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شيرين عبدالوهاب بظهور مفاجئ مع “أجدع راجل في مصر” .. هل تقصد إغاظة حسام حبيب!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شيرين بظهور مفاجئ مع
شيرين عبدالوهاب
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وطن– لفتت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الأنظار إليها، بأحدث ظهور مع مدير أعمالها الجديد.

ونشرت شيرين عبدالوهاب صورة عبر حسابها على “انستقرام”، مع مدير أعمالها محمد فؤاد، المشهور بـ “ميمي”. والذي تولى مؤخرًا مسؤولية إدارة أعمالها بدلاً من سارة الطباخ.

أجدع راجل في مصر

وعقبت شيرين على الصورة: ” مع مدير أعمالي ميمي.. أجدع راجل في مصر”.

وما لفت الأنظار، زيادة وزن شيرين بشكل واضح بعد طلاقها من حسام حبيب.

ونصحها بعض المتابعين باتباع نظام غذائي على الفور، خوفاً على صحتها من الوزن الزائد.

المترو

وعلى الصعيد الفني، تستعد شيرين لطرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم ” المترو”. وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.

ونشر أمير طعيمة صورة بوستر الأغنية، التي ظهرت عليها شيرين ومن خلفها عربات المترو، وعلق عليها قائلاً: ” قريباً.. شيرين .. عمرو مصطفى ..نابلسي”.

 

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“يا معافر”

هذا وقد شاركت شيرين عبدالوهاب كضيفة حفل تخرج طلاب العام الدراسي 2021ـ2022، بكلية طب وجراحة الفم والاسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وخطفت شيرين الأنظار بإطلالة ناعمة. حيث ارتدت فستاناً قصيراً باللون الزهري البارد. لكن زيادة وزنها كانت واضحة أيضاً.

وتم تكريم شيرين عبدالوهاب التي أشعلت الحفل بأغانيها الشهيرة منها «ماشربتش من نيلها» و«يا معافر».

وحرصت شيرين على تهنئة الطلاب ومداعبتهم والمزاح معهم .

وقبل أسابيع، كشفت شيرين مفاجآت صادمة لأول مرة عن علاقتها بحسام حبيب وما حدث خلال الفترة الماضية.

أتجوز قرد

وفى مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” مع لميس الحديدى، قالت شيرين:”حسام حبيب طلب 10 % من أرباح شغلى.. أنا اتجوز قرد ومارجعش ليه تانى.. ومش عايز أعرف حد اسمه حسام تانى”.

وتابعت الفنانة المصرية أنها تستحق أن تضرب “عشان طلعت قلت ما بيخدش منى فلوس.”

وأضافت:”أنا أسفة للناس عشان كدبت عليكوا، وهتعب عشان أرجع تانى شيرين اللى ضيعتها.. وعلاقتى بحسام عمرها ما كانت حب.”

وأكدت شيرين أنها كذبت على الجمهور، وكانت تحاول تجميل صورته؛ سعيًا للتخلص منه، لأنه أكثر شخص أذاها، حسب وصفها.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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