وقوله “أن من يحترم القوانين على العين والراس ومن لا يحترمها سيرحل. وبنبرة ساخرة أضافت “بخ.. بالهولندي بروتر يعني غور”.

وطالبت “وهبي” من يهاجمون الكويت أن يتركوها في حالها، وتابعت: “حاسدين الكويت على أن فيها تكييف وفيها حرارة أيضاً”.

وتابعت بنبرة دعاء “بأن يكثر الله من أعداء الكويت لكي تأخذ ثواباً أكثر -حسب قولها- وأن يقلل من حسادها”.

كما تناولت ارتفاع قيمة الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى، لتقول إن الله رازقهم وتساءلت: “أين كنتم عندما كان الكويتيون يغوصون ليستخرجون اللؤلؤ في مهنة بحرية هي الأصعب.”

واستدركت بلهجة عامية :”عمرهم ما بصوا على حد مفتحين عيونكم ليه عليهم”.

عاشقة للكويت ونادي القادسية

ولاقى كلام د. “ايمان وهبي” تفاعلاً كبيراً من قبل الكويتيين الذين اثنوا على مشاعرها وحبها للكويت دون مقابل.

وعلق “عماد ملا حسين”: “هذي الغالية الاصيلة د. ايمان وهبي مصرية الأصل هولندية الجنسية كويتية المولد.. ومتخرجة من مدارسنا وحالياً عايشه بهولندا وتدافع عن الكويت أكثر من الكويتيين .. عاشقة للكويت ونادي القادسية”.

وعقب “ابن المرقاب”: “ومن لا يحب الكويت بلد السلام والأمن والأمان بلد منذ نشأتها وهي تفتح أبوابها لكل من يريد ان يعيش على أرضها بشرف وأمانه الكويت فى نظرة الآخرين ومع د ايمان وهبي”.

من جانبه علق الصحفي “يوسف عبد الرحمن”: “د. إيمان واثقة من نفسها صريحة إلى أبعد الحدود وتصف الشعب الكويتي بكلمة واحدة: (كفو) ونحن نقول لها: الله يجزاكِ خير يا من كنتِ سفيرة للكويت وشعبها بالدفاع عما تؤمنين به وتحملتِ الكثير نتيجة هذا المبدأ”.

ويشار إلى أن د. إيمان وهبي هي سيدة من أصول مصرية ولكنها مولودة في الكويت وخريجة «تجارة» وحاصلة على الماجستير في العلاقات الدولية، ولديها شهادات دكتوراه من دول عربية وأوروبية.

وعملت مترجمة في الصليب الأحمر الهولندي كمتطوعة، ونالت جوائز في مهرجانات وأوسمة لتميزها.

تم تنصيبها في ديسمبر 2020 سفيرة للسلام والإنسانية في هولندا وأوروبا، من قبل مؤسسة الصداقة المجتمعية في أمستردام ، تقديرا لجهودها ودورها الفاعل والملموس في تعزيز ونشر ثقافة السلام والإنسانية.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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