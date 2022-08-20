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الوليد بن طلال يفجر مفاجأة بشأن أعلى برج في العالم بجدة (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
أعلى برج في العالم بجدة watanserb.com
أعلى برج في العالم بجدة
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وطن– كشف رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، عن موعد الانتهاء من برج جدة الأطول في العالم، وذلك في أحدث ظهور للأمير الخاضع للإقامة الجبرية في المملكة بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.

جزء من خطط رؤية المملكة 2030

وتم الإعلان عن مشروع البرج الذي يأتي كجزء من خطط رؤية المملكة 2030 في 17 سبتمبر 2007، من قبل شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال.

 

وقال الأمير الوليد بن طلال، إنه سيتم البدء في المشروع قريبا، مؤكداً أنه سيكون أطول برج في العالم، ومن المحتمل إرساء المشروع قريباً على مقاول جديد.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنشاء البرج ألف وخمسمائة مليون دولار.

وهو مكون من 60 طابقاً ويوجد في نهاية البرج هيكل خرساني وهو الشكل الأبرز.

ويضم البرج مراكز تسوق وفنادق وتمتلك شركة جدة الاقتصادية حصة 51،4 %، فيما تمتلك شركة المملكة القابضة حصة 33%، وحصة مجموعة بن لادن السعودية 16،6 %.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قد استحوذ على حوالي 17% من أسهم شركة المملكة القابضة في مايو الماضي، والتي تعد من كبار ملاك مشروع برج جدة ومدينة جدة الاقتصادية.

وبحسب موقع “أخبار تن” كان من المفترض أن يتم افتتاح البرج بحلول العام الحالي 2020. حسب التخطيط الذي أوضحه المسؤولون عن المشروع ولكن بسبب كثرة الأعمال ووجود أمور عاجلة أخرت الشركة أعمال البناء.

 

من أكثر الأبراج إثارة للاهتمام

ويعتبر هذا البرج الذي يقع بمدينة جدة في السعودية من أكثر الأبراج إثارة للاهتمام في العالم بسبب طوله الذي يصل إلى 1000 متر. بزيادة ملحوظة على برج خليفة في دبي الذي بني عام 2010، ويبلغ طوله 828م ومساحته الداخلية مما يجعله الأكبر في التاريخ.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قد استحوذ على حوالي 17% من أسهم شركة المملكة القابضة في مايو الماضي، والتي تعد من كبار ملاك مشروع برج جدة ومدينة جدة الاقتصادية.

لا جدوى اقتصادية من البرج

وتفاعل عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان عودة العمل بإنشاء البرج بين من رحب بالمشروع، ومن وجد أن لا جدوى اقتصادية منه.

وفي هذا السياق علق “حسام” لا يوجد أي جدوى اقتصادية من الابراج الشاهقة بل سلبياتها أكثر من ايجابياتها.

واحد من 200 برج آخر

وعلق صاحب حساب “شيرلوك هولمز” أن المشروع كان الهدف منه في البداية أن يكون الاطول، للتباهي أمام العالم.

وأوضح:”ولكن عندما سلم صاحب المشروع الوليد بن طلال المسرى صندوق الاستثمارات العامة تغيرت الفكرة الكاملة لهذا المشروع رأسا على عقب.”

واستدرك أن “البرج سيكون واحداً من 200 برج آخر ضمن مدينة كاملة اسمها مدينة جدة الاقتصادية.”

وفي السياق ذاته علق نايف :”سمعت ان جدة مقبلة على مشاريع جديدة من ضمنها جدة بارك والافنيوز وبوليفارد جدة ومترو جدة ومدينة جدة الاقتصادية اللي فيها أطول برج بالعالم.”

وعقب أ.د. محمد المرشدي :”حسب أخر تسريبات قد تتولى شركة نسمة العملاقة إكمال تنفيذ مشروع برج جدة مع شركات مختارة لتشغيلة قبل نهاية عام ٢٠٢٣ .”

وبنبرة تشكيك بقرب الإنتهاء من بناء البرج قال “عاطف عبد الحميد طيب”:”حقيقة برج جدة ، فزورة وحزيرة ولغز وتسويف ، في كل مرة يقولوا نفس الكلام خلاص وخلاص ولا يصير شي ، يارب يتحول الكلام الى واقع ويتحقق الحلم”.

وكانت صفحة المشاريع السعودية كشفت عن استمرار اعمال بناء 6 ابراج إضافة إلى واجهة جدة البحرية.

وهي: (برج اكوارافلز الشمالي 72 طابق، برج اصيلة 65 طابق، برج المحيسن 32 طابق، برج فندق فورسيزون 32 طابق، برج اكوارافلز الجنوبي 30 طابق، برج لامينا 30 طابق.”

110 مليار دولار هي تكلفة سوق الضيافة في المملكة العربية السعودية

المصدرأخبار تن ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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