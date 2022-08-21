الذهب لا يصدأ أبداً .. شاهد روعة هدف لوكا مودريتش

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وطن – رغم كبر سن النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إلا أن العطاء والمهارات العالية على صعيد الأهداف والتمريرات الحاسمة لا تزال حاضرة مع القلعة الملكية البيضاء.

فقد أشاد به جمهور الخصم داخل المدرجات قبل جماهير الميرينغي الذين صفقوا له بحارة، بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع ريال مدريد، في المباراة الماضية أمام سيلتا فيغو في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

روعة هدف لوكا مودريتش

ووقع الكرواتي مودريتش الهدف الثاني لفريق ريال مدريد (الملكي)، بعد مرواغة أحد مدافعي فريق الخصم سيلتا فيغو، ومن مسافة بعيدة سددها في زاوية صعبة على يسار حارس المرمى الذي اكتفى بمشاهدتها وهي تعبر شباكه في الدقيقة ال41.

ونجح فريق ريال مدريد من تحقيق الانتصار على نظيره سيلتا فيغو، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، بنتيجة 4-1.

🎙️مودريتش: "إنه شعور جيد. لعبنا مباراة رائعة، خاصة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول والثاني. لعبنا في ملعب معقد ضد منافس هو دائما صعب. اليوم كنا ثابتين ولعبنا مباراة رائعة. سعداء جدًا بالفوز."@lukamodric10 | #CeltaRealMadrid pic.twitter.com/1FCREFxxol — ريال مدريد (@realmadridarab) August 20, 2022

وبحسب التقارير الصحفية المتخصصة في إحصائيات ونسب عالم الكرة المستديرة، فإن النسبة الاحتمالية لدخول كرة الكرواتي مودريتش داخل مرمى الخصم في المباراة الماضية أمام سيلتا فيغو هي2.9%، لكن اللاعب جعل من المستحيل أمراً ممكناً.

كما وساهم مودريتش خلال مشواره مع نادي ريال مدريد، في تحقيق الفوز ال200 في منافسات دوري الليغا الإسبانية حتى الآن.

👏 الفوز رقم 200 لـ لوكا مودريتش مع ريال مدريد في لاليغا! @lukamodric10 | #RealFootball pic.twitter.com/rte2E2lIyM — ريال مدريد (@realmadridarab) August 20, 2022

هدف فينيسوس جونيور

ولم يقل روعة هدف لوكا مودريتش عن جمال هدف البرازيلي الشاب فينيسوس جونيور، الذي راوغ حارس المرمى بعد استقباله تمريرة عرضية في العمق ليسجلها ببراعة داخل شباك مرمى سيلتا فيغو الخالي.

وسيلتقي الفريق الملكي أمام نظيره إسبانيول، الأسبوع المقبل، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم (الليغا).

✅فوز مستحق لـ "ريال مدريد".

✅أهداف رائعة من توقيع كل من الفرنسي "كريم بنزيما" و الكرواتي "مودريتش" و البرازيلي "فينيسيوس" و الأوروغواياني "فالفيردي".

✅صدارة #LaLigaSantander. ▶️ شاهد ملخص وأهداف مباراة #CeltaRealMadrid #KickOffLaLigaSantander #LaLigaHighlights pic.twitter.com/b8gy7YGQqB — LaLiga (@LaLigaArab) August 20, 2022

ويتصدر فريق ريال مدريد (الميرينغي) صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع منافسيه ريال بيتيس وأوساسونا حتى الآن.