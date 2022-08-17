الأمير الحسين ورجوة خالد.. نجل ملك الأردن يعلن خطوبته (شاهد)

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وطن- في خبر مفاجئ أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد آل سيف.

خطوبة الأمير الحسين على رجوة خالد

ونشر الديوان الملكي عبر حسابه الرسمي بتويتر، صورا من حفل خطوبة الأمير الحسين على الآنسة رجوة.

الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء pic.twitter.com/wdggYGDt47 — RHC (@RHCJO) August 17, 2022

وعلق على الصور بقوله:”الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.”

كاشفا أن ولي العهد خطب “الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء.”

ويشار إلى أن الحسين بن عبدالله الثاني، المولود عام 1994، تم تقليده منصب ولي عهد المملكة الهاشمية منذ الثاني من يوليو من عام 2009، بعد إطاحة الملك بأخيه الأمير حمزة بن الحسين من هذا المنصب.

وبذلك أصبح الأمير الحسين هو الوريث الواضح لعرش المملكة الأردنية بعد أبيه الملك عبد الله الثاني.

وتولّى الأمير الحسين مسؤوليات كثيرة في بعض الأحيان بكونه وصيًا على عرش المملكة، كما رافق والده الملك في عدد من الزيارات الدولية والمحلية.

وفي العام 2015 وعندما أصبح عمره 20 عاما، كان الأمير الحسين أصغر شخص يرأس جلسة لمجلس الأمن الدولي.

وبرز ظهوره عالميا عندما ألقى خطابا موجها للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، تحدث فيه عن التطرف والإرهاب وكيفية حماية الشباب من الجماعات الإرهابية.

خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

ويشار إلى أن خطوبة ولي العهد الأمير الحسين، تأتي بعد فترة وجيزة من خطوبة شقيقته الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر.

وقبل شهر تحديدا أعلن الديوان الملكي الأردني، خبر خطوبة الأميرة إيمان على جميل ألكساندر، وحدث جدل واسع آنذاك بين النشطاء حول هوية خطيب ابنة ملك الأردن وديانته.

ليتضح فيما بعد أن ابن لأسرة غنية جدا تمتلك إمبراطورية اقتصادية كبيرة، وأنه كان مسيحيا واعتنق الإسلام قبل أن يخطب الأميرة إيمان، حتى يجوز له الزواج منها بحسب الشريعة الإسلامية.

ووقتها هنأ الديوان الملكي الهاشمي الملك عبدالله والملكة رانيا بهذه المناسبة، متمنيا للأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وجميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء.

وعلى حسابها في إنستغرام أيضا، قالت الملكة رانيا مهنئة ابنتها: “ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

وجميل ألكساندر ترميوتس، ولد في كاراكاس بفنزويلا عام 1994، وهو من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.