نسرين طافش تستعين بكاتبة إماراتية للرد على أنباء انفصالها.. وزوجها يستخدم “الطاقة”!

- Advertisement -

وطن– خرجت الفنانة السورية نسرين طافش، وزوجها طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف شرقاوي، عن صمتهما تجاه أنباء انفصالهما بعد أقل من شهرين زواج.

في الصمت حياة أخرى

واستعانت نسرين طافش بمقولة للكاتبة الإماراتية عائشة المهيري، نشرتها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”. وقالت: “في الصمت حياة أخرى لا يعرفها من اعتاد الضجيج في أفكاره وكلماته وتصرفاته. المتصلون بأنفسهم لديهم جمال في داخلهم، يشغلون كثيرًا عن متابعة ما لا يعنيهم ويثريهم ويبهجهم. لن تستطيع أن تحيا مثلهم ونفسك تتغدى على السطحية والفضول الجمال والعمق لا ينفصلان”.

وبينما كان رد نسرين طافش غير مباشر، إلا أن زوجها شريف شرقاوي اختار الطريقة المباشرة للرد.

ونشر شرقاوي عبر خاصية الستوري أيضاً، في حسابه على “انستجرام”، صورة تجمعه بنسرين.

لها مطلق الحرية

وكتب شرقاوي: “نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها. من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم”.

وكانت الفنانة السورية قد فاجأت جمهورها، بحذف جميع صورها التي تجمعها بزوجها المصري عبر “انستجرام”.

وبدأت الشكوك من قبل متابعي طافش، حول انفصال الفنانة السورية عن زوجها.

بينما خمّن آخرون أن نسرين فعلت ذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها؛ بسبب ظهورها معه بالمايوه قبل أيام.

زواج مفاجئ

وكانت نسرين كشفت بداية يوليو الجاري، لجمهورها عن إعلان زواجها ودخولها القفص الذهبي.

ونشرت نسرين صورة على حسابها في انستغرام تظهر يدها على يد رجل، وتظهر خاتم الـزّواج دون الكشف عن هوية العريس.

كما أرفقت نسرين الصورة بتعليق: “بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”

شهر العسل

وظهرت نسرين طافش بفيديو بلحظات رومانسية، حيث ضمّها زوجها شريف شرقاوي وقبّلها، خلال استمتاعهما بشهر العسل.

وعلّقت نسرين على الفيديو: “السعادة تكمن في الأشياء البسيطة ، و التفاصيل الحقيقية التي تتدفق من القلب بسلام و تناغم ، الطبيعة جنة الله على الأرض ، نعمة عظيمة و شفاء للروح ، حبيت شارك معاكون أنا و زوجي حبيبي و شريك روحي بعض اللحظات الجميلة من أرض الفيوم الطيبة”.