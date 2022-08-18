ملكة جمال الهند تفضح محمد رمضان وتكشف ما عرضه عليها ورفضت بشدة!

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وطن– أثارت ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا، جدلاً واسعاً بتصريحاتها، حول تلقيها عرضاً للزواج من مغني مصري يرجح أنه محمد رمضان.

اختلاف ثقافي

وقالت أورفاشي راوتيلا في لقاء حين سألها المذيع عما إذا كانت قد تلقت عرض زواج محرج: “نعم مرة واحدة من قبل مغني مصري”.

وأشارت راوتيلا إلى أنه كان عليها أن ترفض عرض المغني المصري للزواج، بسبب “الاختلاف الثقافي”.

متزوج مرتان

وأضافت أنه متزوج بالفعل ولديه زوجتان وأربعة أطفال.

وتابعت ملكة جمال الهند في مقابلة مع Bollywood Hungama ، عن الفنان الذي تقدم لها: “لقد تعاملت مع العديد من المقترحات. لكن كان هناك واحد أتى من شخص ما ، والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى الكثير من الاختلافات الثقافية”.

وأردفت: “على المرء أن يفكر في أسرته. ولا سيما على النساء أن يفكرن في ذلك في حياتهن لأنه ليس بالأمر السهل “.

View this post on Instagram A post shared by Urvashi Rautela (@urvashirautela)

وعندما سُئلت راوتيلا عما إذا كان هذا الشخص مغنيًا مصريًا التقت به أورفاشي في دبي، أجابت: “نعم ، لكن هذا الشخص لديه بالفعل زوجتان وأربعة أطفال”.

لا أريد أسرة مفككة

واستطردت حول أسباب رفضها: “لا أريد الأسرة المفككة ، ولا اعرف معنى الطلاق.. لأني اعتقد ان الأسرة لابد أن تبقى دائما معا لان هذا هو المكان التي تكمن فيه المتعة”.

وتابعت: “أحب شعور عندما تجتمع العائلة بأكملها معا. لا احب هذا الشيء العائلي المحطم. في عائلتي لم يطلق احد حتى الآن، لا أعتقد انني رأيت الطلاق من المكان التي أتيت منه. في الواقع لا أعرف حتى ما هو شكل الطلاق ، فقط عندما أتيت الي مومباي.. أدركت او الطلاق هنا امر شائع جدا”.

وختمت: “لا يمكنني اتخاذ أي قرار من هذا القبيل. علاوة على ذلك لا يمكنني ابدا ان اكون بعيدة عن اسرتي.. و لا استطيع ان اقبل بشخص بعيدا فيكون انا هنا و هو هناك ”

محمد رمضان

بينما لم تذكر أورفاشي اسم المطرب المصري، رجح الجميع أنه محمد رمضان.

وخضع محمد رمضان لجلسة تصوير مع راوتيلا. وظهر وهو يضع يده على فخذ راوتيلا ويتحسسها بطريقة جريئة، بينما نغمات أغنية نمبر 1 تتكرر خلفهما.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وعقبت راوتيلا في تعليقها: “بوستر الفيلم مع نمبر 1 النجم العربي”.

وعبر المتابعون عن صدمتهم بهذه المشاهد، وتساءلوا عن رد فعل زوجة محمد رمضان.