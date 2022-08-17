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الهدهد

“حلوة”.. الملكة رانيا تغازل رجوة خالد عروس ابنها الأمير الحسين (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
الملكة رانيا العبدالله وخطوبة الحسين watanserb.com
الملكة رانيا العبدالله وخطوبة الحسين
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وطن– لفتت الملكة رانيا العبدالله الأنظار إليها، في أول تعليق لها على خطوبة نجلها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، على الآنسة رجوة خالد آل سيف، والتي اتضح أنها سعودية.

الملكة رانيا العبدالله تعلق على خطوبة نجلها الحسين

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن مساء، الأربعاء، عن خطوبة الأمير الحسين والآنسة رجوة، عبر حسابه الرسمي بتويتر، متمنيا لهما السعادة والتوفيق.

وعبر حسابها الرسمي بتويتر نشرت الملكة رانيا، صورة لنجلها رفقة خطيبته وعلقت عليها بالقول:”رجوت الله – مثلي مثل كل أم – أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة.”

رجوة سيف خطيبة الحسين watanserb.com
رجوة سيف خطيبة الحسين

وتابعت الملكة الأردنية مغازلة خطيبة نجلها ولي العهد:”مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة – الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير.”

الأمير الحسين ورجوة خالد watanserb.com
الأمير الحسين ورجوة خالد

وقوبلت تغريدة زوجة ملك الأردن عبدالله الثاني، بتفاعل كبير جدا من قبل الأردنيين على مواقع التواصل والذين أمطروها بآلاف التعليقات التي حملت المباركة والتهنئة.

خطوبة الأمير الحسين ولي عهد الأردن

واشتعلت مواقع التواصل في الأردن والدول العربية، بخبر خطوبة الأمير الحسين، على رجوة خالد آل سيف.

وتم حفل الخطوبة في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

رجوة سيف خطيبة الحسين watanserb.com
رجوة سيف خطيبة الحسين

وبمجرد إعلان خبر خطوبة الأمير الحسين عبر الإعلام الرسمي الأردني، سارع النشطاء إلى البحث عن هوية خطيبته رجوة خالد.

وتصدر اسم رجوة خالد آل سيف خطيبة الأمير الحسين، قائمة المواضيع الأكثر بحثا بجوجل، وكذلك صعد اسمها في تريند تويتر وفيسبوك.

من هي رجوة خالد آل سيف خطيبة ولي العهد؟

ويشار إلى أنه بتتبع (وطن) لهوية الآنسة رجوة خالد بن مساعد، اتضح أنها شابة سعودية من عائلة “آل سيف” الشهيرة في المملكة.

وعائلة “آل سيف” تعود في الأساس إلى قبيلة “سبيع”، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

تكبر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

ورجوة خالد آل سيف، من مواليد العام 1994وتحديدا يوم 28 أبريل، أي أنها تبلغ من العمر حاليا حوالي 28 عاما.

ويشار إلى أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، من مواليد نفس العام (1994) في يوم 28 يونيو.

وبهذا يتضح أن رجوة خالد تكبر خطيبها الأمير الحسين، بشهرين.

وخطيبة الأمير الحسين من مواليد الرياض ووالدها، هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

كما أن والدتها هي السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

ولرجوة خالد آل سيف 3 أشقاء، هو (فيصل ونايف ودانا). وهي أصغر أشقائها.

كما يشار إلى أن خطيبة الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد الأردني، تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية.

كما أتمت رجوة آل سيف تعليمها العالي بكلية الهندسة المعمارية بجامعة “سيراكيوز” في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبقت خطوبة الأمير الحسين، خطوبة أخته إيمان بنت عبدالله الثاني، والتي اعلن عنها الديوان الهاشمي قبل شهر، مشيرا إلى أن خطيبها هو رجل الأعمال الشاب جميل ألكساندر.

رجوة خالد آل سيف خطيبة الحسين ولي عهد الأردن.. تكبره بالعمر ومفاجأة بشأن جنسيتها

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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