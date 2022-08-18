الرئيسيةالهدهدالداعية صالح المغامسي يصف محمد بن سلمان بـ"ولي عهد المسلمين".. وهذا رد...
الهدهد

الداعية صالح المغامسي يصف محمد بن سلمان بـ”ولي عهد المسلمين”.. وهذا رد النشطاء

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
محمد بن سلمان watanserb.com
الداعية صالح المغامسي - ولي عهد السعودية محمد بن سلمان
- Advertisement -

وطن – أثار الداعية الإسلامي صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء سابقاً، حالة من الجدل على موقع “تويتر”، بعد وصفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بـ”ولي عهد المسلمين”.

هذا الوصف أطلقه المغامسي في تعليقه على مقطع فيديو ظهر فيه ولي العهد السعودي وهو يغسل الكعبة.

وقال الداعية السعودي الشهير: “تقبل الله منكم، وزادكم الله رفعة وعزًّا وتمكيناً يا وليّ عهد المسلمين”.

وشارك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، الثلاثاء، في غـسل الكـعبة المشرفة نيابةً عن والده الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي تصفُه تقارير كثيرة بأنه معزول عن العالم بشكل متعمَّد من قِبل ابنه.

وانتشرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قيامه بغسل الكعبة.

وبيّنت اللقطات، كتابات على الجدران أظهرت ولي العهد وهو يقوم بمسحها، منها ما وجّه به الملك سلمان بن عبدالعزيز لأعمال الصيانة.

وشملت تلك الأعمال، تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة باب الكعبة المشرفة وباب الدرج الداخلي والميزاب.

حالة من الجدل حول تغريدة المغامسي

تغريدة المغامسي أثارت حالة من الجدل، بين مَن أيده في وصفه وأخذ يدعو لولي العهد، ومَن عارض موقفه وانهال بالهجوم على الحاكم الفعلي للمملكة.

فقالت “شهرزاد”: “اللهم افتح عليا بسكن في المدينة المنورة الى جانب الشيخ صالح ياكريم”.

وغرد “محمد العتيـبي”: “الله يطول بعمر ولي عهد المسلمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ال سعود اطال الله في عمره وجعله نصرةً للاسلام والمسلمين”.

بينما كتب حساب باسم “HibOMAR”: “والله مش عارفة اقولك يا شيخ حتي ..اما عن العزة و التمكين فالحمد لله حال العرب يشهد أين نحن منهم ..فهو له من الله ما يستحق اما أنت يا شيخ فوالله فأتعجب كيف تدبر كتاب الله وتصفه بولي عند المسلمين أتراه عمرًا أم عليا أم يزيد !!!!!”.

وذكر حساب باسم “لا اله الا الله /Amal”: “فتن كقطع الليل المظلم”.

وتفاعل أنس بآية قرآنية: “”يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا * وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا”.

وهاجمه حساب باسم “أخبار البارسا “: “ولي عهدك أنت احنا لا يا شيخ السلطة”.

الداعية صالح المغامسي 

والداعية صالح المغامسي اعتاد أن يكون عنواناً لإثارة الجدل، ففي واقعة شهيرة كان قد نشر تغريدة تحدث فيها عن ثلاث خطوات لدرء البلاء وكشف وباء كورونا.

الخطوات الثلاث هي اللجوء إلى الله بالدعاء والاستغفار، والإحسان إلى الفقراء والمنقطعين، والعفو -ما أمكن- عن المخطئين من المسجونين.

لم يشرح الشيخ في تغريدة من يقصد بالمخطئين، لكن الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا كلامه موجهًا للسلطات، لتذكيرها بالشيوخ المساجين.

هذه التفسيرات دفعت الشيخ إلى حذف التغريدة واستبدالها بأخرى يشرح فيه أسباب تراجعه.

وقال في توضيح تراجعه: “بعد تأمل وجدت أنني لم أوفّق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان، أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سيء النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول:لن يزيدكم خبثكم إلا خساراً”.

حذْف التغريدة دفع الكثيرين للقول إن ذلك جاء بعد أمر بإعفاء المغامسي من منصبه.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

جدران مسحها محمد بن سلمان خلال غسل الكعبة.. ما المكتوب عليها؟ (فيديو)

الهدهد

محمد بن سلمان يغسل الكعبة المشرفة.. فعلَ شيئاً اعتبره الكثيرون تكبّراً وتعدياً على القدسية (فيديو)

تقارير

اشتعال خلاف جزائري سعودي حاد بسبب محمد السادس.. هذا ما هدد به “ابن سلمان” خلف الكواليس!

الهدهد

هكذا ردّت خديجة بن قنة على بيان علماء المسلمين حول تصريحات “الريسوني”!

الهدهد

“محمد بن سلمان فيه شيء إلهي”.. تصريح لأمير سعودي عن ولي العهد يثير ضجةً وصدمة

الهدهد

الرسول دمر الأصنام بالجزيرة العربية ومحمد بن سلمان يُعيدها وجدل واسع (شاهد)

الهدهد

معلومات خطيرة.. كيف عزل محمد بن سلمان والده عن العالم وزوجته وأبنائه؟

تقارير

لماذا يحقد محمد بن سلمان بشدة على أبناء عمه الملك عبدالله تحديدا؟

الهدهد

مصالح وتحولات.. كيف تبدو العلاقات السعودية – الروسية؟ (تقرير)

الهدهد

ما هو سر غياب الأمير خالد بن سلمان عن المشهد السياسي الحالي؟!

تقارير

خاشقجي يطارد محمد بن سلمان حيا وميتا.. تفعيل شكوى ضده في فرنسا ولا حصانة له

الهدهد

جولة محمد بن سلمان الأوروبية.. بذخ شديد وطلبات غريبة وخوف من التسمم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا