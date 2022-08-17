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أحلام الشامسي تستعرض طائرتها الخاصة الفارهة.. كأنها قصر طائر (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
طائرة أحلام الشامسي watanserb.com
طائرة أحلام الشامسي
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وطن- بثت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عبر حساباتها بمواقع التواصل مقطعا مصورا لفت الأنظار إليها استعرضت فيه طائرتها الخاصة ومحتوياتها الفارهة من الداخل.

طائرة أحلام الخاصة

وبثت أحلام الشامسي الفيديو الذي استعرضت فيها إمكانيات طائرتها الخاصة، أثناء مغادرتها وأسرتها إسبانيا حيث كانت تقضي إجازة صيفية هناك.

ووثقت الفنانة الإماراتية جوانب الطائرة من الداخل بما حوت منت أثاث فاخر، وأماكن راحة ورفاهية كبيرة.

وكان يظهر على متن الطائرة زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، ومساعداتها الأجنبيات.

واستعرضت أحلام الطائرة بالكامل من الداخل بما فيها كمرة القيادة، وبدأت في شرح أقسام الطائرة وما تحويه، مؤكدة أن هذه الطائرة هي المفضلة لديها.

وقالت إنها ”لم تغير هذا الطائرة التي تحبها كثيرا منذ نحو 9 سنوات، خاصة أنها تخدمها وعائلتها في المسافات الطويلة“.

وتابعت موضحة:”هذه من أروع الطائرات التي ركبتها في حياتي، لو تذكرون عندما ذهبت إلى أوبرا دبي استخدمت هذه الطائرة.”

وأضافت أحلام الشامسي: أكثر رحلاتي الطويلة على متن هذه الطائرة أنا وعيالي ، وأبو محمد الغالي” في إشارة لزوجها مبارك الهاجري.

أحلام الشامسي تنفعل على المعجبين

وقبل أشهر تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة انفعال المطربة الإماراتية أحلام الشامسي. على أحد المعجبين.

وكانت أحلام تتواجد آنذاك في حفل “الموريكس” دور بنسخته الدولية الأولى، الذي أقيم في أتلانتس دبي. وأراد أحد المعجبين التقاط صورة تذكارية معها.

لكن أحلام انفعلت وقالت : “بعدوا الشباب عني”.

وتعرضت أحلام للهجوم بسبب ذلك، لتخرج بعدها وتبرر موقفها بالفيديو قائلة: “ما عم اقول بعدوا شوي قلت بعد شوي”.

وتابعت :”نادين كان وقت تكريمها فمستحيل من باب الذوق اوقف واصور مع ميه شخص انا بعرف الاصول وهذا البوست ما عجبني . شكراً”.

وفازت أحلام بجائزة أفضل نجمة غنائية وأفضل ألبوم غنائي للعام عن أغنية “حزين”.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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