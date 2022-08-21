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لمحة عن أبرز السيارات القادمة في عام 2023 (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لمحة عن أبرز السيارات القادمة في عام 2023 (صور) watanserb.com
الفا روميو small e-SUV
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وطن– عشاق السيارات ينتظرون بفارغ الصبر أحدث موديلات السيارات للعام 2023 والعام الذي بعده.

وجمعت مجلة “Auto Express” المختصة بأخبار السيارات في قائمة، أهم السيارات التي ينتظر العالم قدومها في 2023. 

الفا روميو جوليا EV

تتميز سيارة ألفا روميو جوليا بمدى كهربائي يصل إلى 500 ميلا. وشحن سريع يصل إلى 80 في المائة يستغرق 20 دقيقة فقط.

الفا روميو جوليا EV
الفا روميو جوليا EV

كما تحتوي السيارة على محرك مزدوج. وتتميز بسرعة مذهلة من 0 إلى 62 ميل في الساعة في أقل من 2.0 ثانية.

الفا روميو small e-SUV

هذه السيارة هي أول طراز من شركة ألفا الإيطالية يتم تطويرها باستخدام الدراية الفنية من الشركة الأم Stellantis. مما يعني أنه من المحتمل أن تستخدم نفس منصة e-CMP مثل سيارات Vauxhall Corsa-e و Peugeot e-2008.

الفا روميو small e-SUV
الفا روميو small e-SUV

مع محرك كهربائي يولد قوة 134 حصانا، لا شك أن هذه السيارة تقدم مزايا كبيرة وهيكل معدل لتوفير متعة أكبر للسائق ودقة أكبر.

سيارة Alpine رينو 5

كشفت شركة Alpine الفرنسية عن نسخة أسرع من سيارة رينو 5. لقد مر ما يقرب من خمسة عقود منذ أن عملت هذه العلامة التجارية الرياضية على نسخة مطورة من سيارة رينو السوبر ميني الأصلية.

سيارة Alpine رينو 5
سيارة Alpine رينو 5

يتميز الطراز الجديد بمحرك ينتج قوة تصل لـ215 حصاناً، مع قدرته على التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلاً في الساعة خلال ست ثوان فقط.

أستون مارتن DBX

نظرًا لنجاح طرازات DBX، فليس من المستغرب أن تخطط أستون مارتن لإصدار نسخة كوبيه أكثر أناقة.

مستوحاة من منافستها بورش كايين، تعمل سيارة أستون على أن تكون أكثر نشاطًا في القيادة من السيارة العادية.

أستون مارتن DBX
أستون مارتن DBX

كما تحتوي هذه السيارة على محرك هجين يعمل بالكهرباء. كما يمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 200 ميل في الساعة.

سيارة BMW XM

كشفت شركة بي أم دبليو الألمانية النقاب عن سيارتها XM لأول مرة في أواخر العام الماضي. وتتميز بتصميم مذهل بنظام هجين قوي يجمع بين محرك V8 بشاحن توربيني ومحرك كهربائي ليقدم ناتجًا مشتركًا يبلغ حوالي 740 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 1000 نيوتن/ متر.

سيارة BMW XM
سيارة BMW XM

كوبرا تافاسكان

كشفت شركة كوبرا الإسبانية عن أول سيارة كهربائية لها، Tavascan، في معرض جنيف للسيارات 2019 بعد أن انفصلت رسميا عن “سيات” الشركة الأم.

كوبرا تافاسكان
كوبرا تافاسكان

في حين تتميز Tavascan بسقف مميز على طراز الكوبيه وبمحرك كهربائي قوي بنظام رباعي الدفع all-wheel، ينتج قوة 302 حصان، ويعمل ببطاريات تنتج قوة بمعدل 77 كيلووات في الساعة، تمنح بذلك المحرك القدرة على قطع مسافة 280 ميلا كحد أقصى لشحن البطاريات.

Cupra Tavascan Electric SUV Mule Caught Testing At The Nurburgring | Carscoops

مرسيدس- AMG GT

من المرجح أن يتم الكشف عن سيارة مرسيدس- AMG GT الجديدة في نهاية هذا العام.

مرسيدس- AMG GT
مرسيدس- AMG GT
كما تقول تقارير إنها تتميز بمحرك V8 مزدوج الشاحن بسعة 4.0 لتر. مع إمكانية وجود نسخة هجينة تعمل بالكهرباء ومحرك 4MATIC بالدفع الرباعي أيضًا.

بولستار 4

تهدف شركة Polestar إلى تحقيق 290.000 مبيعات على مستوى العالم بحلول عام 2025. ومن المرجح أن يلعب نموذجها الرابع الذي سيصل قريبا دورًا كبيرًا للغاية في تحقيق هذا الهدف.
بولستار 4
بولستار 4

سيارة فولكس فاجن  ID.Life

تستعد فولكس فاجن لإطلاق سيارة كهربائية بأسعار معقولة. وهو إنجاز سعى المصنعون وراءه منذ بدء ثورة السيارات الكهربائية.
سيارة فولكس فاجن  ID.Life
سيارة فولكس فاجن  ID.Life
كما من المتوقع أن يظهر الطراز الجديد لأول مرة في غضون ثلاث سنوات. وسوف يعتمد على منصة كهربائية مجردة تسمى MEB Entry. عند وصوله، من المحتمل أن يطلق عليه ID.1 أو ID.2.
المصدرمجلة Auto Express، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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