الرئيسيةحياتنافستان شيرين عبدالوهاب في مهرجان قرطاج يثير الحيرة.. شفاف أم بطانة؟ (شاهد)
حياتنا

فستان شيرين عبدالوهاب في مهرجان قرطاج يثير الحيرة.. شفاف أم بطانة؟ (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
فستان شيرين عبدالوهاب في مهرجان قرطاج يثير الحيرة.. شفاف أم بطانة؟ (شاهد) watanserb.com
شيرين عبدالوهاب
- Advertisement -

وطن– خطفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الأنظار بإطلالتها في مهرجان قرطاج الدولي، بإطلالة كلاسيكية.

شفاف أم بطانة؟

وظهرت شيرين عبدالوهاب في ختام مهرجان قرطاج، بفستان أسود طويل، مع أكمام مكشوفة.

وظهرت منطقة البطن لدى شيرين بلون البشرة، ما حير متابعي الفنانة المصرية الذين تساءلوا ما إذا كان هذا الجزء شفافاً أم بطانة؟

وشهد مسرح المهرجان، حضوراً كبيراً لحفل شيرين، وهو ما جعل الفنانة المصرية تعبر عن سعادتها الكبيرة لهذا الإقبال الجماهيري الضخم. واصفة الأمر بأنها كمن عادت من الموت.

شيرين عبدالوهاب شيرين عبدالوهاب
وشكرت شيرين كل الذين دعموها خلال الفترة الماضية، التي شهدت مرورها بالعديد من الأزمات.

طبيب شيرين عبدالوهاب

واختصت شيرين بالشكر طبيبها الخاص نبيل عبدالمقصود، والذى قبلت يده على المسرح، عرفانًا بدعمه لها، وإصراره على الحضور معها إلى قرطاج لمحاولة مساندتها.

وقالت شيرين : “عايزة أشكر دكتوري، هو ده الدكتور اللي عالجني بجد، من أسبوعين أقول له مش هقدر أغني، قالي هتقدري وأنا هاجي معاكي”.

كما وجهت شيرين الشكر للسفير المصري في تونس. والذي أكدت أنه كان سبب وجودها في مهرجان قرطاج هذا العام.

كما شكرت شيرين عبدالوهاب، وزيرة الثقافة التونسية، على وجودها في الحفل. كما قدمت شكرا حارًا للجمهور التونسى والعربى، معتبرة أنهم سبب رئيسي في عودتها للحياة، مؤكدة أنها لن تغيب مرة أخرى عن الغناء مهما كانت الأسباب.

وطبيب شيرين، هو الدكتور نبيل عبدالمقصود هو أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب القصر العيني. ويعد أول متخصص في علاج السموم والمخدرات.

حيث حصل عبدالمقصود خلال مسيرته المهنية والأكاديمية على عدد من الشهادات الهامة، خاصة في علاج السموم من الولايات المتحدة الأمريكية، ودبلوم أمراض السموم من جامعة متشيجن بأمريكا.

كما شغل طبيب شيرين عدة مناصب منها مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي. ومدير المركز القومي لمكافحة السموم بجامعة الدول العربية، وغيرها من المناصب الهامة.

إدمان!

وسبق أن نفت شيرين علاجها من إدمان الأدوية. وذلك تعليقا على تصريحات والد حسام حبيب بشان إدمانها للأدوية.

وقالت شيرين حينها في مداخلة مع لميس الحديدي: “والد حسام حبيب هو المتحدث الرسمي لعلاقتنا ودي شغلته تقريبًا.. وأنا لو أدمنت الأدوية زي ما بيقول هيكون السبب عيشتي مع حسام وأني تعبت وتخنت بسببه.. وممكن أروح بيتهم وأكسر العمارة بإيدي”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

شيرين عبدالوهاب بظهور مفاجئ مع” أجدع راجل في مصر” .. هل تقصد إغاظة حسام حبيب!

حياتنا

والد حسام حبيب يكشف مفاجأة عن إدمان شيرين عبدالوهاب ومحاولات إنقاذها!

حياتنا

اختفاء آمال ماهر .. شيرين عبدالوهاب تعلّق وتثير جدلاً! (شاهد)

حياتنا

حامل في السابع؟.. شيرين عبدالوهاب تكشف سر بطنها المنتفخ ورسالة خاصة من محمد صلاح!

حياتنا

شيرين عبدالوهاب تحسم مصير علاقتها بحسام حبيب ومشاعرها تجاهه! (شاهد)

حياتنا

شيرين عبدالوهاب تكشف الكثير لجمهورها مباشرة: “لم أعد لحسام وفلسطين حلمي”  

حياتنا

شيرين عبدالوهاب تطلب أمراً غريباً من محامي حسام حبيب بعدما تسببت في القبض عليه!

حياتنا

محامي حسام حبيب يفجر مفاجأة: موكلي يعيش مع شيرين كزوج وزوجة بعد أسبوعين فقط من الطلاق

حياتنا

حسام حبيب يهدد شيرين عبد الوهاب وبناتها بسلاح ناري والشرطة تقبض عليه

حياتنا

شيرين عبدالوهاب تستنجد بالشرطة خوفاً على بناتها.. وهذا ما حدث مع حسام حبيب في الفيلا!

حياتنا

 شيرين عبد الوهاب لم تنفصل عن حسام حبيب وينتظران مولودهما الأول! (فيديو)

حياتنا

“مُقرفة ومُريبة”.. ملكة جمال سوريا تهاجم شيرين عبدالوهاب وما فعلته بعد انتقادها غريب!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا