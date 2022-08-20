حادث ماردين المروع في تركيا ومشهد مرعب أشبه بأفلام السينما (فيديو)

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وطن- داهمت شاحنة فقد سائقها الفرامل حشداً من الناس في مدينة “ماردين” جنوب شرقي تركيا، مما أدى إلى وقوع أكثر من 16 حالة وفاة وعشرات المصابين.

ويأتي ذلك بعد ساعات من وقوع حادث مشابه في عنتاب أودى بحياة 16 شخصاً.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره من كاميرا أمنية الحافلة خضراء اللون وهي تنعطف فجأة من يسار الطريق إلى يمينه، صادمة كل من كان في طريقها من أناس وسيارات في مشهد مرعب أشبه بأفلام السينما.

حادث مروع في #تركيا في مدينة ماردين، راح ضحيته 32 إنسان.. pic.twitter.com/DLk6h9Xzql — Khaleel Qannan خليل قنن (@khaleelprees) August 20, 2022

مكابح السيارة خرجت عن السيطرة

وأشارت التقديرات الأولى، إلى فقدان 8 أشخاص حياتهم، وهناك العديد من الجرحى.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، عن وفاة 19 شخصا في الحادث وإصابة 26 آخرين، 8 منهم إصاباتهم خطيرة.

وصرح وزير العدل “بوزداغ” أنه تم فتح تحقيق بخصوص الحادث.

أردوغان يعزي

وكتب الرئيس رجب طيب أردوغان منشور تعزية على حسابه في “تويتر” قال فيه: “بعد غازي عنتاب تلقينا للأسف أنباء عن وقوع حادث في منطقة ديريك بماردين.”

وتابع:”أتمنى الرحمة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين مرة أخرى.. تعازينا.”

Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022

وقال وزير الداخلية “سليمان صويلو” في بيان حول الحادث: “لسوء الحظ، كان هناك حادثان لشاحنتين متتاليتين في نفس المكان في ماردين ديريك، رحم الله الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.”

Başımız sağ olsun. Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre;

2 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. + — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 20, 2022

فيما أعلن وزير العدل “بوزداغ” عن بدء تحقيق قضائي من قبل مكتب المدعي العام في “ديريك”، بشأن حادثين منفصلين لشاحنتين وقعا في منطقة ديريك في ماردين.

بالقرب من محطة الوقود

وأفاد موقع “TRT HABER” بالتركية إلى أن الحادث وقع بالقرب من محطة الوقود وانقلبت الشاحنة التي خرجت مكابحها عن السيطرة بعد اصطدامها بمركبتين أمامها.

وأضاف الموقع أن رجال الشرطة والإطفاء وفرق الطوارىء الطبية حضروا إلى مكان الحادث على الفور.

كما أصيب الضباط الذين كانوا يساعدون الضحايا والمواطنين المتجمعين حولها بشاحنة أخرى قادمة من الخلف، وتم رفع المركبات المتضررة من الحادث من الطريق بمساعدة شاحنات ورافعات.