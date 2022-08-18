الرئيسيةحياتناملكة جمال الهند تفضح محمد رمضان وتكشف ما عرضه عليها ورفضت بشدة!
حياتنا

ملكة جمال الهند تفضح محمد رمضان وتكشف ما عرضه عليها ورفضت بشدة!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال الهند تفضح محمد رمضان وتكشف ما عرضه عليها ورفضت بشدة! watanserb.com
محمد رمضان وأورفاشي راوتيلا
- Advertisement -

وطن– أثارت ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا، جدلاً واسعاً بتصريحاتها، حول تلقيها عرضاً للزواج من مغني مصري يرجح أنه محمد رمضان.

اختلاف ثقافي

وقالت أورفاشي راوتيلا في لقاء حين سألها المذيع عما إذا كانت قد تلقت عرض زواج محرج: “نعم مرة واحدة من قبل مغني مصري”.

وأشارت راوتيلا إلى أنه كان عليها أن ترفض عرض المغني المصري للزواج، بسبب “الاختلاف الثقافي”.

متزوج مرتان

وأضافت أنه متزوج بالفعل ولديه زوجتان وأربعة أطفال.

وتابعت ملكة جمال الهند في مقابلة مع Bollywood Hungama ، عن الفنان الذي تقدم لها: “لقد تعاملت مع العديد من المقترحات. لكن كان هناك واحد أتى من شخص ما ، والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى الكثير من الاختلافات الثقافية”.

وأردفت: “على المرء أن يفكر في أسرته. ولا سيما على النساء أن يفكرن في ذلك في حياتهن لأنه ليس بالأمر السهل “.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Urvashi Rautela (@urvashirautela)

وعندما سُئلت راوتيلا عما إذا كان هذا الشخص مغنيًا مصريًا التقت به أورفاشي في دبي، أجابت: “نعم ، لكن هذا الشخص لديه بالفعل زوجتان وأربعة أطفال”.

لا أريد أسرة مفككة

واستطردت حول أسباب رفضها: “لا أريد الأسرة المفككة ، ولا اعرف معنى الطلاق.. لأني اعتقد ان الأسرة لابد أن تبقى دائما معا لان هذا هو المكان التي تكمن فيه المتعة”.

وتابعت: “أحب شعور عندما تجتمع العائلة بأكملها معا. لا احب هذا الشيء العائلي المحطم. في عائلتي لم يطلق احد حتى الآن، لا أعتقد انني رأيت الطلاق من المكان التي أتيت منه. في الواقع لا أعرف حتى ما هو شكل الطلاق ، فقط عندما أتيت الي مومباي.. أدركت او الطلاق هنا امر شائع جدا”.

وختمت: “لا يمكنني اتخاذ أي قرار من هذا القبيل. علاوة على ذلك لا يمكنني ابدا ان اكون بعيدة عن اسرتي.. و لا استطيع ان اقبل بشخص بعيدا فيكون انا هنا و هو هناك ”

محمد رمضان

بينما لم تذكر أورفاشي اسم المطرب المصري، رجح الجميع أنه محمد رمضان.

وخضع محمد رمضان لجلسة تصوير مع راوتيلا. وظهر وهو يضع يده على فخذ راوتيلا ويتحسسها بطريقة جريئة، بينما نغمات أغنية نمبر 1 تتكرر خلفهما.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وعقبت راوتيلا في تعليقها: “بوستر الفيلم مع نمبر 1 النجم العربي”.

وعبر المتابعون عن صدمتهم بهذه المشاهد، وتساءلوا عن رد فعل زوجة محمد رمضان.

بعد ملكة جمال الهند.. محمد رمضان بوضعية جريئة مع مغنية راب أمريكية! (فيديو وصور)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

الفيديو الإباحي المنسوب لمحمد رمضان.. “نمبر وان” يكشف مصدره ويفجر مفاجأة

حياتنا

محمد رمضان غاضب بعد تداول الفيديو الإباحي فكيف رد؟ (شاهد)

حياتنا

خلافات سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان تتفاقم.. هكذا أهانها رغم أنها في سن والدته!

حياتنا

“مُزة”.. أول رد لمحمد رمضان على صورته مع مجندة إسرائيلية

حياتنا

مفاجأة حول علاقة محمد رمضان بالمجندة الإسرائيلية مايا زخاريا (فيديو)

حياتنا

محمد رمضان في ورطة مجدداً.. ماذا تفعل الإسرائيلية مايا زخاريا بملابس البحر في حضنه؟

حياتنا

رقص محمد رمضان مع الشيف بوراك و”كف من الذهب”.. “نمبر وان” تريند (فيديو)

حياتنا

دينا الشربيني تشعل جدلاً بظهورها مع محمد رمضان بحمالة صدر فقط!

حياتنا

بدء تحقيق مستعجل مع محمد رمضان بتهمة جديدة!

حياتنا

صورة محمد رمضان مع قاتل نيرة أشرف تثير الجدل! (شاهد)

حياتنا

كيف تورط محمد رمضان في جريمة ذبح فتاة المنصورة نيرة أشرف؟

حياتنا

شيخ أردني يفاجئ محمد رمضان بتصرفه حين التقاه صدفةً بالشارع! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

والدة مبابي تُعلق على أزمة نجلها مع نيمار.. وهذا ما صرحت به

بسبب تغريدات..الحكم بالسجن 34 عاما على الناشطة السعودية سلمى الشهاب

سياسي مصري بارز يكشف عن وساطات للمصالحة مع الإخوان: النظام قد يقدم تنازلات

هل تضحي بيلا حديد بمهنتها من أجل فلسطين؟ إجابتها غير متوقعة!

اليوم العالمي للقط الأسود: من أين تأتي الخرافات حول هذه الحيوانات الصغيرة؟

لم يتعرف عليه أحد.. هذا ما فعله ولي عهد دبي وصديقه بدر عتيج في مترو أنفاق لندن!

لماذا وصف بيان الخطوبة رجوة خالد “بالآنسة” وسبب عدم حضور أي شخصية من آل سعود؟

الداعية صالح المغامسي يصف محمد بن سلمان بـ”ولي عهد المسلمين”.. وهذا رد النشطاء

حكم نهائي في واقعة اعتداء رونالدو على طفل مشجع وتكسير هاتفه (فيديو)

رجوة خالد آل سيف.. مفاجأة عن علاقة خطيبة الأمير الحسين بالملك سلمان بن عبدالعزيز!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا