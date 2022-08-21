الرئيسيةحياتناالمهرة البحرينية بملابس البحر ومعلق يحرجها بسؤال! (شاهد)
حياتنا

المهرة البحرينية بملابس البحر ومعلق يحرجها بسؤال! (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
المهرة البحرينية بملابس البحر watanserb.com
المهرة البحرينية بملابس البحر
- Advertisement -

وطن – نشرت الممثلة المهرة البحرينية، صوراً لها على حسابها في انستغرام، بملابس البحر، خلال قضائها عطلة .

كما استعرضت المهرة البحرينية في صورةٍ أخرى حقيبتها .

لكنّ الجمهور استغرب، تعمّد المهرة البحرينية، اغلاق خاصية التعليقات على الصور، فيما يبدو أنه خشيتها، من تعرّضها لانتقادات متابعيها.

وكتب أحد المتابعين: “غريبة مهرة ليش مقفله التعليقات انتي حلوة و شخصيتك حلوة ومذكورة بالخير و اكيد الاغلب ما راح يكتب الى شي إيجابي”.

بينما كتب آخر: “ليش هذا اللبس؟ ما يناسبج”.

وقبل فترة، ظهرت المهرة البحرينية بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي ترقص في أحد الأفراح على أغنية مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش.

وارتدت الفنانة البحرينية، فستاناً أخضر طويل، بفتحة صدر وساق كبيرتين كشفت الكثير من جسدها.

واستعرضت المهرة مفاتنها بوصلة رقص شرقي في أحد الأفراح في مدينة شرم الشيخ. كما ظهرت بالفيديو مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وتعرضت المهرة لهجوم لاذع خاصة من الناشطين البحرينيين، فكتب أحدهم: “ليتج ماحطيتي البحرينيه مانتشرف ولا تمثلنا “. وكتب آخر: “واخزياه ماتمثلنا والله مو بحرينية”. وكتبت ناشطة: “عقب سجن الزوج ولهط فلوسه”.

وتساءلت أخرى: “خاطري اعرف كل وحدة تعرض لحمها شو شعورها.. شو الفايدة من الي تسويه وين تبا توصل… والاهم من كل شيء ذا ولا هذا كيف بتوقف بين ايدين مالك الملك يوم لا ينفع مال ولا بنون.. يا الله بحسن الخاتمة والستر فالدينا والاخرة”.

وفسر آخر ظهورها مع نجيب ساويرس، بمشروع زواج، وعقب: “اي الظاهر تبي تتزوج يا الله عرض قوي”.

المصدررصد وطن - انستغرام + الفن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

بحرينيون يتبرأون من تصرفات المهرة البحرينية بعد وصلة رقص جريئة أمام رجل أعمال شهير! (فيديو)

حياتنا

المهرة البحرينية تظهر بـ”الهوت شورت” وتغلق التعليقات كالعادة!

حياتنا

المهرة البحرينية ترتدي فساتين تلتصق بجسدها بشكل فاضح وتغلق التعليقات!

حياتنا

المهرة البحرينية بجمبسوت ضيّق لتُبرز “ذهب عيار 21” الذي ترتديه! (فيديو)

حياتنا

المهرة البحرينية في إعلان “مثير” عن “فيزون” أبرز مفاتنها! (فيديو)

حياتنا

(شاهد) المهرة البحرينية بإطلالة جريئة في المالديف

حياتنا

المهرة البحرينية تستعرض أنوثتها بفستان شبك قصير وتعمد حذف الصور لاحقاً

حياتنا

المهرة البحرينية تترك الفساتين وتستعرض جسدها بالفيزونات الرياضية!(شاهد)

حياتنا

المهرة البحرينية تستعرض جسدها بفساتين مختلفة وتغلق التعليقات

حياتنا

المهرة البحرينية تصدم متابعيها بفساتين جريئة وحركات دلع وإغراء!

حياتنا

المهرة البحرينية تستعرض أنوثتها بطريقة جريئة من أجل إعلان! (شاهد)

حياتنا

“راقصة شرقية وعازفة”.. المهرة البحرينية تقلب حفل عيد ميلادها (شاهدوا)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا