(شاهد).. أغرب ركلتي جزاء في عالم كرة القدم المستديرة

- Advertisement -

وطن – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيام لاعب غيني يدعى غارديل سيلفا بتنفيذ أغرب ركلتي جزاء في عالم كرة القدم في منافسات الدوري البرتغالي للدرجة الثانية.

أغرب ركلتي جزاء

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، قيام النجم الغيني غارديل سيلفا لاعب فريق فييرينسي البرتغالي، بتنفيذ ركلتي جزاء وسط دهشة وغرابة اللاعبين قبل الجماهير المتواجدة داخل المدرجات، من الطريقة المبتكرة التي اتخذها اللاعب في تنفيذ الركلة.

كواليس ركلة الجزاء الغريبة

وعن طريق تنفيذ ركلة الجزاء من قبل اللاعب الغيني غارديل سيلفا، الذي لفت أنظار الجميع داخل الملعب وخارجه عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تداولت مقطع الفيديو على نطاق واسع.

فقد حصل فريقه فييرينسي على ركلة جزاء في الدقيقة ال65. من عمر زمن المباراة، حيث تولي الغيني غارديل سيلفا بتنفيذها، من خلال رفع قدمه إلى الأعلى التي تشبه حركة المسلسل الكوميدي ( الكابتن ماجد)، وتجميد حركته لمدة 8-10 ثواني. لينفذها بطريق أكثر غرابة باتجاه شباك المرمى.

كما وتبين من خلال ذلك المقطع، نجاح الغيني غارديل من تسجيل الركلة الجزاء الأولى بنجاح على يسار حارس مرمى الخصم، لكنه فشل في إحراز الركلة الثانية التي نفذها بتلك الطريقة الغريبة للدهشة من قبل عشاق وجماهير كرة القدم، بعد توقعها من قبل الحارس الذي تصدى لها ببراعة.

الدوري البرتغالي للدرجة الثانية

وتفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، فقد علق أحد المتابعين على مقطع الفيديو، قائلاً: ” شكراً للاعبين رقم 9 و61، لولاهما لكنت اعتقدت بأن الفيديو مضلل ومزيف”.

Même si Chelsea est mené par 3 buts à 0 à Leeds je ne me lasse pas de revisionner le penalty marqué par Jardel avec Feirense est assez… original. En ligue Portugues 🫣😂 pic.twitter.com/1pWBc54PaL — Pachard Premier (@PachardPremier) August 21, 2022

كما وتحدث معلق آخر، ” لقد سجل، حسناً، جيد. لكني أود أن أرى المدرب خلال تنفيذ هذه الركلة”. وعلق آخر، ” حتى لو كان تشيلسي يتقدم بثلاثة أهداف مقابل صفر في ليدز، فأنا لا أتعب من إعادة ضربات الجزاء. التي سجلها جارديل مع فيرينسي، فهي أصلية تمامًا في الدوري البرتغالي”.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق فييرينسي يحتل المركز الخامس من ترتيب الدوري البرتغالي للدرجة الثانية. برصيد 5 نقاط، كما وبفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق موريرينسي برصيد 9 نقاط للموسم الحالي.