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ولي العهد الأردني ينشر صورة جديدة مع رجوة آل سيف وهذا ما قاله

باسل النجار
كتب باسل النجار
ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف watanserb.com
ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف
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وطن- في أول تعليق له على خطوبته من الآنسة السعودية رجوة خالد آل سيف، تقدم ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، بالشكر لأسرته التي كانت له “نعم العون والسند” حسب قوله.

ولي العهد وخطيبته رجوة آل سيف

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن أمس، الأربعاء، عن خطبة نجل الملك عبدالله الثاني، من رجوة والتي تمت في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من الأمراء الأردنيين وأفراد أسرة “آل سيف” الثرية بالمملكة.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل “انستغرام“، نشر الأمير الحسين صورة حديثة له مع خطيبته رجوة خالد، مختلفة عن صورة الخطوبة المتداولة.

ولي العهد الأردني ورجوة آل سيف

وعلق ولي عهد الأردن حسب ما رصدت (وطن) على هذه الصورة بقوله:”
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير.”

وتابع متوجها بالشكر للعائلة الهاشمية:”وأشكر الأسرة الأردنية الكبيرة التي لطالما كانت نِعم العون والسند, على الأمنيات الصادقة.”

المكلة رانيا العبدالله:”كان عندي بنتين صاروا ثلاث”

من جانبها نشرت والدة الأمير الحسين، الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني، عبر حسابها الرسمي بفيسبوك صورة حديثة لها رفقة رجوة آل سيف خطيبة نجلها.

وعلقت الملكة الأردنية مرحبة بعضوة الأسرة الملكية الجديدة:”كل الهلا برجوةِ الغالي الحسين، وجودك بينا بهجة وسرور.”

وتابعت:”كان عندي بنتين صاروا ثلاث، فرحتنا فيكم ما بتنوصف.”

وقوبل خبر خطوبة ولي العهد الأردني، بتفاعل كبير جدا من قبل الأردنيين على مواقع التواصل، الذين هنأوا ولي العهد والأسرة الهاشمية بهذا الخبر السعيد.

من هي رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد؟

ومنذ الأمس يتصدّر اسم رجوة خالد آل سيف خطيبة الأمير الحسين، قائمة المواضيع الأكثر بحثاً بجوجل.

ورجوة هي شابة سعودية من عائلة “آل سيف” الشهيرة في المملكة.

وعائلة “آل سيف” تعود في الأساس إلى قبيلة “سبيع”، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

تكبُر خطيبها ولي العهد الأردني

ورجوة خالد آل سيف، من مواليد العام 1994 وتحديداً يوم 28 أبريل، أي إنها تبلغ من العمر حالياً حوالي 28 عاماً.

والأمير الحسين بن عبدالله، من مواليد نفس العام (1994) في يوم 28 يونيو.

ليتضح أن رجوة خالد تكبر خطيبها الأمير الحسين، بشهرين.

كما أن خطيبة ولي العهد الأردني من مواليد الرياض ووالدها، هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

ووالدتها هي السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

ولرجوة خالد آل سيف 3 أشقاء، هم (فيصل ونايف ودانا). وهي أصغر أشقائها.

وتلقت رجوة آل سيف دراستها الثانوية في السعودية، وأتمت تعليمها العالي بكلية الهندسة المعمارية بجامعة “سيراكيوز” الأمريكية.

ملك الأردن يحتضن رجوة خالد خطيبة نجله الأمير الحسين ولي العهد (شاهد)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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