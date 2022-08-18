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رياضة

شعار يُدخل نادي سعودي موسوعة غينيس (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نادي النهضة السعودي وموسوعة غينيس watanserb.com
النهضة السعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
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وطن- دخل نادي النهضة السعودي الذي يلعب في صفوف دوري الدرجة الثانية، موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، بعد نجاحه في رسم أكبر شعار عن مرض التصلب المتعدد.

ونشر نادي النهضة، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، يظهر فيه المئات من النساء يشاركن في رسم أكبر شعار عن مرض التصلب المتعدد، على أرضية ملعب النادي في مدينة الدمام في شهر مايو/ آيار الماضي.

نادي النهضة ودخول موسوعة غينيس

وتم تنظيم تلك الفعالية لرسم أكبر شعار على أرضية ملعب نادي النهضة السعودي، من قبل جمعية (أرفي) المتخصصة في مرض التصلب العصبي المتعدد، في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

كما وشهدت الفعالية حضور المئات من النسوة من جمعية (أرفي) السعودية، الذين قاموا بتشكيل أكبر مظلة. تحت شعار مرض التصلب المتعدد داخل أرضية الملعب.

أكبر شعار للتصلب المتعدد

كما وأظهر مقطع الفيديو الخاص بتلك الفعالية قيام المشاركات من النساء برفع المظلات. داخل أرضية ملعب نادي النهضة راعي المكان، ليتمكنوا في نهاية المطاف من تشكيل شعار مرض التصلب العصبي المتعدد.

وكانت مديرة جمعية (وافي) السعودية ريما العتيبي، قد قامت بتسليم شهادة موسوعة غينيس إلى رئيس نادي النهضة طارق الحبيشي.

وجاءت تلك الفعالية في إطار توعية عامة للناس في أنحاء العالم من مرض التصلب العصبي المتعدد، من قبل الجمعية وبالتعاون مع النادي السعودي.

وعن مرض التصلب المتعدد، فهو يعيق عمل الدماغ والحبل النخاعي (الجهاز العصبي المركزي)، كما أنه يهاجم الجهاز المناعي الذي يغطي ألياف الأعصاب. مما يسبب في حدوث مشاكل في الاتصال بين دماغك وبقية أعضاء جسم الإنسان.

المصدروطن + صفحة نادي النهضة السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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