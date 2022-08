مسلحون موالون للجيش المصري ينفذون إعدامات خارج نطاق القانون في سيناء (لقطات مفزعة)

وطن- بثت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، لقطات وُصفت بـ”الصادمة”، لما قالت إنه “القتل غير المشروع” في سيناء.

وقالت المؤسسة، إن مقاطع فيديو وصورا أظهرت أن مسلحين من الجماعات القبلية المقاتلة، الموالية لقوات الجيش المصري في شمال سيناء، ارتكبت ثلاث عمليات قتل غير مشروع خارج نطاق القانون.

وأضافت أن هذه العمليات جرت بشكل منفصل في مناطق مختلفة من المحافظة، وجيمعها وقعت في عام 2022، وذلك خلال عمليات القتال والتمشيط الجارية ضد آخر معاقل متبقية لمقاتلي تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم “الدولة”.

وأظهرت اللقطات، شخصا لا يتحدث اللهجة السيناوية، أخذ يسأل مواطنا من المحافظة عن بياناته، قبل أن يهم بإطلاق الرصاص عليه من المسافة صفر.

كما أن أحد الذين ظهروا في عمليات التصفية، ألقي القبض عليه غربي مدينة رفح، واستغاث بالمسلحين ألا يقتلوه، لكنهم باغتوه بالرصاص وهو يلقي الشهادة.

وسمع صوت مسلح في تلك الواقعة وهو يقول “لسه مخلصش” في إشارة إلى أن هذا الشخص لا يزال على قيد الحياة، فتم إطلاق النار عليه مجددا.

وأظهرت اللقطات، قوات القبائل وهي تناقش أحد منتسبي تنظيم الدولة، يُدعى “أبو طارق”، وهو مقيد اليدين بعد إلقاء القبض عليه، بينما تظهر صور أخرى نفس الرجل بذات الملابس بعد أن تم قتله.

بحسب المؤسسة، فإن تحليل الفيديو والصور يظهر أنه من الواضح أن القتلى في الوقائع الثلاثة لم يشكلوا تهديدًا للحياة أو خطرا لحظيا لا يمكن تفاديه على القوات الحكومية أو المجموعات القبلية المسلحة الموالية لها أو آخرين، بل كان بينهم اثنان مقيدان والثالث مصاب وفي درجة مضطربة من الوعي.

ولفتت إلى أن “عمليات قتلهم إعدامات خارج إطار القانون وانتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني يرقى إلى جرائم الحرب وبشكل يشبه عمليات قتل أخرى مماثلة وثقتها منظمات دولية ومحلية في شمال سيناء في السنوات الماضية”.

وأشارت إلى أن يتعين على السلطات المصرية بموجب القوانين المحلية والدولية، أن تفتح تحقيقا فوريا، مستقلا وشفافا، في وقائع القتل تلك وكافة حوادث القتل خارج القانون السابقة، وتقدم مرتكبيها إلى محاكمات عادلة.

كما على السلطات أن ترسل أوامر وتعليمات واضحة لا لبس فيها لكافة المجموعات القبلية التي أشرف الجيش المصري على تسليحها وانخراطها في القتال الدائر في الأشهر الأخيرة إن العمل المسلح ينبغي أن يجري وفقا للقانون وأن الانتهاكات غير مقبولة وأن مرتكبي الانتهاكات سيتعرضون للمحاسبة.

ويتحتم أن يتم تسليم كافة من يتم القبض عليهم من الرجال والنساء والأطفال المنتسبين لداعش أو المشتبه في صلاتهم بالتنظيم إلى سلطات القضاء للتصرف بشأنهم بموجب القانون، وفق المؤسسة.

ونوهت بأن هذه الجرائم تشبه عمليات قتل أخرى مماثلة وثقتها منظمات دولية ومحلية في شمال سيناء في السنوات الماضية.

ولم تعلق السلطات المصرية حتى الآن على تلك المقاطع المصورة.

وتحظر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف المُؤسسة للقانون الدولي الإنساني أو ما يعرف بقوانين الحرب “الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله” للمدنيين وكذلك كل من ألقى سلاحه من المحاربين وكذلك الأشخاص العاجزين عن القتال والمصابين ومن وقع من المحاربين في الأسر أو الاعتقال.

وتدرج كل من اتفاقيات جنيف الأربع “القتل العمد” للأشخاص المحميين كانتهاك جسيم، وفي هذا الإطار يصنّف القتل كجريمة حرب وفقا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية وكذلك وفقا لتعريف العديد من محاكم الحرب السابقة مثل محكمة الجنائية الدولية المعنية بيوغسلافيا السابقة.

كما يحظر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب “الحرمان التعسفي من الحق في الحياة”، والحق في الحياة هو حق أصيل ولصيق بالصفة البشرية لا يمكن الانتقاص منه أو تقويضه حتى في أوقات الحرب أو مكافحة الإرهاب.

وبحسب التقرير، ترفض السلطات المصرية الاعتراف بشكل واضح بأن العمليات العسكرية التي احتدمت ضد مسلحي تنظيم داعش في شمال سيناء منذ نهاية إنها ترقى إلى حالة الحرب أو النزاع المسلح غير الدولي وبالتالي تنظمها وتنطبق عليها قواعد القانون الدولي الإنساني

لكن حتى وفي حالة إن الوضع في سيناء ليس نزاعا مسلحا فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على الحق في الحياة وبشكل أكثر صرامة، وفي تلك الحالة تعد وقائع القتل الغير مشروعة تلك من قبيل الإعدامات خارج نطاق القضاء ويمكن أن تمثل في حالة كونها منهجية وواسعة الانتشار كجزء من سياسة دولة جرائم ضد الإنسانية.

وسبق أن كشفت دراسة قانونية مدعومة رسمية في 2018 بأن المنتسبين لتنظيم داعش لا يتمتعون بأي حماية قانونية وأن القوات الحكومية المصرية، في حلٍ من القواعد والقوانين المنظمة للنزاع المسلح وعمليات مكافحة الإرهاب.

وتواجه مصر منذ سنوات تصعيدا في أنشطة الإسلاميين المتطرفين في شمال ووسط سيناء، تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وتقوم القوات المصرية منذ فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد.

ومنذ بدء الحملة، قتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش. ولا توجد حصيلة للقتلى من مصادر مستقلة لحظر دخول الصحافيين إلى محافظة شمال سيناء بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة.

وفي العام الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، النائب العام المصري أن يحقق على وجه السرعة فيما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على يد أفراد من الجيش في شمال سيناء.

Apparent extrajudicial executions by members of Egyptian military#Egypt: official propaganda video shows ‘cold-blooded killings’, with one man shot at close range while sleeping in a tent https://t.co/zD2vJj61Tp

— Amnesty Int'l NI (@AmnestyNI) August 5, 2021