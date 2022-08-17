الرئيسيةحياتناميزة جديدة من واتساب..بإمكانك استرجاع الرسائل المحذوفة
حياتنا

ميزة جديدة من واتساب..بإمكانك استرجاع الرسائل المحذوفة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ميزة جديدة من واتساب..بإمكانك استرجاع الرسائل المحذوفة watanserb.com
تم الكشف عن هذه الميزة من قبل المحققين التقنيين في منصة WABetaInfo،
- Advertisement -

وطن– من المتوقع أن تطرح شركة واتساب ميزة ذكية تتيح للمستخدم استعادة الرسائل المحذوفة وستكون عبارة عن خدعة يدوية يمكن أن تنقذك من خطأ بسيط، حسب ما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية.

ميزة جديدة

تم الكشف عن هذه الميزة من قبل المحققين التقنيين في منصة WABetaInfo، إذ استخرجوا نسخة تجريبية من واتساب فيها الخدعة الجديدة.

وأوضح خبراء التقنية في منصة WABetaInfo بالقول:”يظهر شريط يشير إلى أنك حذفت رسالة ما عند حذف رسالة معية بعد إرسالها، وأحيانا يرغب البعض في استرجاع تلك الرسالة، لذا يعمل مطوروا واتساب على أداة تمنح المستخدم بضع ثوانٍ لاستعادة الرسالة بعد حذفها.”

هذه الميزة يتم نشرها حاليًا فقط في الإصدار التجريبي من منصة التراسل الفوري الشهيرة واتساب.

وهذا يعني أنك ستحتاج إلى اتباع مجموعة من التعليمات للحصول عليها الآن وعدم الانتظار طويلا حتى وصولها رسميا إلى جميع الهواتف.

 نسخة واتساب بيتا التجريبية

إذا كنت تنتظر الإصدار العام للميزة على واتساب. فقد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر، وأيضا هناك فرصة لإلغاء واتساب لتلك الميزة قبل طرحها بشكل صحيح.

وهناك طريقة تمكنك من تجربة الميزة الآن وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

1. الذهاب إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي

2. التمرير لأسفل الصفحة حتى رؤية عبارة «كن أحد مختبري الإصدار التجريبي».

3. الضغط على زر «أنا في».

4. النقر على «انضمام» للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.

 

ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

هل تشك في شريكك: حيلة على واتساب تكشف لك من يتحدث إليه

الهدهد

الشريك المؤسس لـ”واتساب” يتبرع بمليوني دولار لشركة مؤيدة لإسرائيل

حياتنا

واتساب الخاص بك على وشك التغيير إلى الأبد .. اكتشف معنا 6 تحديثات جديدة

حياتنا

احذفه فوراََ .. واتساب يحذر مستخدميه من تطبيق خبيث

حياتنا

انتبه .. علامات تدل على أن شخصََا ما يقرأ رسائلك الخاصة على واتساب

حياتنا

ميزة واتساب التي انتظرها الجميع باتت متاحة .. جرّبوها واستمتعوا بها

حياتنا

طريقة سهل للعثور على سيارتك المتوقفة من خلال تطبيق واتساب

حياتنا

3 رسائل في واتساب احذر أن تفتحها!

حياتنا

رسالة على الواتساب يجب ألا تفتحها أبدًا!

حياتنا

إليك كيف تسمع صوتيات واتساب دون أن يتفطن باعثوها؟

حياتنا

حيلة على تطبيق واتساب تساعدك على إخفاء مؤشر الكتابة

حياتنا

واتساب يحذر…أشياء ابتعد عنها حتى لا يتم حظرك من التطبيق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا