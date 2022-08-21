لمحة عن أبرز السيارات القادمة في عام 2023 (صور)

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وطن– عشاق السيارات ينتظرون بفارغ الصبر أحدث موديلات السيارات للعام 2023 والعام الذي بعده.

وجمعت مجلة “Auto Express” المختصة بأخبار السيارات في قائمة، أهم السيارات التي ينتظر العالم قدومها في 2023.

الفا روميو جوليا EV

تتميز سيارة ألفا روميو جوليا بمدى كهربائي يصل إلى 500 ميلا. وشحن سريع يصل إلى 80 في المائة يستغرق 20 دقيقة فقط.

كما تحتوي السيارة على محرك مزدوج. وتتميز بسرعة مذهلة من 0 إلى 62 ميل في الساعة في أقل من 2.0 ثانية.

الفا روميو small e-SUV

هذه السيارة هي أول طراز من شركة ألفا الإيطالية يتم تطويرها باستخدام الدراية الفنية من الشركة الأم Stellantis. مما يعني أنه من المحتمل أن تستخدم نفس منصة e-CMP مثل سيارات Vauxhall Corsa-e و Peugeot e-2008.

مع محرك كهربائي يولد قوة 134 حصانا، لا شك أن هذه السيارة تقدم مزايا كبيرة وهيكل معدل لتوفير متعة أكبر للسائق ودقة أكبر.

سيارة Alpine رينو 5

كشفت شركة Alpine الفرنسية عن نسخة أسرع من سيارة رينو 5. لقد مر ما يقرب من خمسة عقود منذ أن عملت هذه العلامة التجارية الرياضية على نسخة مطورة من سيارة رينو السوبر ميني الأصلية.

يتميز الطراز الجديد بمحرك ينتج قوة تصل لـ215 حصاناً، مع قدرته على التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلاً في الساعة خلال ست ثوان فقط.



أ ستون مارتن DBX

نظرًا لنجاح طرازات DBX، فليس من المستغرب أن تخطط أستون مارتن لإصدار نسخة كوبيه أكثر أناقة.

مستوحاة من منافستها بورش كايين، تعمل سيارة أستون على أن تكون أكثر نشاطًا في القيادة من السيارة العادية.

كما تحتوي هذه السيارة على محرك هجين يعمل بالكهرباء. كما يمكن أن تصل سرعتها إلى أكثر من 200 ميل في الساعة.



سيارة BMW XM

كشفت شركة بي أم دبليو الألمانية النقاب عن سيارتها XM لأول مرة في أواخر العام الماضي. وتتميز بتصميم مذهل بنظام هجين قوي يجمع بين محرك V8 بشاحن توربيني ومحرك كهربائي ليقدم ناتجًا مشتركًا يبلغ حوالي 740 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 1000 نيوتن/ متر.

كوبرا تافاسكان

كشفت شركة كوبرا الإسبانية عن أول سيارة كهربائية لها، Tavascan، في معرض جنيف للسيارات 2019 بعد أن انفصلت رسميا عن “سيات” الشركة الأم.



في حين تتميز Tavascan بسقف مميز على طراز الكوبيه وبمحرك كهربائي قوي بنظام رباعي الدفع all-wheel، ينتج قوة 302 حصان، ويعمل ببطاريات تنتج قوة بمعدل 77 كيلووات في الساعة، تمنح بذلك المحرك القدرة على قطع مسافة 280 ميلا كحد أقصى لشحن البطاريات.

مرسيدس- AMG GT

من المرجح أن يتم الكشف عن سيارة مرسيدس- AMG GT الجديدة في نهاية هذا العام.

كما تقول تقارير إنها تتميز بمحرك V8 مزدوج الشاحن بسعة 4.0 لتر. مع إمكانية وجود نسخة هجينة تعمل بالكهرباء ومحرك 4MATIC بالدفع الرباعي أيضًا.

بولستار 4

تهدف شركة Polestar إلى تحقيق 290.000 مبيعات على مستوى العالم بحلول عام 2025. ومن المرجح أن يلعب نموذجها الرابع الذي سيصل قريبا دورًا كبيرًا للغاية في تحقيق هذا الهدف.

تستعد فولكس فاجن لإطلاق سيارة كهربائية بأسعار معقولة. وهو إنجاز سعى المصنعون وراءه منذ بدء ثورة السيارات الكهربائية.