شعار يُدخل نادي سعودي موسوعة غينيس (فيديو)

- Advertisement -

وطن- دخل نادي النهضة السعودي الذي يلعب في صفوف دوري الدرجة الثانية، موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بعد نجاحه في رسم أكبر شعار عن مرض التصلب المتعدد.

ونشر نادي النهضة، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، يظهر فيه المئات من النساء يشاركن في رسم أكبر شعار عن مرض التصلب المتعدد، على أرضية ملعب النادي في مدينة الدمام في شهر مايو/ آيار الماضي.

فيديو :

من تشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد من جمعية (أرفى)والذي أقيم على ملعب نادي النهضة بالدمام ،واستقبال طارق الحبيشي رئيس النادي لوفد الجمعية وتسليمه شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية أثر تشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد .@arfams pic.twitter.com/q1FTN9of50 — نادي النهضة السعودي (@Al_NahdahFC) August 15, 2022

نادي النهضة ودخول موسوعة غينيس

وتم تنظيم تلك الفعالية لرسم أكبر شعار على أرضية ملعب نادي النهضة السعودي، من قبل جمعية (أرفي) المتخصصة في مرض التصلب العصبي المتعدد، في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

كما وشهدت الفعالية حضور المئات من النسوة من جمعية (أرفي) السعودية، الذين قاموا بتشكيل أكبر مظلة. تحت شعار مرض التصلب المتعدد داخل أرضية الملعب.

الاستاذة ريما العتيبي المدير التنفيذي لجمعية(أرفى) للتصلب المتعدد تسلم الأستاذ طارق الحبيشي رئيس مجلس إدارة نادي النهضة شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية أثر تشكيل أكبر شعار للتصلب المتعدد على ملعب نادي النهضة بالدمام @arfams pic.twitter.com/xvKLdFsRBh — نادي النهضة السعودي (@Al_NahdahFC) August 15, 2022

أكبر شعار للتصلب المتعدد

كما وأظهر مقطع الفيديو الخاص بتلك الفعالية قيام المشاركات من النساء برفع المظلات. داخل أرضية ملعب نادي النهضة راعي المكان، ليتمكنوا في نهاية المطاف من تشكيل شعار مرض التصلب العصبي المتعدد.

وكانت مديرة جمعية (وافي) السعودية ريما العتيبي، قد قامت بتسليم شهادة موسوعة غينيس إلى رئيس نادي النهضة طارق الحبيشي.

قامت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمنح نادي النهضة السعودي بالدمام شهادة للمشاركة بتشكيل أكبر صورة / شعار مظلة للتصلب المتعدد مع جمعية (أرفى)والذي أقيم على ملعب نادي النهضة بالدمام بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٢ pic.twitter.com/GYYWmPjgoL — نادي النهضة السعودي (@Al_NahdahFC) August 16, 2022

وجاءت تلك الفعالية في إطار توعية عامة للناس في أنحاء العالم من مرض التصلب العصبي المتعدد، من قبل الجمعية وبالتعاون مع النادي السعودي.

وعن مرض التصلب المتعدد، فهو يعيق عمل الدماغ والحبل النخاعي (الجهاز العصبي المركزي)، كما أنه يهاجم الجهاز المناعي الذي يغطي ألياف الأعصاب. مما يسبب في حدوث مشاكل في الاتصال بين دماغك وبقية أعضاء جسم الإنسان.