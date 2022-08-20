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رياضة

سيدة عجوز تُصاب بالذهول بعد رؤية محمد صلاح ورفاقه (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
سيدة عجوز تصاب بالذهول والدهشة بعد رؤية محمد صلاح watanserb.com
سيدة عجوز تصاب بالذهول والدهشة بعد رؤية محمد صلاح
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وطن – نشر نادي ليفربول الإنجليزي مقاطع الفيديو، للنجم المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ورفاقه، خلال تجولهم وتوزيع الهديا على سكان المدينة.

وظهر مقاطع الفيديو العديد من نجوم فريق ليفربول ( الريدز)، وهم فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، وكوستاس تسيميكاس، والمصري محمد صلاح، خلال زيارتهم المفاجئة لسكان مدينة ليفربول الحدائق العامة وتوزيع الهدايا عليهم.

محمد صلاح وذهول سيدة عجوز

وكان من بين مقاطع الفيديو المنشورة، ذهول سيدة عجوز مسنة من سكان مدينة ليفربول، بعد قيام محمد صلاح وزميله بطرق الباب على منزلها، للتفاجئ من مشاهدة اللاعب وزميله بعد فتح باب البيت.

كما ويظهر في الفيديو، قيام هداف ليفربول صلاح بإعطاء الهدية لها، وسط دهشة وذهول السيدة العجوز من زيارته المفاجئة.

وتجول نجوم ليفربول في الحدائق العامة داخل المدينة، ومفاجئة الأطفال بتوزيع الهدايا عليهم، والتقاط الصور التذكارية معهم.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويستعد فريق ليفربول (الريدز) لملاقاة نظيره مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، الإثنين، في قمة الديربي من منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ميدان ملعب ( أولد ترافورد).

كما وتعثر فريق ليفربول خلال الجولتين السابقتين في منافسات دوري ( البريميرليج) مع بداية مشواره. بعد انطلاق الموسم الجديد، بالتعادل، وسط خيبة آمل عشاقه وجماهير الريدز.

لكن فريق مانشستر يونايتد، ليس أفضل حالاً من منافسه ليفربول، فقد تلقى الخسارة في المبارتين السابقتين أمام برايتون وبرينتفورد.

ويحتل فريق ليفربول بنقطة واحدة في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ويتزيل مانشستر يونايتد في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة نادي ليفربول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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