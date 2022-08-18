بيع أكثر من 2 مليون.. تعرف على أسعار تذاكر مونديال كأس العالم 2022 قطر

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وطن – كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن عدد تذاكر مونديال كأس العالم 2022 قطر المباعة، والمقدر ب2.45 تذكرة حتى الآن، قبيل بدء مرحلة البيع النهائية المقررة في شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

وقال اتحاد الفيفا المنظم لمراسم مونديال قطر 2022 في نسخته ال22، ” لقد تصدر المقيمون في دولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، السعودية، المكسيك، الإمارات، فرنسا، الأرجنتين، البرازيل، ألمانيا قائمة الأكثر إقبالاً على شراء تذاكر المونديال”.

موعد المرحلة النهائية لبيع تذاكر كأس العالم 2022

كما أردف الفيفا في بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي، ” أكثر التذاكر المباعة في الآونة الأخيرة، من أجل حضور مونديال المجموعات، كمباراة الكاميرون والبرازيل، والبرازيل وصربيا، والبرتغال والأوروغواي، كما وألمانيا وكوستاريكا، وأستراليا والدنمارك”.

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التي تتيح الدخول إلى استادات البطولة (مع تذكرة مباراة)، والدخول إلى دولة قطر (للمشجعين القادمين من خارج الدولة)#عالوعد 🏆#قطر2022 — Road to 2022 (@roadto2022) August 3, 2022

كما وأضاف، ” الأدوار الإقصائية تهاتفت عليها الجماهير في المراحل الأولى من إعلان بيع تذاكر مونديال كأس العالم 2022، ووصل الطلب إلى تسجيل الرقم القياسي عن بيع 1.2 مليون تذكرة في شهر يونيو/ حزيران الماضي”.

في حين تابع، ” يتبقى نصف ميلون تذكرة فقط غير مباعة، كما وسيعلن الفيفا عن موعد انطلاق مرحلة المبيعات للمرحلة النهائية مع أواخر شهر أيلول القادم، من يأتي أولاً يخدم أولاً عبر الموقع الرسمي”.

أسعار تذاكر كأس العالم 2022 قطر

من جهته، أعلن اتحاد الفيفا في وقت سابق، عن أسعار تذاكر مونديال كأس العالم 2022 قطر، التي تباع عبر موقعه الرسمي بعملة الريال القطري.

وانطلقت المرحلة الأولى من بيع تذاكر كأس العالم 2022، مع بداية شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، كما واستمرت حتى شهر مارس / آذار بنظام الاختيار العشوائي والبيع بأسبقية الحجز لها.

كما وبعدها انطلقت المرحلة الثانية مع بداية شهر إبريل/ نيسان الماضي واستمرت حتى نهاية الشهر نفسه، وكانت كذلك بالاختيار العشوائي للحجز، أمام المرحلة الثالثة فكانت في تموز/ يوليو، وانتهت في ال16 من شهر أغسطس/ آب الجاري.

بينما تباع تذاكر مونديال قطر 2022، وفق الفئات الأولى والثانية والثالثة للمشجعين وعشاق كرة القدم من كافة أنحاء دول العالم، كما ومن أبرزها فئة للمقيمين في دولة قطر، وفئة لذوي الهمم العالية ( الاحتياجات الخاصة) من أجل حضور مباريات المونديال.

وجاءت أسعار تذاكر مونديال كأس العالم 2022 قطر وفق تقسيم الفئات، على النحو الآتي:

المباراة الافتتاحية بين المستضيف قطر والإكوادور

(1) 2250 ريال قطري.

(2) 1600 ريال قطري.

(3) 1100 ريال قطري.

مباريات دور المجموعات

(1) 800 ريال قطري.

(2) 600 ريال قطري.

(3) 250 ريال قطري.

(4) 40 ريال قطري.

مباريات دور الثمن النهائي

(1) 1100 ريال قطري

(2) 750 ريال قطري.

(3) 350 ريال قطري.

(4) 70 ريال قطري.

إليكم الجدول الكامل لمباريات مونديال #قطر2022 شاركنا علم منتخبك المفضّل في التعليقات ✍️ pic.twitter.com/ItFW66zkbW — Road to 2022 (@roadto2022) August 14, 2022

مباريات دور الربع النهائي

(1) 1550 ريال قطري.

(2) 1050 ريال قطري.

(3) 750 ريال قطري

(4) 300 ريال قطري.

مباريات دور النصف النهائي

(1) 3480 ريال قطري.

(2) 2400 ريال قطري.

(3) 1300 ريال قطري.

(4) 500 ريال قطري.

مباراة تحديد صاحب المركز الثالث

(1) 1550 ريال قطري.

(2) 1100 ريال قطري.

(3) 750 ريال قطري.

(4) 300 ريال قطري.

ارحبو 🎶 الأغنية الثانية ضمن سلسلة أغاني مونديال #قطر2022 ستُطرح قريباً 🔜🤩 pic.twitter.com/vgkJSlGCBy — Road to 2022 (@roadto2022) August 13, 2022

المباراة النهائية لمونديال 2022

(1) 5580 ريال قطري.

(2) 3650 ريال قطري.

(3) 2200 ريال قطري.

(4) 750 ريال قطري.

كما ومن المقرر أن تنطلق مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى ال18 من ديسمبر المقلبين الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني القطري.