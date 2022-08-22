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رياضة

ترتيب الدوري الألماني 2022 بعد فوز بايرن ميونخ العريض على بوخوم

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الألماني 2022-2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الألماني 2022-2023
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وطن – يحافظ حامل اللقب بايرن ميونخ العملاق البافاري على صدارة ترتيب الدوري الألماني 2022-2023، بعد فوزه العريض على منافسه بوخوم بسبعة أهداف نظيفة في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

مباراة بايرن ميونخ وبوخوم

وأحرز بايرن ميونخ أولى أهداف المباراة داخل شباك بوخوم في الدقيقة ال4 عن طريق ليروي ساني، كما وسجل ماتايس دي ليخت الهدف الثاني في الدقيقة ال25.

وجاء الهدف الثالث من توقيع كينغسلي كومان في الدقيقة ال33، كما وسجل ساديو ماني هدفين في الدقيقة ال42 وال60 من ركلة جزاء.

وارتكب لاعب فريق الخصم بوخوم كريستيان غامبوا الخطأ بعد تسجيله الهدف في شباك مرماه في الدقيقة ال69، كما وآتى وختم مهرجان أهداف العملاق البافاري بهدف سابع عن طريق سيرج غنابري في الدقيقة ال76.

وكان فريق الضيف البايرن الأكثر استحواذاً وتسديداً على مجريات اللقاء. أمام منافسه بوخوم، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 22 تسديدة ونسبة الاستحواذ على الكرة ب65%.

على عكس فريق بوخوم المنافس الذي وصلت عدد تسديداته إلى 13 تسديدة، ونسبة استحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 35%.

كما ويستعد فريق بايرن ميونخ (البافاري) أمام نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ، السبت، في افتتاح الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الألماني الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الألماني 2022

وينفرد بايرن ميونخ في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني (البولندسيلفا) برصيد 9 نقاط، كما وجاء في المركز الثاني فريق بوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 7 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع كلاً من: يونيون برلين، ماينتس في المركزين الثالث والرابع من جدول الترتيب.

كما وجاء فرايبورغ في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، متساوياً مع هوفنهايم وبوروسيا دورتموند. بنفس رصيد النقاط في المركزين السادس والسابع.

وحل فريق كولن في ثامن جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، متساوياً مع فيردر بريمين صاحب المركز التاسع. بينما جاء فريق أوغسبورع في المركز العاشر برصيد 3 نقاط حتى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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