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الهدهد

بعد تسريب فيديوهات غير طبيعية لها.. رئيسة وزراء تجري اختبارا للمخدرات (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
رئيسة وزراء فنلندا watanserb.com
رئيسة وزراء فنلندا
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وطن- واجهت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين انتقادات متجددة بعد ظهور مقطع فيديو جديد يظهرها وهي ترقص مع مغني “بوب” في ملهى ليلي في الساعة 4 فجرا.

ونالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين العديد من الأوسمة منذ أن أصبحت، في سن الرابعة والثلاثين ، أصغر زعيم دولة في العالم، كما نالت استحسانًا خاصًا مؤخرًا لعزمها الصلب عندما واجهت شبحًا دائمًا من جار فنلندا، فلاديمير بوتين .

وفي الأسبوع الذي أطلقت عليه صحيفة بيلد الألمانية لقب “أروع سياسي في العالم” ، انغمست مارين في جدل جديد في عاصفة ثانية تضمنت ظهور مقاطع فيديو جديدة تُظهر رقصتها وهي ترقص على ورك مغني بوب ذكر في ملهى ليلي الساعة 4 صباحًا.

وذكرت صحيفة التابلويد الفنلندية “سيسكا” أن أحد الشهود وصف رئيسة الوزراء عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنها “مخمورة بوضوح” وأنها “رقصت بشكل وثيق مع ثلاثة رجال مختلفين على الأقل” و “جلست على أحضان رجلين مختلفين”.

شهود عيان أكدوا أنها كانت مخمورة

وجاء هذا الجدل في أعقاب مقطع فيديو تم تسريبه سابقًا تم التقاطه في نفس الليلة ، والذي أظهر مارين وهي ترقص وتشرب في 6 أغسطس مع حوالي 20 صديقًا ، بما في ذلك الفنانين الفنلنديين المشهورين ومقدمي البرامج التليفزيونية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعرضت مارين لانتقادات داخل فنلندا من قبل أولئك الذين يعتبرون السلوك غير مناسب لقائد عالمي ، خاصة في وقت الطوارئ الوطنية عندما تنهي فنلندا حيادها التاريخي للانضمام إلى الناتو والتعامل مع روسيا المتحاربة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد أدت مقاطع الفيديو المسربة إلى إدخال رئيسة الوزراء إلى ظروف غير عادية خاصة وهي متزوجة ولديها ابنة – مضطرة إلى التصريح بأنه “لا يوجد شيء غير لائق” في مقاطع الفيديو ، ولم يكن لديها “ما تخفيه”، مؤكدة أنها أجرت ، من أجل حمايتها القانونية ، اختبارًا للمخدرات “ستظهر نتائجه في غضون أسبوع تقريبًا”.

مارين تؤكد أنها غير نادمة على ما فعلته

وتحدثت مارين ، التي تبلغ الآن 36 عامًا ، باللغة الإنجليزية ، وقالت في مؤتمر صحفي إنها لم تعقد أي اجتماعات حكومية في عطلة نهاية الأسبوع للأحداث التي تم التقاطها أمام الكاميرا.

وقالت:”لقد كان لدي بعض الوقت وقضيته مع أصدقائي. ولم أفعل أي شيء غير قانوني، معتبرة أن أسفها الوحيد هو أن مقاطع الفيديو “الخاصة” دخلت المجال العام.
وأضافت أنها لا تشعر بالحاجة إلى تغيير سلوكها: “سأكون بالضبط نفس الشخص الذي كنت عليه حتى الآن وآمل أن يتم قبوله.”
وفي وقت سابق ، ردا على أسئلة من أعضاء أحزاب المعارضة والأعضاء العاملين في حكومتها الائتلافية، قالت: “لدي حياة أسرية ، ولدي حياة عمل ولدي وقت فراغ أقضيه مع أصدقائي. إلى حد كبير مثل العديد من الأشخاص في عمري”.

 

المصدرديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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