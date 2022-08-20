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زوجة السفير العراقي حيدر العذاري في أحضان راغب علامة.. والعراقيون غاضبون! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
زوجة السفير العراقي حيدر العذاري في أحضان راغب علامة.. والعراقيون غاضبون! (شاهد) watanserb.com
راغب علامة وميسم الربيعي
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وطن– أثار سفير العراق في الأردن، حيدر العذاري، غضباً في الأوساط العراقية، بعد انتشار صور زوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة.

أجواء مليئة بالحب

وظهرت ميسم الربيعي، زوجة حيدر العذاري في الصور التي نشرها راغب علامة بنفسه، وهي تتوسط الفنان اللبناني وزوجها.

وكان راغب علامة يحتضن زوجة السفير العراقي بوضوح بجانب زوجها.

ووجه راغب علامة الشكر لحيدر عذارى وزوجته، وقال: ” شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح”.

صور مخلة

ورأى ناشطون عراقيون أن صور راغب علامة وميسم الربيعي، مُخلة وغير لائقة بمن يمثل بلادهم في الخارج.

وجاء في التعليقات: ” لو عندك غيره ماخليت زوجتك تحضن غيرك بس الغيره بالراس”.

وكتب ناشط: ” الفنان اللبناني راغب علامة يقدم شكره للسفير العراقي في الاردن السيد حيدر منصور العذاري. التابع لاحد الاحزاب الاسلاميه الحديثه وزوجته السيدة ميسم الربيعي على الإستضافة الرائعة والممتعة … … لم يتأكد لنا التي بالصوره هل هي المصون زوجة السفير ام شقيقه المطرب ؟”.

انحطاط ودياثة!

وعقبت متابعة: ” الانحطاط والدياثة موضوع ثاني”.

وسخر آخر في تعليقه معقباً: ” بارك الله بيك سعاده السفير ونريد بعد اكثر واكثر احضان دافئه من الست ميسم في قادم الايام”.

ووجه آخر رسالة صريحة للسفير العذاري، وكتب: ” ياحيدر كونك موظف عام عليك احترام التقاليد للبلد الذي تمثله والذي تعمل فيه. فقد تجاوزت حدود اللباقة الدبلوماسية والعرفية برمي زوجتك بأحضان مطرب. فما هي الرسالة التي تريد ان توصلها للشعب العراقي او الاردني! فهل يعقل ان تضعون العراق مبتذلاً لممارسة ميولكم الجنسية علناً”.

وكتب آخر: ” لو اجتمع علماء النحو والبلاغة وأكبر فطاحلة الشعر الجاهلي والمعاصر وفلاسفة القرون الوسطى وهتلية الأغريق وسرسرية المكسيك لن يستطيعوا وصف هذه الوضعيه الخارطه!!”.

ووجه آخر نداءه لوزارة الخارجية العراقية. وكتب لهم: ” في شهر محرم الحرام السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري وزوجته ميسم الربيعي يستقبلان المطرب راغب علامة بالاحضان واكيد على نثرية السفارة”.

وتساءلت متابعة: ” شخص ديوث كهذا يمثل الدبلوماسية العراقية و الله حرام اذا سفير ماعنده غيره على زوجته شلون عنده غيره على بلده العراق”.

الجدير بالذكر أن حيدر العذاري، شغل منصب سفير العراق لدى الأردن منذ ديسمبر 2019.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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