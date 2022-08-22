مصرية تهاجم من وصفتهم بـ”حاسدي الكويت” في فيديو مثير للجدل

- Advertisement -

وطن – عبرت الدكتورة “إيمان وهبي” المصرية الأصل، والتي تحمل الجنسية الهولندية، والملقبة بسفيرة السلام والإنسانية في هولندا عن حبها للكويت التي ولدت فيها، وانتقدت بشكل قاس من وصفتهم بـ”كارهي الكويت”.

وقالت في مقطع فديو نشرته على حسابها في “تويتر” ولاقى تفاعلا واسعا، إن الكويت أصبحت بالنسبة للوافدين والمقيمين “مطرقة من حديد”.

واستشهدت بمسؤول لم تتذكر اسمه وقوله “أن من يحترم القوانين على العين والراس ومن لا يحترمها سيرحل. وبنبرة ساخرة أضافت “بخ.. بالهولندي بروتر يعني غور”.

وطالبت “وهبي” من يهاجمون الكويت أن يتركوها في حالها، وتابعت: “حاسدين الكويت على أن فيها تكييف وفيها حرارة أيضاً”.

وتابعت بنبرة دعاء “بأن يكثر الله من أعداء الكويت لكي تأخذ ثواباً أكثر -حسب قولها- وأن يقلل من حسادها”.

كما تناولت ارتفاع قيمة الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى، لتقول إن الله رازقهم وتساءلت: “أين كنتم عندما كان الكويتيون يغوصون ليستخرجون اللؤلؤ في مهنة بحرية هي الأصعب.”

واستدركت بلهجة عامية :”عمرهم ما بصوا على حد مفتحين عيونكم ليه عليهم”.

عاشقة للكويت ونادي القادسية

ولاقى كلام د. “ايمان وهبي” تفاعلاً كبيراً من قبل الكويتيين الذين اثنوا على مشاعرها وحبها للكويت دون مقابل.

وعلق “عماد ملا حسين”: “هذي الغالية الاصيلة د. ايمان وهبي مصرية الأصل هولندية الجنسية كويتية المولد.. ومتخرجة من مدارسنا وحالياً عايشه بهولندا وتدافع عن الكويت أكثر من الكويتيين .. عاشقة للكويت ونادي القادسية”.

هذي الغالية الاصيلة د. ايمان وهبي مصريه الاصل هولندية الجنسية كويتية المولد ومتخرجة من مدارسعا وحالياً عايشه بهولندا وتدافع عن الكويت اكثر من الكويتيين .. عاشقة للكويت ونادي القادسية 💛E💛 pic.twitter.com/Hg9TQltP0o — عماد ملا حسين (@lTZHlTBF4BbqifM) December 1, 2020

وعقب “ابن المرقاب”: “ومن لا يحب الكويت بلد السلام والأمن والأمان بلد منذ نشأتها وهي تفتح أبوابها لكل من يريد ان يعيش على أرضها بشرف وأمانه الكويت فى نظرة الآخرين ومع د ايمان وهبي”.

ومن لا يحب الكويت بلد السلام والأمن والأمان بلد منذ نشأتها وهي تفتح أبوابها لكل من يريد ان يعيش على أرضها بشرف وأمانه الكويت فى نظرة الآخرين ومع د ايمان وهبي pic.twitter.com/Z86O1b6TuR — ابن المرقاب (@abnalmerqab) March 5, 2020

من جانبه علق الصحفي “يوسف عبد الرحمن”: “د. إيمان واثقة من نفسها صريحة إلى أبعد الحدود وتصف الشعب الكويتي بكلمة واحدة: (كفو) ونحن نقول لها: الله يجزاكِ خير يا من كنتِ سفيرة للكويت وشعبها بالدفاع عما تؤمنين به وتحملتِ الكثير نتيجة هذا المبدأ”.

ويشار إلى أن د. إيمان وهبي هي سيدة من أصول مصرية ولكنها مولودة في الكويت وخريجة «تجارة» وحاصلة على الماجستير في العلاقات الدولية، ولديها شهادات دكتوراه من دول عربية وأوروبية.

وعملت مترجمة في الصليب الأحمر الهولندي كمتطوعة، ونالت جوائز في مهرجانات وأوسمة لتميزها.

تم تنصيبها في ديسمبر 2020 سفيرة للسلام والإنسانية في هولندا وأوروبا، من قبل مؤسسة الصداقة المجتمعية في أمستردام ، تقديرا لجهودها ودورها الفاعل والملموس في تعزيز ونشر ثقافة السلام والإنسانية.