حرائق الجزائر مستمرة منذ أيام.. مشاهد مروعة وتعاطف واسع

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وطن– أثارت صور ومشاهد تظهر مدى المأساة التي خلفتها الحرائق في العديد من المدن الجزائرية، حملة واسعة من التعاطف الشعبي والدولي.

حرائق الجزائر

حيث تعيش الجزائر منذ أيام على وقع سلسلة من الحرائق التي التهمت الغابات، وجاءت على المنازل في العشرات من مدن الشرق الجزائري.

دعواتنا لإخواننا في مدينة #الطارف، #سوق_أهراس، #سطيف وكل ولايات #الجزائر المتضررة من #الحرائق المهولة. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا#اللهم_بردا_وسلاما على إخواننا في كل ربوع الوطن_الحبيب

ربي يرحم شهداء الوطن

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/05glqy71ab — 🇩🇿ayoub.loubazid🇵🇸 (@ayoub_loubazid) August 18, 2022

ويأتي ذلك في سياق من التغيرات المناخية الشديدة التي يعيشها الكثير من الدول حول العالم ومنها تونس والجزائر.

حيث إندلعت منذ شهر يوليو/تموز سلسلة من الحرائق المتعددة في بعض المدن التونسية والجزائرية.

وقد بلغت تلك الحرائق ذروتها في اليومين الإخيرين بالتزامن مع الإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة التي بلغت بدورها مستويات قياسية بلغت في بغض المناطق 50 درجة مئوية.

مشاهد مُروعة.. ضحايا بالعشرات

وتسببت الحرائق المندلعة في الجزائر حتى الآن في وفاة 26 شخصا وإتلاف 800 هكتار من الغابات.

هذا وتداولت الصحف والسوشيال ميديا، الكثير من الصور والمشاهد المروعة للحرائق التي روعت الجزائر.

كذلك دعا الكثير من رواد فيسبوك إلى ضرورة التضامن والتآزر في ظل هذه الأزمة التي أكلت الأخضر واليابس في العديد من مدن الشرق الجزائري.

كما أطلق مُغردون على تويتر حملة من التضامن مع مُتضرري هذه الحرائق.

نحن كالجسد الواحد اذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى#لنتضامن مع اخواننا المنكوبين جراء #الحرائق

اللهم ارحم #موتانا وصبرنا في مصيبتنا..#منقول من صفحة قناة القرآن الكريم #الجزائر pic.twitter.com/1ybFjWAYIk — 🇩🇿👨‍🎓 ♿ابراهيم بوشوشة🇩🇿 (@Brahimbahi1995) August 18, 2022

حملة تضامن واسعة

وبعثت رئاسة الجمهورية التونسية برسالة تعزية هاتفية قدم فيها قيس سعيد “أحر التعازي في وفاة عدد من المواطنين الجزائريين إثر الحرائق التي اشتعلت بمناطق متعدّدة. متمنيا أن يمنّ الله تعالى على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الجزائر من كل مكروه وشرّ.”

خلال مكالمة هاتفية، رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يقدم أحر التعازي لفخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في وفاة عدد من المواطنين الجزائريين إثر الحرائق التي اشتعلت بمناطق متعدّدة، متمنيا أن يمنّ الله تعالى على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الجزائر من كل مكروه وشرّ. #TnPR pic.twitter.com/129p8WoFIF — Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) August 18, 2022

كذلك، عبر نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عن كامل تعاطفه مع ضحايا الحرائق.

وقد كتب النادي على صفحته الرسمية على منصة فيسبوك ” قلوبنا في نادي ليفربول مع كل المتضررين من حرائق غابات الجزائر وخالص التعازي لأسر وأصدقاء جميع الضحايا”.