فستان شيرين عبدالوهاب في مهرجان قرطاج يثير الحيرة.. شفاف أم بطانة؟ (شاهد)

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وطن– خطفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الأنظار بإطلالتها في مهرجان قرطاج الدولي، بإطلالة كلاسيكية.

شفاف أم بطانة؟

وظهرت شيرين عبدالوهاب في ختام مهرجان قرطاج، بفستان أسود طويل، مع أكمام مكشوفة.

وظهرت منطقة البطن لدى شيرين بلون البشرة، ما حير متابعي الفنانة المصرية الذين تساءلوا ما إذا كان هذا الجزء شفافاً أم بطانة؟

وشهد مسرح المهرجان، حضوراً كبيراً لحفل شيرين، وهو ما جعل الفنانة المصرية تعبر عن سعادتها الكبيرة لهذا الإقبال الجماهيري الضخم. واصفة الأمر بأنها كمن عادت من الموت.



وشكرت شيرين كل الذين دعموها خلال الفترة الماضية، التي شهدت مرورها بالعديد من الأزمات.

طبيب شيرين عبدالوهاب

واختصت شيرين بالشكر طبيبها الخاص نبيل عبدالمقصود، والذى قبلت يده على المسرح، عرفانًا بدعمه لها، وإصراره على الحضور معها إلى قرطاج لمحاولة مساندتها.

الحشد الجماهيري الاضخم منذ بدايه فعاليات مهرجان قرطاج الدولي يعود الى حفل الختام للفنانة شيرين 🌟 :#شيرين_في_قرطاج | @sherine pic.twitter.com/EgegFEzUlq — 𝗚𝗼𝗿𝗴𝗲𝗼𝘂𝘀 𝗦𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗲 (@GorgeousSherine) August 20, 2022

وقالت شيرين : “عايزة أشكر دكتوري، هو ده الدكتور اللي عالجني بجد، من أسبوعين أقول له مش هقدر أغني، قالي هتقدري وأنا هاجي معاكي”.

يا روحي انتي 😭 شيرين قالت انها كانت ميتة 😭😭 الله يموت اللي بيفكر مجرد تفكير انه يإذيكي لو حتى بحرف 👊🤲#شيرين_عبدالوهاب #شيرين_في_قرطاج pic.twitter.com/JfywN50mLF — محمد اليوسف (@mohammad_syrien) August 20, 2022

كما وجهت شيرين الشكر للسفير المصري في تونس. والذي أكدت أنه كان سبب وجودها في مهرجان قرطاج هذا العام.

الحشد الجماهيري الاضخم منذ بدايه فعاليات مهرجان قرطاج الدولي يعود الى حفل الختام للفنانة شيرين 🌟 :#شيرين_في_قرطاج | @sherine pic.twitter.com/EgegFEzUlq — 𝗚𝗼𝗿𝗴𝗲𝗼𝘂𝘀 𝗦𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗲 (@GorgeousSherine) August 20, 2022

كما شكرت شيرين عبدالوهاب، وزيرة الثقافة التونسية، على وجودها في الحفل. كما قدمت شكرا حارًا للجمهور التونسى والعربى، معتبرة أنهم سبب رئيسي في عودتها للحياة، مؤكدة أنها لن تغيب مرة أخرى عن الغناء مهما كانت الأسباب.

وطبيب شيرين، هو الدكتور نبيل عبدالمقصود هو أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب القصر العيني. ويعد أول متخصص في علاج السموم والمخدرات.

حيث حصل عبدالمقصود خلال مسيرته المهنية والأكاديمية على عدد من الشهادات الهامة، خاصة في علاج السموم من الولايات المتحدة الأمريكية، ودبلوم أمراض السموم من جامعة متشيجن بأمريكا.

كما شغل طبيب شيرين عدة مناصب منها مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي. ومدير المركز القومي لمكافحة السموم بجامعة الدول العربية، وغيرها من المناصب الهامة.

إدمان!

وسبق أن نفت شيرين علاجها من إدمان الأدوية. وذلك تعليقا على تصريحات والد حسام حبيب بشان إدمانها للأدوية.

وقالت شيرين حينها في مداخلة مع لميس الحديدي: “والد حسام حبيب هو المتحدث الرسمي لعلاقتنا ودي شغلته تقريبًا.. وأنا لو أدمنت الأدوية زي ما بيقول هيكون السبب عيشتي مع حسام وأني تعبت وتخنت بسببه.. وممكن أروح بيتهم وأكسر العمارة بإيدي”.