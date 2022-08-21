المهرة البحرينية بملابس البحر ومعلق يحرجها بسؤال! (شاهد)

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وطن – نشرت الممثلة المهرة البحرينية، صوراً لها على حسابها في انستغرام، بملابس البحر، خلال قضائها عطلة .

View this post on Instagram A post shared by المهرة البحرينية (@almahra91)

كما استعرضت المهرة البحرينية في صورةٍ أخرى حقيبتها .

View this post on Instagram A post shared by المهرة البحرينية (@almahra91)

لكنّ الجمهور استغرب، تعمّد المهرة البحرينية، اغلاق خاصية التعليقات على الصور، فيما يبدو أنه خشيتها، من تعرّضها لانتقادات متابعيها.

وكتب أحد المتابعين: “غريبة مهرة ليش مقفله التعليقات انتي حلوة و شخصيتك حلوة ومذكورة بالخير و اكيد الاغلب ما راح يكتب الى شي إيجابي”.

بينما كتب آخر: “ليش هذا اللبس؟ ما يناسبج”.

وقبل فترة، ظهرت المهرة البحرينية بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي ترقص في أحد الأفراح على أغنية مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش.

وارتدت الفنانة البحرينية، فستاناً أخضر طويل، بفتحة صدر وساق كبيرتين كشفت الكثير من جسدها.

واستعرضت المهرة مفاتنها بوصلة رقص شرقي في أحد الأفراح في مدينة شرم الشيخ. كما ظهرت بالفيديو مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وتعرضت المهرة لهجوم لاذع خاصة من الناشطين البحرينيين، فكتب أحدهم: “ليتج ماحطيتي البحرينيه مانتشرف ولا تمثلنا “. وكتب آخر: “واخزياه ماتمثلنا والله مو بحرينية”. وكتبت ناشطة: “عقب سجن الزوج ولهط فلوسه”.

وتساءلت أخرى: “خاطري اعرف كل وحدة تعرض لحمها شو شعورها.. شو الفايدة من الي تسويه وين تبا توصل… والاهم من كل شيء ذا ولا هذا كيف بتوقف بين ايدين مالك الملك يوم لا ينفع مال ولا بنون.. يا الله بحسن الخاتمة والستر فالدينا والاخرة”.

وفسر آخر ظهورها مع نجيب ساويرس، بمشروع زواج، وعقب: “اي الظاهر تبي تتزوج يا الله عرض قوي”.