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هكذا برر محمد العيسى صوره المثيرة مع سيدات (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
محمد العيسى والشخصيات النسائية watanserb.com
محمد العيسى والشخصيات النسائية
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وطن- خرج محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي والمقرب من النظام السعودي، يبرر صوره المثيرة مع بعض الشخصيات النسائية ويرد على ما أثير حول صوره تلك، لافتا إلى أنها تظهره مع سيدات ذات شخصيات مؤثرة.

وقال “العيسى” في لقاء مع قناة “mbc” السعودية: “نحن وغيرنا نحضر مؤتمرات عالمية وهامة للغاية تصب في صالح الإسلام والمسلمين.”

مضيفا:”والدليل على ذلك النتائج الملموسة من خلال البرامج والمبادرات وهى تجمع التنوع الديني والثقافي ومعه كما قال علماء مسلمين كبار”.

تصوير محفوف بالحشمة والوقار

واستدرك مبررا صوره التي ظهر فيها مع سيدات وعرضته لانتقادات حادة: “هل يريد هؤلاء أن نقول لن نحضر مؤتمرات فيها نساء.. وإذا حضرت النساء في هذه المؤتمرات علينا أن نبلغ الجميع بأننا نتحفظ على التصوير معهن خاصة حينما تطلب هذا التصوير شخصيات نسائية عالمية مؤثرة.”

محمد العيسى

وتابع أن هذا التصوير “متعارف عليه ومحفوف بالحشمة والوقار والسياق العام الرزين” حسب وصفه.

وتابع حديثه: “فإذا أرادوا أن نرفض التصوير الأفضل أن نجلس مكاننا ولا نعمل خير من أن نصتدم بالعالم ونتيجة ذلك ألا تتراوح مكانك وألا تتقدم خطوة”.

وردا على سؤال بأن أكثر المنتقدين هم جماعة “الإخوان المسلمين”، قال العيسى: “رموز جماعة الإخوان لهم في التصوير في هذا السياق أضعاف ما حدث معنا، وهم بكل مكابرة يعلمون ذلك.”

وتابع في هجوم كبير على الجماعة:”ولكن هذا حلال لشويخهم فقط..إذا المقصود شيء آخر هنا..علاوة على أن هناك بعض الصور تلاعبوا بها بشكل واضح في شكل الوجوه والنظرات، وهذا أسلوب يدل على السذاجة”.

محمد العيسى يغازل اليهود

وكان العيسى قد أثار في الآونة الأخيرة الكثير من الجدل من خلال مغازلته اليهود وإطلاق التصريحات المشيدة بالاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التطبيعية والتي لم تعد تخفى على أحد.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير 2020 زار معسكر “أوشفيتز” النازي، في بولندا، للمشاركة في الذكرى الـ 75 لتحرير سجنائه اليهود.

وهي الخطوة التي أشاد بها الناطق الرسمي لجيش الاحتلال والمتحدث بالعربية، بزعمه ان “هذا هو الإسلام الحقيقي”. مضيفا:”رجل الدين السعودي محمد العيسى وبعثته يصلون لذكرى ضحايا الهولوكوست اليهود في معسكر أوشفيتس.”

كما احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالعيسى واصفة إياه بـ “الشيخ الذي يتصدى لمعاداة السامية” زاعمة أنه يمثل الإسلام المعتدل.

وكان ناشطون شنوا هجوما عنيفا على محمد العيسى، قبل عيد الأضحى الماضي بعد إعلان القيادة السعودية وقوع الاختيار عليه لإلقاء خطبة عرفة.

كما استشهدت وسائل إعلام عبرية قبل أيام بالعيسى، ضد خطبة الشيخ صالح بن حميد، في الحرم المكي التي دعا فيها اليهود، ولفتت إلى أن “بن حميد” متشدد بينما محمد العيسى صديق لليهود وإسرائيل.

قناة عبرية تستشهد بمحمد العيسى ضد خطبة صالح بن حميد وصدمة للمذيعة (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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