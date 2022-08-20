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اقتصاد

سعر الدولار في السودان في منتصف تعاملات البنوك اليوم السبت.. انخفاض جديد يربك السوق!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان
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وطن- على الرغم من الارتفاع غير المسبوق لسعر الدولار في السوق السوداء شهد سـعر الدولار في السودان اليوم السبت 20 أغسطس 2022، انخفاضا جديدا في تعاملات منتصف اليوم ف البنوك وفقا لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم أكبر البنوك الحكومية.

سعر الدولار في السودان اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم في السودان في البنوك اليوم 569 جنيهاً للشراء، و573 للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو اليوم السبت في السودان ارتفاعاً بسيطاً ليصل إلى 570 جنيهاً للشراء، و575.27 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم السبت بنسبة كبيرة ليسجّل 673.07 جنيهاً للشراء، و678.11 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 150.92 جنيهاً للشراء و152.06 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 155.04 جنيهاً للشراء، و156.20 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.54 جنيهاً للشراء، و156.71 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم الجمعة 1478.30 جنيهاً للشراء، و1489.39 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني اليوم الجمعة 1509.68 جنيهاً للشراء، و1521.006 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي 1834.46 جنيهاً كمتوسط ترجيحي لدى الصرافات، و1854.62 جنيهاً لدى المصارف التجارية.

رفع سعر الدولار الجمركي

وشهدت الأسواق السودانية ارتباكاً كبيراً، بعد تقارير تحدثت عن رفع الدولار الجمركي 26.8 في المئة من 445 إلى 564 جنيهاً.

وأثار القرار هلعاً كبيراً، وقالت الغرفة الصناعية إنه سيؤدي إلى المزيد من التدهور في الإنتاج ومجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما انعكست آثاره على الأسواق بشكل مباشر حتى قبل بدء تطبيقه، حيث لجأ معظم التجار إلى وقف البيع تماماً.

ويأتي قرار رفع الدولار الجمركي، ضمن سلسلة من الزيادات الكبيرة التي فرضتها الحكومة مؤخراً في أسعار الخدمات، والرسوم لتغطية العجز الكبير في موازنة الدولة؛ بسبب المشكلات المتفاقمة التي يعانيها الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي، وفقدان الحكومة لأطر التعاون الدولي بعد تعليق البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية، تدفقات بأكثر من 4 مليارات دولار في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر.
وارتفعت خلال الفترة الأخيرة رسوم الموانئ إلى أكثر من 300 في المئة، كما تضاعفت رسوم أرضيات الموانئ 4 مرات تقريباً، هذا إضافة ارتفاع رسوم شحن الحاويات بنحو 500 في المئة من بعض الموانئ، مثل الموانئ الصينية.

القرار سيزيد من رقعة الفقر

ونظراً لاعتماد الأسواق على الواردات لتغطية نحو 80 في المئة من احتياجاتها، يحذر خبراء الاقتصاد من أن رفع الدولار الجمركي سيوسع رقعة الفقر في البلاد، والتي تطال حالياً نحو 60 في المئة من سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 40 مليون.

السودان.. انخفاض كبير جداً في سعر الدولار اليوم السبت 20 أغسطس 2022

المصدر رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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