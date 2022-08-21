الأحد, أغسطس 21, 2022
الرئيسيةالهدهدهكذا أرغم شاب جزائري شركة "أبل" على تحديث أنظمتها وأصبح حديث العالم
الهدهد

هكذا أرغم شاب جزائري شركة “أبل” على تحديث أنظمتها وأصبح حديث العالم

وطن
كتب وطن
شاب جزائري و شركة أبل watanserb.com
شاب جزائري و شركة أبل
- Advertisement -

وطن- صنع الشاب الجزائري عبد القادر معز الحدث على المستوى العالمي، بعد نجاحه في اكتشاف ثغرة أمنية في أجهزة “آبل” تسمح للمخترقين بالسيطرة والاستيلاء على أغلب بيانات المستخدمين.

وهي الثغرة التي سرعان ما جعلت الشركة العالمية تقوم بتحديث طارئ بهدف حماية بيانات مستخدميها عبر العالم.

كما بادرت الشركة الأمركية “أبل” إلى الاحتفاء بإنجاز الشاب الجزائري، عبر إضافة اسمه في قائمة الذين اعترفت بتميزهم في مجال الأمن السيبراني.

إنجاز جزائري

وقد كتب عبد القادر معز على حسابه في فيسبوك قائلا :”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حققت اليوم احد افضل الانجازات خلال مسيرتي والتي سأفتخر بها لأنني استطعت فعلها مرتين.”

وتابع موضحا:”حيث بعد محاولات كثيرة مني وإرسال ثغرات مختلفة قد تم إضافة اسمي إلى حائط شرف شركة أبل.”

واستطرد:”لكن ما يجعل هذا الإنجاز أفضل هو أنني استطعت تحقيقه مرتين وليس مرة واحدة فقط.. حيث تم إضافة اسمي مرتين خلال شهر واحد”

ما هو “خطأ 53” الذي سيقاضي مستخدمو “آيفون” شركة “أبل” بسببه؟!

ثغرة أمنية خطيرة

هذا ويأتي تتويج الشاب الجزائري بعد أن أعلنت شركة “أبل” أنها اكتشفت ثغرات أمنية خطيرة في هواتف “آيفون” ولوحيات “آيباد” وكمبيوتر “ماكبوك”.

ثغرات أمنية، كما جاء في التحديث الأمني على صفحة الدعم الخاصة بالشركة الأمريكية، من الممكن أن تسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة على هذه الأجهزة.

إلى ذلك، أضافت “أبل”، أنها “على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل فعال”.

كما قالت الشركة الأمريكية إن إحدى العيوب، تعني أن تطبيقا ضارا “قد يكون قادرا على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية”، تسمح بالوصول الكامل إلى الجهاز.

تحذير المستخدمين

هذا وكان خبراء الأمن الإلكتروني قد نصحوا المستخدمين بتحديث الأجهزة المتأثرة بشكل عاجل، وهي “آيفون 6 إس” والطرز الأحدث، وأجهزة “آيباد” الحديثة، وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام “مونتيري”.

إلى ذلك كتب سالم الحربي، الخبير في الأمن السيرني على منصة تويتر أن” تحديث عاجل من شركة آبل يحمل رقم 15.6.1 يصلح عدة ثغرات تمكن الهكرز من الوصول الى جهازك وبياناتك.”

وتحث شركة آبل جميع مستخدمي اجهزة آيفون، وآيباد على ضرورة التحديث إلى هذا الاصدار.”

كذلك تفاعلت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القطرية مع هذه الثغرة.

حيث كانت قد أوصت بتحديث الأنظمة المستخدمة في أجهزة أبل لنسخة IOS 15.6.1، تجنبًا لأي مخاطر أمنية أو تهديدات محتملة وذلك عقب اكتشاف ثغرات خطيرة في نظام أبل بحسب الشركة.

المصدرتوتير ، أبل ،رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
الحساب الخاص في محرري موقع وطن يغرد خارج السرب. يشرف على تحرير موقع وطن نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمترجمين. تابع كل جديد لدى محرري وطن
اقرأ أيضاً
حياتنا

هذه الخرائط تُظهر أكثر النظامين هيمنة على العالم Android أو Apple؟

حياتنا

آيفون المستقبل .. لوح من الزجاج!

الهدهد

أبل تحذف تطبيق القرآن المجيد في الصين رضوخاً لأوامر حكومية!

الهدهد

صحيفة أمريكية تفتح النار على “جوجل” بسبب إبقائها على تطبيق سعودي مثير للجدل

الهدهد

“شاهد” مجهول يشوّه سيارات فخمة لخليجيين في لندن.. وإماراتيون يدّعون أنه جزائريّ ويشتمون شعب المليون شهيد

حياتنا

شركة أبل تُبطّئ عمدا أجهزة أيفون القديمة لإطالة عمر البطاريات !

حياتنا

شاهد| تونس تسجن شاباً جزائرياً لتبادله القُبَل مع صديقته في مكان عام.. وسفير فرنسا يتدخل!

حياتنا

لأنها تحدّثت على الهاتف .. جزائري يتفنن في تعذيب شقيقته بإطفاء السجائر بوجهها حتى الموت!

حياتنا

“أحلام” تكشف سبب عدم شرائها الآيفون الجديد

حياتنا

[شاهد] ستمتلك شريحة SIM لإجراء المكالمات بكل سهولة .. تعرّف على ساعة أبل الذكية الجديدة

حياتنا

[شاهد] أبل تكشف رسمياً عن “أيفون X” .. بدون زرّ رئيسي وهذه مواصفاته

حياتنا

«شاهد» هذا هو سرّ السّاعة (9:41) على جميع منتجات شركة “آبل”!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

الأسرة الحاكمة في البحرين تفضّل الهوية اليهودية على الشيعية .. هكذا حاصرتهم وطمست هويتهم

وزير الصناعة العراقي يُقسم بالولاء لرئيس حزبه ويُثير جدلاً (فيديو)

“جار السوء يصبح مؤمناً ويمسي كافراً”.. هل قصد حفيظ دراجي ملك المغرب؟

مصريون يطالبون بحق “فاطمة” بعد فيديو صادم من داخل صيدلية بالإسماعيلية

“الوحدة 8200” سلاح إسرائيل السري لضرب الشعوب العربية ببعضها..

“الإمارات” تعيد سفيرها “محمد الزعابي” إلى إيران بعد 6 سنوات من القطيعة

“راغب علامة” يرقص بأول ظهور بعد صوره مع زوجة السفير العراقي (فيديو)

أمينة فاخت وريم الرياحي.. “من الخيانة للإباحية” قضايا هزت تونس وآخر التطورات

“إيلون ماسك” ينشر بالخطأ عنوانَه على تويتر

الذهب لا يصدأ أبداً .. شاهد روعة هدف “لوكا مودريتش”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC