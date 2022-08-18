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اعتقال حفيد شقيق صدام حسين في لبنان.. هل يتم تسليمه للعراق؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
اعتقال حفيد شقيق صدام حسين watanserb.com
اعتقال حفيد شقيق صدام حسين
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وطن– أعلن سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، نجل شقيق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن اعتقال أحد أحفاد شقيق “صدام” في لبنان، وتقديم العراق مذكرة تطالب بتسليمه.

اعتقال حفيد شقيق صدام حسين في لبنان

وفي تسجيل بثه على مواقع التواصل قال سبعاوي معرفا نفسه:”انا سعد سبعاوي إبراهيم الحسن، ابن أخ الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.”

وتابع بحسب ما رصدت (وطن):”أتوجه بالنداء إلى كل منظمات حقوق الإنسان العالمية والعربية ولأصحاب القرار سياسيا وإنسانيا داخل بلدنا الشقيق لبنان.”

واستطرد:”نحن عائلة كنا يوما جزء من نظام حاكم يتمتع بسيادة كاملة ويحترم القوانين الدولية ويطبقها على الجميع دون استثناء.”

ولفت سعد سبعاوي ـ بحسب التسجيل ـ أنه بعد احتلال العراق عام 2003 “تحملنا تبعات وضع بلدنا اليوم قانونيا.. وكنا حريصيين على أن نسعى إلى اللجوء السياسي لنسائنا ولأطفالنا بالدرجة الأولى. ومنهم أحد أبناء اخوتي عبدالله ياسر سبعاوي.”

وأوضح أن عبدالله سبعاوي نجل شقيقه كان قد غادر العراق وهو ابن 8 سنوات، ولم يعد إليه أبدا ولا حتى زيارة لأسباب كثيرة.

وذكر سعد سبعاوي منها “أهمها حرمانه من الجنسية العراقية وكل حقوق المواطنة في بلده.”

واستطرد نجل شقيق صدام حسين في استعراض أزمة ابن أخيه في لبنان:”وكان مرافقا لنا أثناء إقامتنا في اليمن حتى قررنا مغادرة الأراضي اليمنية بسبب الأوضاع الأمنية هناك في السنوات الأخيرة.”

وكشف أن ابن أخيه عبدالله ياسر، اختار أن يستقر في لبنان.

موضحا أنه فور وصوله “كان حريصا على أن يقدم طلب حماية لدى الأمم المتحدة، وحصل على موافقة فضلا على أنه يحمل جنسية دولة أخرى غير العراق.”

عبدالله ياسر سبعاوي

وتابع سبعاوي أن ابن شقيقه أقام 4 سنوات في لبنان دون أن يتعرض لأي مضايقة “حيث كانت حياته هادئة لم يتخللها أي عارض أمني أو سياسي.”

وأكمل كاشفا تاريخ اعتقاله وما حدث:”حتى تاريخ 11 يونيو من هذا العام حيث تم مداهمته شقته في منطقة جبيل.”

وأضاف:”وتم اعتقاله أثناء المداهمة من قبل قوة عسكرية لم تعرف باسمها ولا غايتها من هذا الاعتقال.”

وكشف سعد سبعاوي عم المعتقل أنهم سعوا “جاهدين أن نصل إليه حتى علمنا بعدها بأنه معتقل لدى الأمن العام اللبناني.”

وأشار “سبعاوي” إلى أنه تم إصدار مذكرة استراد بحق عبدالله ياسر ـ ابن أخيه ـ من الجانب العراقي.

وتنص المذكرة ـ بحسبه ـ على طلب موجه للحكومة اللبنانية بتسليم عبدالله ياسر سبعاوي إلى الحكومة العراقية، بتهمة ارتكاب مجازر.

تلك التهم التي نفاها سعد سبعاوي، وأكد أن “عبدالله لم يدخل العراق منذ الاحتلال”.

وتابع مستنكرا:”وعليه فإن هذه التهم هي تهم كيدية لا تمت للعقل بصلة ولا يرضى بها لا دين ولا عرف.”

وخاطب المنظمات الحقوقية والمسؤولين بقوله:”ومن هنا إلى أصحاب الضمير الحي في شتى بقاع العالم.. أطالبهم باسم الإنسانية والأديان والأعراف والأخلاق العربية الأصيلة: أوقفوا تسليم ابن أخي عبدالله ياسر سبعاوي.”

واختتم سعد سبعاوي حديثه بالقول:”ونسأل الله ألا يظلم أي عربي ببلد عربي إن شاء الله.”

ويشار إلى أن أسرة صدام حسين، اضطرت للرحيل خارج العراق عقب الغزو الأمريكي والقبض على صدام ومحاكمته.

وخرجت أسرته لعدة أماكن بالعالم وتفرقت بعد قتل عدي وقصي في الاشتباكات المسلحة، قبل القبض على والدهم أيام غزو العراق.

وتقيم رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل حاليا في الأردن.

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المصدريوتيوب ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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