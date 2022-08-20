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حادث ماردين المروع في تركيا ومشهد مرعب أشبه بأفلام السينما (فيديو)

وطن
كتب وطن
حادث ماردين في تركيا watanserb.com
حادث ماردين في تركيا
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وطن- داهمت شاحنة فقد سائقها الفرامل حشداً من الناس في مدينة “ماردين” جنوب شرقي تركيا، مما أدى إلى وقوع أكثر من 16 حالة وفاة وعشرات المصابين.

ويأتي ذلك بعد ساعات من وقوع حادث مشابه في عنتاب أودى بحياة 16 شخصاً.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره من كاميرا أمنية الحافلة خضراء اللون وهي تنعطف فجأة من يسار الطريق إلى يمينه، صادمة كل من كان في طريقها من أناس وسيارات في مشهد مرعب أشبه بأفلام السينما.

مكابح السيارة خرجت عن السيطرة

وأشارت التقديرات الأولى، إلى فقدان 8 أشخاص حياتهم، وهناك العديد من الجرحى.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة، عن وفاة 19 شخصا في الحادث وإصابة 26 آخرين، 8 منهم إصاباتهم خطيرة.

وصرح وزير العدل “بوزداغ” أنه تم فتح تحقيق بخصوص الحادث.

أردوغان يعزي

وكتب الرئيس رجب طيب أردوغان منشور تعزية على حسابه في “تويتر” قال فيه: “بعد غازي عنتاب تلقينا للأسف أنباء عن وقوع حادث في منطقة ديريك بماردين.”

وتابع:”أتمنى الرحمة لمواطنينا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين مرة أخرى.. تعازينا.”

وقال وزير الداخلية “سليمان صويلو” في بيان حول الحادث: “لسوء الحظ، كان هناك حادثان لشاحنتين متتاليتين في نفس المكان في ماردين ديريك، رحم الله الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.”

فيما أعلن وزير العدل “بوزداغ” عن بدء تحقيق قضائي من قبل مكتب المدعي العام في “ديريك”، بشأن حادثين منفصلين لشاحنتين وقعا في منطقة ديريك في ماردين.

بالقرب من محطة الوقود

وأفاد موقع “TRT HABER” بالتركية إلى أن الحادث وقع بالقرب من محطة الوقود وانقلبت الشاحنة التي خرجت مكابحها عن السيطرة بعد اصطدامها بمركبتين أمامها.

وأضاف الموقع أن رجال الشرطة والإطفاء وفرق الطوارىء الطبية حضروا إلى مكان الحادث على الفور.

كما أصيب الضباط الذين كانوا يساعدون الضحايا والمواطنين المتجمعين حولها بشاحنة أخرى قادمة من الخلف، وتم رفع المركبات المتضررة من الحادث من الطريق بمساعدة شاحنات ورافعات.

سيناريو مشابه لحادث المُسنة السورية بغازي عنتاب.. هذه المرة من القامشلي والمجرم “قسد”

 

المصدرتوتير ،"TRT HABER ، رصد وتحرير وطن
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