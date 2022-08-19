سجال حاد بين مسؤول ديني سعودي سابق ومتابعيه.. نشر أغنية لمتهم بالإلحاد ووضع شروط حضور الحفلات

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وطن- أثار الداعية السعودي الشهير أحمد الغامدي المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة، حالة من الجدل بعدما نشر تغريدة بأغنية للفنان الراحل، طلال مداح.

الغامدي كتب عبر حسابه على “تويتر”: “مقطوعة للفنان طلال مداح رحمه الله بعض من الترويح المباح يعين على المسير ذكر بها اليوم تغريدة للعزيز على البخيتي”.

مقطوعة للفنان طلال مداح رحمه الله بعض من الترويح المباح يعين على المسير ذكر بها اليوم تغريدة للعزيز على البخيتي . https://t.co/8DjSVYPwbj — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) August 18, 2022

أثارت تغريدة الغامدي حالة واسعة من الجدل، ولاقت الكثير من التغريدات المعترضة على فعلته.

وقال “مشعـل الحـربـي”: “حبيبك البخيتي ليل نهار يستهزئ بالدين، بالخالق عز وجل .. ولا الوطن سلم من لسانه.. اي عزيز تتكلم عنه”.

حبيبك البخيتي ليل نهار يستهزئ بالدين، بالخالق عز وجل .. ولا الوطن سلم من لسانه.

اي عزيز تتكلم عنه ! pic.twitter.com/SbrZf8Pw7x — مشعـل الحـربـي (@a_meeshal) August 18, 2022

ورد الغامدي على تلك التغريدة قائلا: “قد يرتجى العز في غير مؤمن وقد يدعى به كافر كفره ممعن”.

قد يرتجى العز في غير مؤمن

وقد يدعى به كافر كفره ممعن — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) August 19, 2022

وكتب حساب باسم “By”: “استاذ احمد بدل ان تدعو لهذا المسكين بالرحمه الذي قضى نحبه وهو يغني ع خشبة المسرح اسأل الله بمنه وكرمه ان يتجاوز عنه ..فإذا بك تذكر الناس بمساؤه وبغض النضر عن الحل والحرمه اللتي انت مقتنع بها كنا ننتضر منك فائده وعضيه ايه وعبره أمرا بمعروف ونهيا عن منكر زكاة تزكي بها تدينك وصدقة”.

فرد الغامدي: “فد يشفع لي ان ذلك كان سببا لموعظتك البليغة هذه.”.

فد يشفع لي ان ذلك كان سببا لموعظتك البليغة هذه. — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) August 18, 2022

وكتب “محمد بن غالب البقمي”: “شيء مخجل ان ترى من كان رئيساً لهيئات مكة المكرمة ، يغرد بحبه للغناء والموسيقى ويصفها بالترويح المباح … ، نسأل الله الثبات”.

شيء مخجل ان ترى من كان رئيساً لهيئات مكة المكرمة ، يغرد بحبه للغناء والموسيقى ويصفها بالترويح المباح … ، نسأل الله الثبات — محمد بن غالب البقمي (@mhmd_gal) August 18, 2022

وانفعل “علي المطيري”: “خبت وخاب مسعاك استغرب ممن يخاطبك بالشيخ وأنت والله أبعد ما تكون عنه”.

خبت وخاب مسعاك

استغرب ممن يخاطبك بالشيخ وأنت والله أبعد ما تكون عنه — علي المطيري (@fgfnbc1) August 18, 2022

وسأله “الشيخ طلفاح”: “بغض النظر عن مخالفتك لجمهور العلماء بتحريم الغناء ، هل الملحد علي البخيتي (عزيز عليك) ..!.”

بغض النظر عن مخالفتك لجمهور العلماء بتحريم الغناء ، هل الملحد علي البخيتي (عزيز عليك) ..! — الشيخ طلفاح (@Lx_w10) August 18, 2022

فرد عليه الغامدي: “قد يرتجى العز في غير مؤمن ويدعى به كافر كفره ممعن”.

قد يرتجى العز في غير مؤمن

ويدعى به كافر كفره ممعن — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) August 18, 2022

كما سأل “عبدالله” عن الضوابط الشرعية لحضور حفلة غنائية.

ياشيخ احمد ماهي الضوابط الشرعية لحضور حفلة غنائية؟ — عبدالله (@6TzdedhYsrbCgKa) August 18, 2022

فرد الغامدي: “الضوابط الاعتدال اخرج البخاري عن ابن أبي جحيفة قال:آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء،فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها:ما شأنك؟قالت:أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا.فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامافقال:كل.قال:فإني صائم.قال:ما أنا بآكل حتى تأكل.”.

الضوابط الاعتدال اخرج البخاري عن ابن أبي جحيفة قال:آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء،فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها:ما شأنك؟قالت:أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا.فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامافقال:كل.قال:فإني صائم.قال:ما أنا بآكل حتى تأكل. — أحمد بن قاسم الغامدي (@DAhmadq84) August 19, 2022

وكثيرا ما أثار الغامدي حالة من الجدل بموافقه، ففي وقت سابق استقبل الداعية السعودي المقرب من الديوان الملكي، القيادي الحوثي السابق والذي أعلن إلحاده والذي طالما هاجم السعودية ووصفها بالورم السرطاني علي البخيتي.

في ضيافة الدكتور الغامدي @DAhmadq84 وجدت أن أكلاتنا الشعبية متشابهة، بحكم أنه من جنوب #السعودية 🇸🇦. هنا نتناول لحمة الحاشي "جمل صغير" مع "سحاوق" حارة جدًا 🌶 😁، يوم جميل قضيته في #مكة_المكرمة مع الفنان محمد سلامة @mmmsssalama. شكرًا لزوجة الدكتور أحمد على هذا العشاء الفاخر 🌷🙏 pic.twitter.com/1wc8wnxFTP — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) May 16, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو، البخيتي وهو يتناول الطعام برفقة الغامدي في منزله، حيث ظهرا وهما يتناولان الطعام ويتحدثان عن “لحم الحاشي” و”السحاوق” التي وضعت على السفرة.

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر “البخيتي” وهو يكيل المدح لـ”الغامدي” باعتباره يقدم إسلاما وسطي معتدلا، مشيرا إلى أه لو وجد العديد من الدعاة مثل “الغامدي” لبار سوق “الإلحاد” الذي يمثله “البخيتي”.