ميزة جديدة من واتساب..بإمكانك استرجاع الرسائل المحذوفة

- Advertisement -

وطن– من المتوقع أن تطرح شركة واتساب ميزة ذكية تتيح للمستخدم استعادة الرسائل المحذوفة وستكون عبارة عن خدعة يدوية يمكن أن تنقذك من خطأ بسيط، حسب ما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية.

ميزة جديدة

تم الكشف عن هذه الميزة من قبل المحققين التقنيين في منصة WABetaInfo، إذ استخرجوا نسخة تجريبية من واتساب فيها الخدعة الجديدة.

وأوضح خبراء التقنية في منصة WABetaInfo بالقول:”يظهر شريط يشير إلى أنك حذفت رسالة ما عند حذف رسالة معية بعد إرسالها، وأحيانا يرغب البعض في استرجاع تلك الرسالة، لذا يعمل مطوروا واتساب على أداة تمنح المستخدم بضع ثوانٍ لاستعادة الرسالة بعد حذفها.”

هذه الميزة يتم نشرها حاليًا فقط في الإصدار التجريبي من منصة التراسل الفوري الشهيرة واتساب.

وهذا يعني أنك ستحتاج إلى اتباع مجموعة من التعليمات للحصول عليها الآن وعدم الانتظار طويلا حتى وصولها رسميا إلى جميع الهواتف.

نسخة واتساب بيتا التجريبية

إذا كنت تنتظر الإصدار العام للميزة على واتساب. فقد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر، وأيضا هناك فرصة لإلغاء واتساب لتلك الميزة قبل طرحها بشكل صحيح.

وهناك طريقة تمكنك من تجربة الميزة الآن وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

1. الذهاب إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي

2. التمرير لأسفل الصفحة حتى رؤية عبارة «كن أحد مختبري الإصدار التجريبي».

3. الضغط على زر «أنا في».

4. النقر على «انضمام» للتأكيد.

الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.