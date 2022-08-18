رجل أمن ألماني أدى تحية هتلر أمام وفد رياضي إسرائيلي.. ما مصيره؟!

- Advertisement -

وطن – كشفت صحيفة “Die Welt” الألمانية عن اعتقال رجل أمن قام بأداء “تحية هتلر” خلال زيارة رياضيين إسرائيليين للنصب التذكاري في الحديقة الأولمبية في ميونخ على هامش بطولة أوروبا.

وقالت الصحيفة إنه خلال بطولة أوروبا في ميونيخ ، قيل إن أحد حراس الأمن أظهر لأعضاء وفد إسرائيلي تحية هتلر. كما أفادت الشرطة يوم الأربعاء ، تم القبض على الشاب البالغ من العمر 19 عامًا على الفور .

ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة كان في الموقع وراقب الجريمة بنفسه قوله أنه شاهد رجل الامن وهو يقوم بهذا الفعل “المعادي للسمية”.

الحادثة وقعت أثناء زيارة وفد رياضي إسرائيلي للنصب التذكاري

وبحسب بيان للشرطة ، كان مسؤولون ورياضيون من إسرائيل في الحديقة الأولمبية لزيارة النصب التذكارية للهجوم الإرهابي على المنتخب الإسرائيلي في دورة الألعاب الأولمبية عام 1972 ، حيث سار المشاركون الستة عشر في المجموعة في منطقة جسر هانس براون.

وقالت الصحيفة أن مكان الواقعة ليس بعيدًا عن الجسر حيث يوجد النصب الذي أنشأه النحات البافاري فريتز كونيغ لضحايا “الإرهاب”، في إشارة للعملية الفدائية التي قامت بها مجموعة فلسطينية في 5 سبتمبر 1972، حيث قتل أحد عشر رياضيًا ومدربًا إسرائيليًا بالإضافة إلى شرطي ألماني.

الحادثة وقعت مساء الثلاثاء

ووفقا للصحيفة فإن الواقعة حدثت مساء، الثلاثاء، حيث لاحظ الضابط أحد الرجال الأربعة من جهاز الأمن في برلين يظهر الإيماءة النازية المحظورة، حسبما ذكرت الشرطة، مشيرة إلى أن الوفد نفسه لم يلاحظ أي شيء.

وتم الإبلاغ عن رجل الأمن وهو من برلين أيضًا ، لاستخدامه لوحات ترخيص غير دستورية وأطلق سراحه لاحقًا من قبل الشرطة.

ووفقًا للمعلومات الواردة فإن رجل الامن هو مواطن يحمل اسمًا عربيًا.

إيقاف لاعبٍ مدى الحياة

وتشهد ميادين الرياضة من حين لآخر تعمُّد بعض اللاعبين إبراز الاحتفالية النازية الشهيرة التي ارتبطت بحقبة المستشار الألماني أدولف هتلر.

ففي عام 2013، عاقب الاتحاد اليوناني لكرة القدم جيورجوس كاتيديس، لاعب وسط نادي إيك أثينا، بالإيقاف مدى الحياة عن جميع الأنشطة المتعلقة بالمنتخبات الوطنية، بسبب توجيه تحية نازية للجماهير خلال إحدى مباريات الدوري المحلي.

Za Olympii Praha dnes nastoupil poprvé Řek Georgios Katidis. Na tom by nebylo nic divného, pokud by se zatím nejvíce neproslavil tímto. pic.twitter.com/WFelkr96yQ — Štěpán Hájek (@hajas19) August 12, 2017

وكان “كاتيديس” قد أدى التحية النازية خلال احتفاله بهدف سجله وقاد به فريقه للفوز 2-1 على فيريا في الدوري اليوناني الممتاز.

وقال الاتحاد اليوناني لكرة القدم حينها في بيان: “إتيان اللاعب بهذا التصرف وتوجيه تحية نازية للجماهير يشكلان استفزازاً شديداً وإهانة لكل ضحايا النازية وانتهاكاً للصورة السلمية والإنسانية للعبة”.