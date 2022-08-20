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حياتنا

عادل إمام توعد هذه الممثلة خلف الكواليس: “هقطعك بوس”! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
عادل إمام توعد هذه الممثلة خلف الكواليس:
عادل إمام وجيهان قمري في عمارة يعقوبيان
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وطن– كشفت الفنانة المصرية جيهان قمري كواليس مشهدها المثير مع عادل إمام في “عمارة يعقوبيان“.

“استأذنت من مراتي”

وقالت جيهان قمري خلال لقائها مع الإعلامية رغدة شلهوب، في برنامج “نص الكلام”. على قناة “النهار”: “كنا في منزل الفنان عادل إمام معزومين على الفطار في شهر رمضان. وكنا في ذلك الوقت معه في فيلم عمارة يعقوبيان. وقالي هقطعك بوس.. استأذنت من مراتي”.

عادل إمام وجيهان قمري

وحول شعورها، قالت جيهان: “متصدمتش بس كنت حاسه أني بحلم. مكنتش في حاجة، هو كان بيهرج وكانت الحكاية بسيطة وكانت تجربة رائعة”.

وتابعت: “لم أتنازل علشان أمثل مع عادل إمام. ولما الناس بتقولي أتباستي، هو معملش حاجة غلط باسني من خدي، أنا قريت السيناريو ومكنش فيه حاجة وهو اللي اختارني. هي تجربة مميزة ونقلتني لمرحلة تانية”.

“كان بيفكني”

وأردفت الفنانة المصرية: “قبل التصوير كنا في رمضان وفطرنا عند أستاذ عادل إمام. وكان بيفكني لأني كنت متوترة أنا قدام الزعيم ومشاهدي بس معاه. وفي الأول خوفوني منه كتير لكن بالعكس في موقع التصور بيبقى بيهزر وبيخلق جو جميل جدًا داخل الكواليس”.

وأشارت قمري إلى أن مشاركتها مع عادل إمام شيء تفتخر به.

وفيلم “عمارة يعقوبيان” أنتج عام 2006. وهو ومن بطولة عادل إمام ونور الشريف وهند صبري وخالد الصاوي وخالد صالح ويسرا وأحمد راتب وأحمد بدير. سيناريو وحوار وحيد حامد وإخراج مروان حامد.

عادل إمام
عادل إمام وجيهان قمري

ياسمين مزة فاشلة

وعلى صعيد آخر، انتقدت جيهان قمري، ظهور بعض الفنانات على وسائل التواصل الاجتماعي ومنهن الفنانة ياسمين صبري.

وقالت قمري عن ياسمين صبري: ” ظهورها في طائرة خاصة أو ارتداءها ملابس غالية الثمن هذا لم يصنع فنانًا”.

ولفتت قمري إلى أن الظروف صعبة في العالم العربي من حيث الوضع الاقتصادي ولا يجوز استفزاز الناس بالصور لكل تفاصيل حياتها.

وقارنت قمري، ياسمين صبري بدينا الشربيني. وقالت: “ياسمين صبري مش ممثلة شاطرة هي مزة جامدة جدًا.. وتستطيع تكون تريند باستمرار.. لكنها فشلت في مسلسل طريقي ومسلسل جبل الحلال”.

يذكر أن آخر مشاركات جيهان قمري في مسلسل “البيت الكبير” مع مجدي كامل وسوسن بدر وأحمد بدير. ولوسي ولقاء سويدان، وشريف باهر، وداليا مصطفى، ودنيا المصري، وريم بوشناق وغيرهم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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