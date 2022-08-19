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حياتنا

صور مثيرة … مريم حسين تثير ضجة بـِ”البيكيني” ومعلقون: “تتعرّى لتلفت الأنظار”!

جاء في تعليق: "هانت باقي القليل فقط ونشوف العجب"

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مريم حسين بالبيكيني watanserb.com
مريم حسين بالبيكيني
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وطن – تعرّضت الفنانة المغربية مريم حسين، لانتقاداتٍ حادّة من قبل متابعيها، على حسابها الرسميّ في “انستغرام“، وذلك في أعقاب نشرها صوراً، ظهرت فيها بـ”البيكيني”، على الشاطئ .

ونشرت مريم حسين، صوراً بدت فيها وهي ترتدي “البيكيني”، وتستمتع مع ابنتها “أميرة” على الشاطئ ، وقد علّقت على الصّور بقولها: “”أنا محظوظ لأن لدي الكثير من الأشياء العظيمة في حياتي – العائلة والأصدقاء والله”.

وكتب أحد المتابعين على صور مريم حسين: “هانت باقي القليل فقط ونشوف العجب”. فيما علّق ثانٍ بالقول: “لاجسم ولا انوثة ذنوب عالفاضي ما تسوى عليك والله وراك قبر”.

كما علّق اخر: “بحاول اتخيل صدمه يأجوج و مأجوج لما يطلعوا علشان يفسدوا في الأرض وميلاقوش حاجه يفسدوها”.

بينما قال متابع رابع: “مسكينه تتفصخ عشان بس تلفت لانظار”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الفنانة المغربية مريم حسين عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي بملابس البحر.

فقد نشرت جلسة تصوير جريئة في يوليو الماضي، بمايوه مؤلف من قطعة واحدة ومطبّع بالورود والأزهار الملوّنة، قد تم التقاطها في لبنان.

وكانت تدور شائعات حول زواج النجمة المثيرة للجدل وإقامتها في “بلاد الأرز”.بحسب مجلة “لها

وقبل فترة، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة المغربية مريم حسين، وهي تؤدي وصلة رقص مغربي بين مجموعة من الرجال.

وظهرت مريم بالفيديو المتداول، والذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي دشداشة واسعة باللون الأصفر. ووقفت وسط فرقة شعبية مكونة من شباب فقط، وبدأت بالرقص على أنغام الطبول.

مريم حسين تنشر صوراً جريئة والجمهور: “تستعرض السيلكون الجديد في صدرها”!

ومعروف أنّ مريم حسيـن تزوجت من السعودي فيصل الفيصل في مايو 2016 لكن زواجهما لم يستمر طويلا، حيث سرعان ما اشتعلت الخلافات بينهما حتى وصل الأمر إلى الأنفصال في ديسمبر من نفس العام، وقد انجبت ابنتهما «أميرة» في فبراير 2017.بحسب “ويكيبيديا

المصدررصد وطن - انستغرام - ويكيبيديا - لها
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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