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رياضة

الذهب لا يصدأ أبداً .. شاهد روعة هدف لوكا مودريتش

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
هدف لوكا مودريتش watanserb.com
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وطن – رغم كبر سن النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إلا أن العطاء والمهارات العالية على صعيد الأهداف والتمريرات الحاسمة لا تزال حاضرة مع القلعة الملكية البيضاء.

فقد أشاد به جمهور الخصم داخل المدرجات قبل جماهير الميرينغي الذين صفقوا له بحارة، بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع ريال مدريد، في المباراة الماضية أمام سيلتا فيغو في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

روعة هدف لوكا مودريتش

ووقع الكرواتي مودريتش الهدف الثاني لفريق ريال مدريد (الملكي)، بعد مرواغة أحد مدافعي فريق الخصم سيلتا فيغو، ومن مسافة بعيدة سددها في زاوية صعبة على يسار حارس المرمى الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تعبر شباكه في الدقيقة ال41.

ونجح فريق ريال مدريد من تحقيق الانتصار على نظيره سيلتا فيغو، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بنتيجة 4-1.

وبحسب التقارير الصحفية المتخصصة في إحصائيات ونسب عالم الكرة المستديرة، فإن النسبة الاحتمالية لدخول كرة الكرواتي مودريتش داخل مرمى الخصم في المباراة الماضية أمام سيلتا فيغو هي2.9%، لكن اللاعب جعل من المستحيل أمراً ممكناً.

كما وساهم مودريتش خلال مشواره مع نادي ريال مدريد، في تحقيق الفوز ال200 في منافسات دوري الليغا الإسبانية حتى الآن.

هدف فينيسوس جونيور

ولم يقل روعة هدف لوكا مودريتش عن جمال هدف البرازيلي الشاب فينيسوس جونيور، الذي راوغ حارس المرمى بعد استقباله تمريرة عرضية في العمق ليسجلها ببراعة داخل شباك مرمى سيلتا فيغو الخالي.

وسيلتقي الفريق الملكي أمام نظيره إسبانيول، الأسبوع المقبل، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم (الليغا).

ويتصدر فريق ريال مدريد (الميرينغي) صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع منافسيه ريال بيتيس وأوساسونا حتى الآن.

المصدروطن + الليغا + صفحة ريال مدريد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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