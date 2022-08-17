مشاكل آمبر هيرد ستنتهي بمشاركتها في فيلم إباحي مقابل هذا المبلغ الخيالي!

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وطن– احتلت أسماء النجمة الأمريكية آمبر هيرد، وزوجها السابق النجم جوني ديب، عناوين الأخبار طوال العام. حتى منذ انتهاء الدعوى القضائية رفيعة المستوى في وقت سابق من هذا الصيف.

فيلم إباحي

والآن، يبدو أن وكالة Zen Models تأمل في الاستفادة من الرصيد المرتفع لآمبر هيرد من خلال منحها دورًا في فيلم إباحي.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن مجلة Pop Topic الأسترالية أن هيرد قد اقتربت من صفقة بقيمة تسعة ملايين دولار للمشاركة في فيلم إباحي بعنوان “High Voltage”.

العرض الإباحي لآمبر هيرد

وقالت فيرونيكا ماداريان، رئيسة الوكالة: “لقد كنا على اتصال بمجموعة من شركات إنتاج أفلام الكبار المهتمة بعرض عقد على السيدة هيرد للعمل في إنتاج ترفيهي للبالغين”.

واصلت ماداريان القول إن الوكالة كانت تأمل في “تقديم حل لبعض مشاكلها المالية أثناء بحثنا عن وجوه جديدة في فيلم للكبار فقط”.

ولم تعلّق هيرد بعدُ على الأمر، ومن المحتمل أن يستمر الأمر كذلك. حيث لا يبدو أنها ستقبل بالعرض.

وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث لصحيفة ديلي بيست أن جوني ديب وفريقه القانوني حاولوا تقديم صور عارية لأمبر كدليل لدعم قضيته، إلا أن المحكمة رفضت ذلك.

صور عارية

ألقت هذه الوثائق ضوءاً جديداً على القضية التي انتشرت على نطاق واسع.

كما كشفت معلومات جديدة حول الإستراتيجية القانونية لكلٍّ من فريق هيرد وديب، وجبال الأدلة التي تم تجاهلها.

إلى جانب محاولة تقديم صور هيرد، فقد حاولَ الفريق القانوني لديب كذلك إلقاء اللوم عليها في وفاة صديقها.

من جهته، أكّد فريق هيرد القانوني للقاضي أن جوني ديب حاول “بشكل غير لائق” تقديم معطيات وأدلة غير لائقة. موضحين أن محاكمة التشهير يجب ألا تتضمن شهادة فيها “أمور شخصية غير ذات الصلة”، منها الصور العارية لهيرد، والفيديو الواقعي لشقيقتها ويتني.

كما زعموا بأن ديب حاول الإيحاء بأن أمبر كانت في مرحلة من المراحل تعمل كمرافِقة لأشخاص في المناسبات الاجتماعية.