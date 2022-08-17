جمعت زوجين في آن واحد.. تغريم سيدة أعمال مغربية 500 مليون دولار لصالح سفير كويتي!

- Advertisement -

وطن – أسدلت محكمة أمريكية الستار على قضية النزاع القانوني بين سفير كويتي وزوجته سيدة الاعمال المغربية السابقة هند العشابي بتغريمها مبلغ 500 مليون دولار بعد جمعها لزوجين في وقت واحد.

وجاء هذا الحكم لصالح السفير الكويتي بعد 5 سنوات من النزاع القانوني بينهما، حيث سبق وأن رفع الديبلوماسي الكويتي قضايا أمام محاكم في دول عدة، من بينها المغرب، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة “لي ديسك” الفرنسية.

محكمة مغربية تدين الزوجة

يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت في مارس 2017، بحبس العشابي سنتين، بعدما قضت المحكمة الابتدائية فى حقها بـ3 سنوات، أما زوجها المزور، محسن بناني رجل الأعمال، فقد قضت المحكمة في حقه بـ7 أشهر حبسا نافذا.

بداية القضية

وطفت هذه القضية إلى السطح خلال يونيو 2016، حين رفع زوج العشابي، الكويتي صادق المعرفي، دعوى أمام القضاء بالرباط، يدعي فيها أن إحدى بناته من زوجته ليست من صلبه، بل من صلب رجل الأعمال المغربي محسن بناني.

وقضت المحكمة الابتدائية، فى نوفبر 2016، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل من هند العشابي ومحسن بناني بعد إجراء خبرة طبية أظهرت فعلا أنها ليست ابنته، بل ابنة محسن بناني.

وتم اعتقال هند العشابي، رفقة زوجها المزور، ووجهت إليهما تهم التزوير والفساد والخيانة الزوجية، لكن بناني قال للمحققين إنه متزوج بهند بعد طلاقها من زوجها الكويتي، وإن عقد الزواج وثق في مالي.

لكن المحكمة اعتبرت العقد غير معترف به، خاصة وأن الزوجة مازالت على ذمة رجل آخر، كما أن محسن بناني تزوج ولم يخبر زوجته الأولى بزواجه من ثانية، وهو ما يخالف القانون المغربي.

يذكر أن سفير الكويت انفصل عن زوجته في عام 2014، قبل أن يرفع دعوى قضائية على زوجته السابقة هند العشابي التي تملك شركة طيران فاخرة “داليا إير“.