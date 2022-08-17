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جدران مسحها محمد بن سلمان خلال غسل الكعبة.. ما المكتوب عليها؟ (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
محمد بن سلمان watanserb.com
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وطن – انتشرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قيامه بغسل الكعبة.

وبينت اللقطات، كتابات على الجدران أظهرت ولي العهد وهو يقوم بمسحها، منها ما وجه به الملك سلمان بن عبدالعزيز بأعمال الصيانة.

وشملت تلك الأعمال، تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة باب الكعبة المشرفة وباب الدرج الداخلي والميزاب.

ومن الكتابات الأخرى التي ظهرت بوضوح بموقع الفيديو المتداول كان توجيهات العاهل السعودي الراحل، الملك خالد بن عبدالعزيز بـ”تجديد سلك الكعبة المشرفة العام 1397 هجريا”.

غـسل الـكعبة المشرفة

وأمس الثلاثاء، شارك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، في غـسل الكـعبة المشرفة نيابة عن والده الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي تصفه تقارير كثيرة بأنه معزول عن العالم بشكل متعمَّد من قِبل ابنه.

ووصل ولي العهد إلى المسجد الحرام، يرافقه الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، وكان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وطاف ولي العهد بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف فور وصوله إلى المسجد الحرام، ثم توجه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث شارك في غسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

وشوهد محمد بن سلمان، وهو يرتدي “البشت” خلال غسل الكعبة، في مشهد وصفه الكثير من السعوديين بأنه يعبّر عن “تكبّر ولي العهد”.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1559442837749436416?s=20&t=Hhaj5GawY1AcKr3UjncRsQ

وعلق الناشط والصحفي السعودي تركي الشلهوب على ذلك قائلاً في تغريدة عبر “تويتر”: “عندما صعد ابن سلمان فوق الكعبة قلنا أن في صعوده تكبراً وتعالياً وعدمَ احترام لقدسيتها، فهاج الذباب على طريقة غسله، ولكن طريقة غسله للكعبة مرتدياً البشت أثبتت أنه يتكبر حتى على ربِّ العزة”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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