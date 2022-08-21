هكذا أرغم شاب جزائري شركة “أبل” على تحديث أنظمتها وأصبح حديث العالم

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وطن- صنع الشاب الجزائري عبد القادر معز الحدث على المستوى العالمي، بعد نجاحه في اكتشاف ثغرة أمنية في أجهزة “آبل” تسمح للمخترقين بالسيطرة والاستيلاء على أغلب بيانات المستخدمين.

وهي الثغرة التي سرعان ما جعلت الشركة العالمية تقوم بتحديث طارئ بهدف حماية بيانات مستخدميها عبر العالم.

كما بادرت الشركة الأمركية “أبل” إلى الاحتفاء بإنجاز الشاب الجزائري، عبر إضافة اسمه في قائمة الذين اعترفت بتميزهم في مجال الأمن السيبراني.

إنجاز جزائري

وقد كتب عبد القادر معز على حسابه في فيسبوك قائلا :”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حققت اليوم احد افضل الانجازات خلال مسيرتي والتي سأفتخر بها لأنني استطعت فعلها مرتين.”

وتابع موضحا:”حيث بعد محاولات كثيرة مني وإرسال ثغرات مختلفة قد تم إضافة اسمي إلى حائط شرف شركة أبل.”

واستطرد:”لكن ما يجعل هذا الإنجاز أفضل هو أنني استطعت تحقيقه مرتين وليس مرة واحدة فقط.. حيث تم إضافة اسمي مرتين خلال شهر واحد”

ثغرة أمنية خطيرة

هذا ويأتي تتويج الشاب الجزائري بعد أن أعلنت شركة “أبل” أنها اكتشفت ثغرات أمنية خطيرة في هواتف “آيفون” ولوحيات “آيباد” وكمبيوتر “ماكبوك”.

ثغرات أمنية، كما جاء في التحديث الأمني على صفحة الدعم الخاصة بالشركة الأمريكية، من الممكن أن تسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة على هذه الأجهزة.

إلى ذلك، أضافت “أبل”، أنها “على علم بتقرير يفيد بأن هذه المشكلة ربما تم استغلالها بشكل فعال”.

كما قالت الشركة الأمريكية إن إحدى العيوب، تعني أن تطبيقا ضارا “قد يكون قادرا على تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية”، تسمح بالوصول الكامل إلى الجهاز.

تحذير المستخدمين

هذا وكان خبراء الأمن الإلكتروني قد نصحوا المستخدمين بتحديث الأجهزة المتأثرة بشكل عاجل، وهي “آيفون 6 إس” والطرز الأحدث، وأجهزة “آيباد” الحديثة، وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام “مونتيري”.

إلى ذلك كتب سالم الحربي، الخبير في الأمن السيرني على منصة تويتر أن” تحديث عاجل من شركة آبل يحمل رقم 15.6.1 يصلح عدة ثغرات تمكن الهكرز من الوصول الى جهازك وبياناتك.”

وتحث شركة آبل جميع مستخدمي اجهزة آيفون، وآيباد على ضرورة التحديث إلى هذا الاصدار.”

تحديث عاجل من شركة ابل يحمل رقم 15.6.1 يصلح عدة ثغرات تمكن الهكرز من الوصول الى جهازك وبياناتك. وتحث شركة ابل جميع مستخدمي اجهزة #ايفون ، #ايباد ضرورة التحديث الى هذا الاصدار pic.twitter.com/INuhxq8kNV — سالم الحربي (@arnod) August 18, 2022

كذلك تفاعلت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القطرية مع هذه الثغرة.

حيث كانت قد أوصت بتحديث الأنظمة المستخدمة في أجهزة أبل لنسخة IOS 15.6.1، تجنبًا لأي مخاطر أمنية أو تهديدات محتملة وذلك عقب اكتشاف ثغرات خطيرة في نظام أبل بحسب الشركة.