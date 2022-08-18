الداعية صالح المغامسي يصف محمد بن سلمان بـ”ولي عهد المسلمين”.. وهذا رد النشطاء

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وطن – أثار الداعية الإسلامي صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء سابقاً، حالة من الجدل على موقع “تويتر”، بعد وصفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ”ولي عهد المسلمين”.

هذا الوصف أطلقه المغامسي في تعليقه على مقطع فيديو ظهر فيه ولي العهد السعودي وهو يغسل الكعبة.

وقال الداعية السعودي الشهير: “تقبل الله منكم، وزادكم الله رفعة وعزًّا وتمكيناً يا وليّ عهد المسلمين”.

تقبل الله منكم، وزادكم الله رفعة وعزًّا وتمكينا يا وليّ عهد المسلمين. https://t.co/dBub1UTOVZ — الشيخ صالح المغامسي (@SalehAlmoghamsy) August 16, 2022

وشارك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، الثلاثاء، في غـسل الكـعبة المشرفة نيابةً عن والده الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي تصفُه تقارير كثيرة بأنه معزول عن العالم بشكل متعمَّد من قِبل ابنه.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتشرف بغسل الكعبة المشرفة. – pic.twitter.com/0ZlOFzYvzh — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 16, 2022

وانتشرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قيامه بغسل الكعبة.

وبيّنت اللقطات، كتابات على الجدران أظهرت ولي العهد وهو يقوم بمسحها، منها ما وجّه به الملك سلمان بن عبدالعزيز لأعمال الصيانة.

#محمد_بن_سلمان

يمنا تغسل بيت خلاق الإكوان /

ادعوا عساها ما تجيها المضره:

أي والله إنك رمزنا يا بن سلمان /نقولها مليا ر مره ومره: pic.twitter.com/ZKxNQGqXZC — مهدي بن عبّار (@mahdialabbar) August 16, 2022

وشملت تلك الأعمال، تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة باب الكعبة المشرفة وباب الدرج الداخلي والميزاب.

اكرمك ربي بـ حب الشعب والساده ويمنىٍ تطول السحاب وتغسل الكعبه 💚💚💚#محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/uJrF4BGxhh — راكان المغيري (@rakaanj) August 16, 2022

حالة من الجدل حول تغريدة المغامسي

تغريدة المغامسي أثارت حالة من الجدل، بين مَن أيده في وصفه وأخذ يدعو لولي العهد، ومَن عارض موقفه وانهال بالهجوم على الحاكم الفعلي للمملكة.

فقالت “شهرزاد”: “اللهم افتح عليا بسكن في المدينة المنورة الى جانب الشيخ صالح ياكريم”.

اللهم افتح عليا بسكن في المدينة المنورة الى جانب الشيخ صالح ياكريم — شهرزاد (@oicTGI6tNjJKXA2) August 16, 2022

وغرد “محمد العتيـبي”: “الله يطول بعمر ولي عهد المسلمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ال سعود اطال الله في عمره وجعله نصرةً للاسلام والمسلمين”.

الله يطول بعمر ولي عهد المسلمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ال سعود اطال الله في عمره وجعله نصرةً للاسلام والمسلمين — محمد العتيـبي (@KING_511N) August 16, 2022

بينما كتب حساب باسم “HibOMAR”: “والله مش عارفة اقولك يا شيخ حتي ..اما عن العزة و التمكين فالحمد لله حال العرب يشهد أين نحن منهم ..فهو له من الله ما يستحق اما أنت يا شيخ فوالله فأتعجب كيف تدبر كتاب الله وتصفه بولي عند المسلمين أتراه عمرًا أم عليا أم يزيد !!!!!”.

والله مش عارفة اقولك يا شيخ حتي ..اما عن العزة و التمكين فالحمد لله حال العرب يشهد أين نحن منهم ..فهو له من الله ما يستحق اما أنت يا شيخ فوالله فأتعجب كيف تدبر كتاب الله وتصفه بولي عند المسلمين أتراه عمرًا أم عليا أم يزيد !!!!! — HibOMAR (@hibohope) August 16, 2022

وذكر حساب باسم “لا اله الا الله /Amal”: “فتن كقطع الليل المظلم”.

فتن كقطع الليل المظلم — لا اله الا الله /Amal (@Amal13670482) August 16, 2022

وتفاعل أنس بآية قرآنية: “”يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا * وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا”.

وهاجمه حساب باسم “أخبار البارسا “: “ولي عهدك أنت احنا لا يا شيخ السلطة”.

ولي عهدك أنت احنا لا يا شيخ السلطة — أخبار البارسا – Barcelona news (@essamali775252) August 17, 2022

الداعية صالح المغامسي

والداعية صالح المغامسي اعتاد أن يكون عنواناً لإثارة الجدل، ففي واقعة شهيرة كان قد نشر تغريدة تحدث فيها عن ثلاث خطوات لدرء البلاء وكشف وباء كورونا.

الخطوات الثلاث هي اللجوء إلى الله بالدعاء والاستغفار، والإحسان إلى الفقراء والمنقطعين، والعفو -ما أمكن- عن المخطئين من المسجونين.

لم يشرح الشيخ في تغريدة من يقصد بالمخطئين، لكن الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا كلامه موجهًا للسلطات، لتذكيرها بالشيوخ المساجين.

هذه التفسيرات دفعت الشيخ إلى حذف التغريدة واستبدالها بأخرى يشرح فيه أسباب تراجعه.

وقال في توضيح تراجعه: “بعد تأمل وجدت أنني لم أوفّق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سيء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول:لن يزيدكم خبثكم إلا خساراً”.

حذْف التغريدة دفع الكثيرين للقول إن ذلك جاء بعد أمر بإعفاء المغامسي من منصبه.