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كارثة جديدة.. “آبار الموت” في المغرب تبتلع 3 أشخاص

باسل النجار
كتب باسل النجار
آبار الموت في المغرب watanserb.com
آبار الموت في المغرب
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وطن- عمت موجة من الغضب الشعبي مواقع التواصل في المغرب، على إثر حادثة اختناق 3 عمال داخل منجم الفحم الحجري في إقليم “جرادة”، والذين ماتوا اختناقاً بالغازات السامة بعد محاولات غير موفقة لإنقاذهم.

مأساة وطنية وكارثة جديدة في المغرب

وقد صرحت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها صادر على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، أن العمال الثلاثة توفوا اختناقا بثاني أكسيد الكربون داخل البئر التي تديرها إحدى التعاونيات المؤسسة بصفة قانونية.

وأضاف البيان أن السلطات انتقلت إلى المكان فور إبلاغها بالحادث لمحاولة “إغاثة الأشخاص الثلاثة المحاصرين (52 و44 و43 سنة). إلا أن المجهودات باءت بالفشل، إذ جرى انتشال جثت الضحايا الثلاث الذين فارقوا الحياة داخل البئر”.

هذا وانتشل السكان المحليون في منطقة جرادة الرجال الثلاثة من داخل المنجم.

غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي

رغم تأكيد الشركة المُشغلة للمنجم أنه مرخص لها بالعمل بشكل قانوني، أثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ماطلبين السلطات المغربية بوقف ما أسموها بآبار الموت .

وقد عمت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الغضب خاصة وأن البلاد تعيش منذ سنوات على وقع ما يعرف ب ” آبار الموت”.

ليست الحادثة الأولى

إلى ذلك كشفت مصادر لموقع “شمس بوست”، أن أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم اختناقا بغاز ثاني أكسيد الكربون صبيحة أمس، الثلاثاء، بأحد الآبار الخاصة باستخراج الفحم الحجري بمدينة جرادة، رفضوا دفن موتاهم.

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وأرجعت المصادر ذاتها، سبب هذا الرفض إلى غياب
التأمين، بالنسبة لعاملين من اصل ثلاثة قضوا في الحادث.

إذ سبق لهم أن أخبروا أن المستغل الذي يشتغلون لحسابه يتوفر على تأمين خاص بالحوادث الناجمة عن العمل، قبل أن يكتشفوا العكس وفق نفس المصادر.

ووفق نفس المصادر تجري مفاوضات بين السلطات والعائلات للتوصل إلى إتفاق يقضي بايجاد مخرج لقضية التأمين.

إلى ذلك كانت قد اندلعت إحتجاجات في اقليم “جرادة” في ديسمبر كانون الأول من العام 2017. واستمرت لما يزيد عن أربعة أشهر عقب وفاة شقيقين كانا يعملان في منجم عشوائي لاستخراج الفحم الحجري، في عمل كان يشكّل النشاط الاقتصادي الأساسي للمدينة قبل نضوب هذه الآبار.

واضطرت الدولة لإغلاق هذه المناجم بعد نضوبها في عام 1998 ووعدت الأهالي ببدائل اقتصادية.

لكن موت الشقيقين ووفاة ثالثة أعقبتهما فجّر احتجاجات بالمدينة على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية انتهت باعتقال العشرات ومحاكمتهم.

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المصدرشمس بوست ،توتير ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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