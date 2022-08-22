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رياضة

(شاهد).. أغرب ركلتي جزاء في عالم كرة القدم المستديرة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الغيني غارديل سيلفا يسجل ركلتي جزاء بغرابة شديدة watanserb.com
الغيني غارديل سيلفا يسجل ركلتي جزاء بغرابة شديدة
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وطن – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيام لاعب غيني يدعى غارديل سيلفا بتنفيذ أغرب ركلتي جزاء في عالم كرة القدم في منافسات الدوري البرتغالي للدرجة الثانية.

أغرب ركلتي جزاء

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، قيام النجم الغيني غارديل سيلفا لاعب فريق فييرينسي البرتغالي، بتنفيذ ركلتي جزاء وسط دهشة وغرابة اللاعبين قبل الجماهير المتواجدة داخل المدرجات، من الطريقة المبتكرة التي اتخذها اللاعب في تنفيذ الركلة.

كواليس ركلة الجزاء الغريبة

وعن طريق تنفيذ ركلة الجزاء من قبل اللاعب الغيني غارديل سيلفا، الذي لفت أنظار الجميع داخل الملعب وخارجه عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تداولت مقطع الفيديو على نطاق واسع.

فقد حصل فريقه فييرينسي على ركلة جزاء في الدقيقة ال65. من عمر زمن المباراة، حيث تولي الغيني غارديل سيلفا بتنفيذها، من خلال رفع قدمه إلى الأعلى التي تشبه حركة المسلسل الكوميدي ( الكابتن ماجد)، وتجميد حركته لمدة 8-10 ثواني. لينفذها بطريق أكثر غرابة باتجاه شباك المرمى.

كما وتبين من خلال ذلك المقطع، نجاح الغيني غارديل من تسجيل الركلة الجزاء الأولى بنجاح على يسار حارس مرمى الخصم، لكنه فشل في إحراز الركلة الثانية التي نفذها بتلك الطريقة الغريبة للدهشة من قبل عشاق وجماهير كرة القدم، بعد توقعها من قبل الحارس الذي تصدى لها ببراعة.

الدوري البرتغالي للدرجة الثانية

وتفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، فقد علق أحد المتابعين على مقطع الفيديو، قائلاً: ” شكراً للاعبين رقم 9 و61، لولاهما لكنت اعتقدت بأن الفيديو مضلل ومزيف”.

كما وتحدث معلق آخر، ” لقد سجل، حسناً، جيد. لكني أود أن أرى المدرب خلال تنفيذ هذه الركلة”. وعلق آخر، ” حتى لو كان تشيلسي يتقدم بثلاثة أهداف مقابل صفر في ليدز، فأنا لا أتعب من إعادة ضربات الجزاء. التي سجلها جارديل مع فيرينسي، فهي أصلية تمامًا في الدوري البرتغالي”.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق فييرينسي يحتل المركز الخامس من ترتيب الدوري البرتغالي للدرجة الثانية. برصيد 5 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق موريرينسي برصيد 9 نقاط للموسم الحالي.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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