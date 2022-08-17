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ميا خليفة تثير سعادة الرجال بهذا الخبر! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ميا خليفة تثير سعادة الرجال بهذا الخبر! (شاهد) watanserb.com
ميا خليفة
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وطن– أثارت الممثلة الإباحية السابقة، ميا خليفة، حيرة متابعيها، بعدما لمحت إلى انفصالها عن خطيبها الموسيقي البورتوريكي جي كورتيز.

رسالة غامضة

كانت ميا خليفة وعشيقها البورتوريكي ، جي كورتيز ، يتواعدان منذ نوفمبر 2021 . وبدا كل شيء بينهما على ما يرام.

والمثير للدهشة أن ميا خليفة كانت صريحة بشأن علاقتها بالموسيقي. وكثيراً ما كانت تشارك صوراً لهما. ولكن الآن ، بدا كل شيء وكأنه ينهار.

ففي يوم 15 من الشهر الجاري،  نشرت ميا عبر “تيك توك” رسالة غامضة.  مما دفع بعض المعجبين إلى التكهن بأن العلاقة إما واجهت عقبة أو انفصلت بالفعل.

لم تهرب من حرب لتربية ابن شخص آخر!

وحصد الفيديو على أكثر من 95000 إعجاب حتى الآن. ويمكن رؤية ميا وهي تلقي بقبضتها تجاه الكاميرا. وكتبت: “عندما تنضج عاطفيًا خلال علاقة بأكملها. ولكنك لم تهرب من حرب أهلية في لبنان لتربية ابن شخص آخر بالغ . ”

ميا خليفة

ومع ذلك ، يبدو أن ما كتبته ميا خليفة لم تكن مزحة. حيث انتقلت إلى تويتر بتغريدة أخرى ، تاركة المعجبين يتساءلون عما حدث بينها وبين حبيبها. وفقًا لصحيفة “ديلي ستار”.

وكتبت مايا خليفة في التغريدة: “استخدم فرشاة أسنانك لتنظيف مجوهراتي”.

وانهال متابعو ميا عبر التعليقات، بالأسئلة عما حدث بينها وبين حبيبها. ولكن لم يكن لديها أي رد فعل حتى وقت كتابة التقرير.

وادعى أحد المتابعين أنه لاحظ أن ميا لم تكن في الصور من حفلة جاي الموسيقية في 11 أغسطس .

وعبر بعض معجبي ميا عن سعادتهم  بانتهاء علاقتها مع “جاي كورتيز”.

ميا خليفة

أحبك لبنان

وقبل أيام، كشفت ميا خليفة قيامها بالتبرع للصليب الأحمر اللبناني بمبلغ ضخم. وذلك في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت.

ونشرت ميا عبر حسابها الموثق على “تويتر”، صورة توثق تبرعها بـ10 ألاف دولار للصليب الأحمر اللبناني.

وعلقت ميا على الصورة: “تحياتي للأوقات السعيدة ، ماضٍ ومستقبل # لبنان ، أحبك”.

وبدوره، ردّ الصليب الأحمر على خليفة، شاكراً إياها على الدعم المستمر.

مصدر أموال ميا

وتساءل ناشطون عن مصدر أموال مايا خليفة التي تبرعت بها، خاصة أنها اعتزلت الأفلام الإباحية.

لكن مايا لم تستقبل تلك التساؤلات بصدر رحب، فهاجمت المعلقين، وقالت مستنكرة: “هل هذا ما يقلقكم؟”.

وكتبت مايا خليفة عبر “تويتر”: “اذا كانت لديك مشكلة – من اين-  تأتي أموالي حين اتبرع بها، فعليك ان تقول هذا للصليب الاحمر عندما ياتي لتقديم العون في حيك. تستحق ان تأكل خبزا حافا وان تظل جراحك تنزف اذا كان هذا ما يقلقك في هذه الايام”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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